تسبب إغماء الزوار... ما هي أكبر حديقة نباتات سامة في العالم؟

عربي
تقع الحديثة بمقاطعة نورثمبرلاند، شمال إنجلترا، وتضم مئات الأنواع النباتية السامة والنادرة، وتمثل موقعا جذابا للزوار والباحثين على حد سواء، لأنها تمثل مكانا موثوقا للحصول على معلومات عن هذا النوع من النباتات واستخداماتها تاريخيا، بحسب وسائل إعلام غربية.كما تتضمن الحديقة برامج بحثية وتوعوية حول مخاطر النباتات السامة وفوائدها المحتملة في الطب، لكن دخولها يخضع لقواعد صارمة أبرزها عدم لمس أو قطف أي نبات، لأن بعضها يمكنه التسبب في أعراض شديدة تصل إلى الإغماء أو أسوأ لدى الأشخاص الحساسين، وقد تم تسجيل حالات وإصابات سابقة بالفعل.ومن أبرز النباتات السامة في هذه الحديقة "البلادونا" و"الماندراجورا"، ونبات الغار الحامل لمركبات سيانوجينية في أجزاء منه، ونبات الخروع الذي يحتوي بذوره على الريسين السام، إضافة إلى نباتات استوائية خطيرة مثل "الجيمبي-جيمبي" الأسترالي.وتضع إدارة الحديقة الأنواع ذات الخطورة العالية في أقفاص مغلقة وتجري تعاملات خاصة بها تتطلب ملابس واقية وإجراءات أمان صارمة، كما أصبحت مركزا للبحوث العلمية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالنباتات التي لها استخدامات دوائية تحت إشراف طبي.
توجد في بريطانيا حديقة مغلقة بأسوار مزخرفة عليها علامات تحذيرية، لا يسمح للزوار بدخولها إلا تحت إشراف متخصصين، يطلق عليها "حديقة السموم"، ويرجع تاريخ افتتاحها إلى نحو عقدين من الزمن.
تقع الحديثة بمقاطعة نورثمبرلاند، شمال إنجلترا، وتضم مئات الأنواع النباتية السامة والنادرة، وتمثل موقعا جذابا للزوار والباحثين على حد سواء، لأنها تمثل مكانا موثوقا للحصول على معلومات عن هذا النوع من النباتات واستخداماتها تاريخيا، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما تتضمن الحديقة برامج بحثية وتوعوية حول مخاطر النباتات السامة وفوائدها المحتملة في الطب، لكن دخولها يخضع لقواعد صارمة أبرزها عدم لمس أو قطف أي نبات، لأن بعضها يمكنه التسبب في أعراض شديدة تصل إلى الإغماء أو أسوأ لدى الأشخاص الحساسين، وقد تم تسجيل حالات وإصابات سابقة بالفعل.
ومن أبرز النباتات السامة في هذه الحديقة "البلادونا" و"الماندراجورا"، ونبات الغار الحامل لمركبات سيانوجينية في أجزاء منه، ونبات الخروع الذي يحتوي بذوره على الريسين السام، إضافة إلى نباتات استوائية خطيرة مثل "الجيمبي-جيمبي" الأسترالي.
وتضع إدارة الحديقة الأنواع ذات الخطورة العالية في أقفاص مغلقة وتجري تعاملات خاصة بها تتطلب ملابس واقية وإجراءات أمان صارمة، كما أصبحت مركزا للبحوث العلمية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالنباتات التي لها استخدامات دوائية تحت إشراف طبي.
