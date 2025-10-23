https://sarabic.ae/20251023/لاريجاني-قمة-شرم-الشيخ-المصغرة-لم-تكن-مكانا-مناسبا-لإيران-1106332016.html

لاريجاني: قمة شرم الشيخ المصغرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، إن قمة شرم الشيخ المصغّرة لم تكن مكانا مناسبا لإيران.

وأوضح لاريجاني، خلال كلمة ألقاها في "حفل تكريم الشهيد الحاج حسين همداني"، أن "إيران لم تشارك في اجتماع شرم الشيخ لسببين: أولهما أن الاجتماع محدود المستوى ولا يتناسب مع مكانة إيران، وثانيهما أن الحديث عن السلام بعد حرب دامية ضد الفلسطينيين يفتقر إلى المصداقية".وأوضح أن "المشاركين في القمة يتحدثون عن السلام بعد عامين من حرب ضارية ضد الشعب الفلسطيني راح ضحيتها نحو 70 ألف شهيد"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ولم يشارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بعد رفض إيران الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لحضور القمة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

