تركيا تعين نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق
عينت الحكومة التركية، نوح يلماز، نائب وزير الخارجية، سفيرا لأنقرة في سوريا. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيرا لتركيا لدى دمشقويتطلب الموافقة الرسمية على التعيين صدور مرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير، ثم مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية "سام"، التابع لوزارة الخارجية من أغسطس /آب 2023 إلى مايو 2024.
2025
الأخبار
عينت الحكومة التركية، نوح يلماز، نائب وزير الخارجية، سفيرا لأنقرة في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيرا لتركيا لدى دمشق
وأعلن فيدان، عن عدد من التعيينات الجديدة في البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية.
ويتطلب الموافقة الرسمية على التعيين صدور مرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويعتبرنوح يلماز، أول سفير تركي في سورية منذ عام 2012، بعد أن أغلقت السفارة في دمشق عام 2012 وأعيد فتحها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولد نوح يلماز عام 1974 في إسطنبول، وشغل منذ 20 مايو/أيار 2024، منصب نائب وزير الخارجية، كما عمل سابقا في جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، ووزارة الخارجية .
وشغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير، ثم مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية "سام"، التابع لوزارة الخارجية
من أغسطس /آب 2023 إلى مايو 2024.