https://sarabic.ae/20251024/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-الرأي-الاستشاري-للعدل-الدولية-يبرئ-الوكالة-من-الاتهامات-الإسرائيلية-1106347385.html

متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية

متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أشاد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، واصفًا... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T09:48+0000

2025-10-24T09:48+0000

2025-10-24T09:48+0000

منظمة الأونروا

حصري

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يبيّن بوضوح بطلان كل الاتهامات التي حاولت اتهام وكالة الأونروا بأنها ليست حيادية، ومخترقة من تنظيمات فلسطينية".ويرى أن "هذا القرار ينص تماما على أن منظمة الأونروا حيادية وشفافة، وجزء من منظومة الأمم المتحدة الأصيلة، وأنها ملتزمة تماما بكل معايير ومواثيق الأمم المتحدة".ويعتقد المتحدث باسم "أونروا"، أن "القرار يشكل صرخة مهمة، ودليلا واضحا على أن هذه المنظمة تشكل مفخرة العمل الأممي والإنساني، حتى في منطقة الشرق الأوسط".وفيما يتعلق بالتزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال عدنان أبو حسنة: "لن نأمل أن تلتزم إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري، وللأسف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إنهم لن يلتزموا، به ووصفوا القرار بأنه مسيّس".وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.

https://sarabic.ae/20251018/الأونروا-وضعنا-خططا-لاستئناف-العملية-التعليمية-في-قطاع-غزة-1106145244.html

https://sarabic.ae/20250429/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-نظر-المحكمة-لقضية-الأونروا-ومساعدات-غزة-1100018507.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأونروا, حصري, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, غزة