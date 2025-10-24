عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
رغم قمة شرم الشيخ... "خطر صامت" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة
رغم قمة شرم الشيخ... "خطر صامت" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة
رغم قمة شرم الشيخ... "خطر صامت" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة
سبوتنيك عربي
رغم انعقاد قمة شرم الشيخ في الثالث عشر من الشهر الجاري، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن الصواريخ والقنابل والذخائر غير المنفجرة والمنتشرة بشكل واسع في القطاع، تعد... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
وصرح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، بأن الصواريخ والقنابل والذخائر غير المنفجرة ما زالت تهدد حياة آلاف الغزيين، الذين عادوا إلى ما تبقى من منازلهم المدمرة، بعد وقف إطلاق النار.وأكد أن السلطات والطاقم في غزة اكتشفوا حوالي 20 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي الفلسطينية بالقطع المكتظ بالسكان، منذ بداية الحرب قبل عامين.وأوضح إسماعيل الثوابتة أن هذه المخلفات تتراوح بين صواريخ كبيرة وألغام مدفونة، موضحًا: "إنها تهديد مباشر وقاتل للسكان، القاتل الصامت ينتظر أي متهور يقترب منه وراحت فرق الدفاع المدني والهندسة التفجيرية ضحية أثناء محاولتها تفكيك هذه الصواريخ".وشدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي على أن "إسرائيل تواصل عرقلة دخول المعدات الهندسية اللازمة"، ما أعاق عمل الفرق المختصة.وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل، في العاشر من الشهر الجاري، والقاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، تمكن الغزيون من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في المناطق التي أخلتها آليات الجيش الإسرائيلي.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب.
رغم قمة شرم الشيخ... "خطر صامت" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة

رغم انعقاد قمة شرم الشيخ في الثالث عشر من الشهر الجاري، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن الصواريخ والقنابل والذخائر غير المنفجرة والمنتشرة بشكل واسع في القطاع، تعد "خطرا صامتا" يهدد حياة الغزيين.
وصرح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، بأن الصواريخ والقنابل والذخائر غير المنفجرة ما زالت تهدد حياة آلاف الغزيين، الذين عادوا إلى ما تبقى من منازلهم المدمرة، بعد وقف إطلاق النار.
وأكد أن السلطات والطاقم في غزة اكتشفوا حوالي 20 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي الفلسطينية بالقطع المكتظ بالسكان، منذ بداية الحرب قبل عامين.
وأوضح إسماعيل الثوابتة أن هذه المخلفات تتراوح بين صواريخ كبيرة وألغام مدفونة، موضحًا: "إنها تهديد مباشر وقاتل للسكان، القاتل الصامت ينتظر أي متهور يقترب منه وراحت فرق الدفاع المدني والهندسة التفجيرية ضحية أثناء محاولتها تفكيك هذه الصواريخ".
وشدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي على أن "إسرائيل تواصل عرقلة دخول المعدات الهندسية اللازمة"، ما أعاق عمل الفرق المختصة.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل، في العاشر من الشهر الجاري، والقاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، تمكن الغزيون من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في المناطق التي أخلتها آليات الجيش الإسرائيلي.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب.
