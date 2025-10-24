عربي
اليوم
بث مباشر
تركيا تعين نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق
تركيا تعين نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق
سبوتنيك عربي
عينت الحكومة التركية، نوح يلماز، نائب وزير الخارجية، سفيرا لأنقرة في سوريا. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T18:45+0000
2025-10-24T18:45+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيرا لتركيا لدى دمشقويتطلع الموافقة الرسمية على التعيين صدور مرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير، ثم مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية "سام"، التابع لوزارة الخارجية من أغسطس /آب 2023 إلى مايو 2024.
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تركيا تعين نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق

18:45 GMT 24.10.2025
© Photo / unsplash/xتركيا...اسطنبول
تركيا...اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Photo / unsplash/x
تابعنا عبر
عينت الحكومة التركية، نوح يلماز، نائب وزير الخارجية، سفيرا لأنقرة في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيرا لتركيا لدى دمشق
وأعلن فيدان، عن عدد من التعيينات الجديدة في البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة
12 أكتوبر, 12:32 GMT
ويتطلب الموافقة الرسمية على التعيين صدور مرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتبرنوح يلماز، أول سفير تركي في سورية منذ عام 2012، بعد أن أغلقت السفارة في دمشق عام 2012 وأعيد فتحها في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يلتقي في أنقرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة إبراهيم قالن. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
تفاهم تركي سوري على وشك النضوح... هل يقترب الاتفاق الأمني الشامل بوجود "قسد"؟
13 أكتوبر, 08:17 GMT

ولد نوح يلماز عام 1974 في إسطنبول، وشغل منذ 20 مايو/أيار 2024، منصب نائب وزير الخارجية، كما عمل سابقا في جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، ووزارة الخارجية .

وشغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير، ثم مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية "سام"، التابع لوزارة الخارجية من أغسطس /آب 2023 إلى مايو 2024.
البرلمان التركي يمدد تفويض وجود قواته في العراق وسوريا.. وتوتر متصاعد مع بغداد
وزير الخارجية التركي يكشف عن "أكبر التحديات" التي تواجهها سوريا
