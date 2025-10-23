لاريجاني: قمة شرم الشيخ المصغرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لاريجاني: قمة شرم الشيخ المصغرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران
سبوتنيك عربي
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، إن قمة شرم الشيخ المصغّرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران. 23.10.2025
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح لاريجاني، خلال كلمة ألقاها في "حفل تكريم الشهيد الحاج حسين همداني"، أن "إيران لم تشارك في اجتماع شرم الشيخ لسببين: أولهما أن الاجتماع محدود المستوى ولا يتناسب مع مكانة إيران، وثانيهما أن الحديث عن السلام بعد حرب دامية ضد الفلسطينيين يفتقر إلى المصداقية".وأوضح أن "المشاركين في القمة يتحدثون عن السلام بعد عامين من حرب ضارية ضد الشعب الفلسطيني راح ضحيتها نحو 70 ألف شهيد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ولم يشارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بعد رفض إيران الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لحضور القمة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، إن قمة شرم الشيخ المصغّرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران.
وأوضح لاريجاني، خلال كلمة ألقاها في "حفل تكريم الشهيد الحاج حسين همداني"، أن "إيران لم تشارك في اجتماع شرم الشيخ لسببين: أولهما أن الاجتماع محدود المستوى ولا يتناسب مع مكانة إيران، وثانيهما أن الحديث عن السلام بعد حرب دامية ضد الفلسطينيين يفتقر إلى المصداقية".
وأوضح أن "المشاركين في القمة يتحدثون عن السلام بعد عامين من حرب ضارية ضد الشعب الفلسطيني راح ضحيتها نحو 70 ألف شهيد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "أليست هذه مزحة؟ لقد قتلتم وحاصرتم بأنفسكم، والآن تلبسون ثوب السلام!".
ولم يشارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بعد رفض إيران الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لحضور القمة.
رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة
21 أكتوبر, 10:02 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
الصحة العالمية تجلي 41 مريضا من غزة لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار
03:55 GMT
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
