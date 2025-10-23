https://sarabic.ae/20251023/تسبب-إغماء-الزوار-ما-هي-أكبر-حديقة-نباتات-سامة-في-العالم-1106333467.html
تسبب إغماء الزوار... ما هي أكبر حديقة نباتات سامة في العالم؟
تسبب إغماء الزوار... ما هي أكبر حديقة نباتات سامة في العالم؟
سبوتنيك عربي
توجد في بريطانيا حديقة مغلقة بأسوار مزخرفة عليها علامات تحذيرية، لا يسمح للزوار بدخولها إلا تحت إشراف متخصصين، يطلق عليها "حديقة السموم"، ويرجع تاريخ افتتاحها... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T20:23+0000
2025-10-23T20:23+0000
2025-10-23T20:23+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103396/27/1033962757_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_447de14261029e37230af25d47953ce9.jpg
تقع الحديثة بمقاطعة نورثمبرلاند، شمال إنجلترا، وتضم مئات الأنواع النباتية السامة والنادرة، وتمثل موقعا جذابا للزوار والباحثين على حد سواء، لأنها تمثل مكانا موثوقا للحصول على معلومات عن هذا النوع من النباتات واستخداماتها تاريخيا، بحسب وسائل إعلام غربية.كما تتضمن الحديقة برامج بحثية وتوعوية حول مخاطر النباتات السامة وفوائدها المحتملة في الطب، لكن دخولها يخضع لقواعد صارمة أبرزها عدم لمس أو قطف أي نبات، لأن بعضها يمكنه التسبب في أعراض شديدة تصل إلى الإغماء أو أسوأ لدى الأشخاص الحساسين، وقد تم تسجيل حالات وإصابات سابقة بالفعل.ومن أبرز النباتات السامة في هذه الحديقة "البلادونا" و"الماندراجورا"، ونبات الغار الحامل لمركبات سيانوجينية في أجزاء منه، ونبات الخروع الذي يحتوي بذوره على الريسين السام، إضافة إلى نباتات استوائية خطيرة مثل "الجيمبي-جيمبي" الأسترالي.وتضع إدارة الحديقة الأنواع ذات الخطورة العالية في أقفاص مغلقة وتجري تعاملات خاصة بها تتطلب ملابس واقية وإجراءات أمان صارمة، كما أصبحت مركزا للبحوث العلمية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالنباتات التي لها استخدامات دوائية تحت إشراف طبي.
https://sarabic.ae/20250906/دراسة-مادة-نباتية-تعزز-العلاج-المناعي-لمرض-خطير--1104578971.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103396/27/1033962757_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_7cadb36f15ff407f2f160b3fe1d3baed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا
تسبب إغماء الزوار... ما هي أكبر حديقة نباتات سامة في العالم؟
توجد في بريطانيا حديقة مغلقة بأسوار مزخرفة عليها علامات تحذيرية، لا يسمح للزوار بدخولها إلا تحت إشراف متخصصين، يطلق عليها "حديقة السموم"، ويرجع تاريخ افتتاحها إلى نحو عقدين من الزمن.
تقع الحديثة بمقاطعة نورثمبرلاند، شمال إنجلترا، وتضم مئات الأنواع النباتية السامة
والنادرة، وتمثل موقعا جذابا للزوار والباحثين على حد سواء، لأنها تمثل مكانا موثوقا للحصول على معلومات عن هذا النوع من النباتات واستخداماتها تاريخيا، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما تتضمن الحديقة برامج بحثية وتوعوية حول مخاطر النباتات السامة وفوائدها المحتملة في الطب
، لكن دخولها يخضع لقواعد صارمة أبرزها عدم لمس أو قطف أي نبات، لأن بعضها يمكنه التسبب في أعراض شديدة تصل إلى الإغماء أو أسوأ لدى الأشخاص الحساسين، وقد تم تسجيل حالات وإصابات سابقة بالفعل.
ومن أبرز النباتات السامة في هذه الحديقة "البلادونا" و"الماندراجورا"، ونبات الغار الحامل لمركبات سيانوجينية في أجزاء منه، ونبات الخروع الذي يحتوي بذوره على الريسين السام، إضافة إلى نباتات استوائية خطيرة مثل "الجيمبي-جيمبي" الأسترالي.
وتضع إدارة الحديقة الأنواع ذات الخطورة العالية في أقفاص مغلقة وتجري تعاملات خاصة بها تتطلب ملابس واقية وإجراءات أمان صارمة، كما أصبحت مركزا للبحوث العلمية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالنباتات التي لها استخدامات دوائية
تحت إشراف طبي.