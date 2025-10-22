https://sarabic.ae/20251022/هل-تعود-الخرطوم-مجددا-إلى-واجهة-الصراع-بين-الدعم-السريع-والجيش-السوداني؟-1106286680.html

هل تعود "الخرطوم" مجددا إلى واجهة الصراع بين الدعم السريع والجيش السوداني؟

هل تعود "الخرطوم" مجددا إلى واجهة الصراع بين الدعم السريع والجيش السوداني؟

سبوتنيك عربي

بعد شهور من إعلان الجيش السوداني السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم وعودة أعداد من النازحين إلى بيوتهم وتحسن بعض الخدمات، جاء استهداف الدعم السريع لمطار... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T15:26+0000

2025-10-22T15:26+0000

2025-10-22T15:26+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الفترة الانتقالية في السودان

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102614914_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_8be6858cb2d170abdfbf20b4acbf3241.jpg

حيث أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.يشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي، خرج من الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.تحرك محدودبداية يؤكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني،"أن ما جرى في العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية لا يعد تجددا للأحداث أو تصعيدا ميدانيا بقدر ما هو تحرك محدود، تمثل في إطلاق طائرات مسيرة من قبل قوات الدعم السريع تجاه بعض المناطق المؤثرة في الخرطوم، أصاب بعضها محيط مطار الخرطوم الذي كان من المقرر أن يعاد تشغيله بعد أكثر من عامين من التوقف".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا القصف أدى فقط إلى تأجيل افتتاح المطار لفترة وجيزة، ما ترك أثرا إعلاميا ونفسيا كبيرا، نظرا لتعلق الحدث برمز مهم من رموز عودة الحياة الطبيعية في العاصمة".وتابع: "التحسن في الأوضاع المعيشية يسير بصورة متدرجة، فبعد فترة من شح الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه، ومع انقضاء موسم الأمطار الذي تسبب في انتشار بعض الحميات، بدأت مظاهر الحياة اليومية في التحسن بشكل مضطرد".رسائل إعلامية ونفسيةوبين المحلل السياسي "أن الهجمات الأخيرة تحمل في جوهرها رسائل إعلامية ونفسية أكثر من كونها عسكرية، إذ رغم كثافتها التي بلغت إحدى عشرة مسيرة، فإن الأضرار كانت محدودة جدا ولم تسفر عن قتلى أو دمار ملموس، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السودانية تمكنت من إسقاط معظم المسيرات، ولم يتبق منها سوى واحدة أو اثنتين سقطتا قرب المطار دون تأثير يذكر".وأشار ميرغني إلى أن" الطائرات المسيرة غيرت تكتيك العمليات العسكرية في السودان خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت المواجهات الميدانية المباشرة التي كانت تخاض عبر الدبابات والمدفعية وسيارات الدفع الرباعي، وأصبحت المسيرات هي الوسيلة الأساسية للهجمات المتبادلة بين الطرفين".وأضاف: "الجيش السوداني يستخدم المسيرات لاستهداف مواقع الدعم السريع في ولايات كردفان ودارفور، بينما يلجأ الدعم السريع إلى استهداف منشآت خدمية مثل الكهرباء والمياه، ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بعد استهداف محطات التحويل والمولدات".وختم ميرغني، بالقول: "إن الأثر الأبرز لهذه العمليات يظل إعلاميا ومعنويا، وليس له تأثير جوهري في موازين القوى أو في مجريات الميدان العسكري، إذ ما تزال كل الأطراف بعيدة عن تحقيق أي تحول حاسم في مسار الصراع".واجهة الصراعمن جانبها، تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "إن هذا التطور على الساحة العسكرية من قصف الدعم السريع مطار الخرطوم بالمسيرات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العاصمة الخرطوم عادت مجددا إلى واجهة الصراع، في ظل إستمرار تبادل العمليات العسكرية بين أطراف النزاع".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "يأتي هذا التصعيد كنتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في فرض مسار جاد للسلام، وغياب أي إرادة حقيقية لوقف الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجه الإجتماعي، لقد اكتفت القوى الدولية بالبيانات والدعوات الشكلية، دون أن تتخذ خطوات ملموسة تلزم الأطراف المتحاربه بإنهاء القتال وحماية المدنيين".وأشارت لقاوة إلى أن "تورط بعض دول الجوار في دعم مجموعة بورتسودان بات أمرا لا يمكن إخفاؤه، بعد أن تحولت أراضيها إلى منصات لإطلاق المسيرات والطائرات التي استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ولايات كردفان ودارفور، وأودت بحياة أعيان وقيادات أهلية بريئة".وتابعت: "هذا العدوان السافر أثار حفيظة قيادة حكومة السلام، التي أكدت في تصريحات واضحة لرئيس مجلسها، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن أي مطار أو قاعدة تستخدم للإعتداء على السودان ستعد هدفا مشروعا، ما يعني أن حرب السودان قد تتحول إلى حرب إقليمية".الحرب العبثيةوبينت الباحثة في الشأن السوداني "أن تصريحات عبد الفتاح البرهان تكشف عن إنشغاله المفرط بالسلطة والبقاء في الكرسي، دون اكتراث لمعاناة الشعب السوداني الذي يدفع ثمن هذه الحرب العبثية من دمائه وأمنه واستقراره".ولفتت لقاوة إلى أن "ما يجري اليوم هو إنذار خطير بأن البلاد تتجه نحو مزيد من المواجهات المتبادلة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي والإقليمي بجدية لكبح الأطراف المتورطة في تغذية الصراع، ووقف نزيف الدم السوداني الذي طال أمده".محاولات فاشلةبدوره يقول، الفريق جلال تاور، الخبير العسكري السوداني: "إن الاستهداف الذي وقع مؤخرا يمثل نشاطا موجها من قبل( الدعم السريع)، هدفه الأساسي لفت الأنظار ومحاولة تعطيل افتتاح مطار الخرطوم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "محاولات التعطيل باءت بالفشل، حيث تم افتتاح المطار في موعده المحدد وهبطت أول طائرة تقل نحو 180 راكبا"، مشيرا إلى أن المطار يعمل بشكل طبيعي وأن الرحلات الداخلية قد انطلقت بالفعل.وأشار تاور إلى أن "الطائرات المسيرة لا تحقق أي مكاسب ميدانية، فهي تسبب أضرارا مادية لكنها لا تضمن السيطرة على الأرض، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت مع الهجوم وأسقطت ما تم إطلاقه دون تأثير على سير العمليات أو افتتاح المطار".واختتم تاور: "رغم كل المحاولات في العديد من المناطق إلا أن المعارك ستنتهي بانتصار القوات المسلحة السودانية، نظرا لثباتها وصمودها في مواجهة التمرد".وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء المعارك.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251020/الأمم-المتحدة-تصاعد-العنف-في-السودان-يفاقم-معاناة-المدنيين-ويجبر-الآلاف-على-النزوح-1106222083.html

https://sarabic.ae/20251011/عشرات-القتلى-ومئات-الجرحى-في-هجوم-بمسيرة-على-الفاشر-غربي-السودان-1105868941.html

https://sarabic.ae/20250704/بينها-مطار-الخرطوم-اكتشاف-مواد-خطرة-في-مواقع-متفرقة-من-العاصمة-السودانية-1102346715.html

https://sarabic.ae/20250826/هل-أغلق-البرهان-الطريق-أمام-وقف-الحرب-المدمرة-في-السودان-بعد-تصريحاته-حول-التعايش-مع-الدعم-السريع؟-1104162831.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي