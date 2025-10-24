متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية

عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-الرأي-الاستشاري-للعدل-الدولية-يبرئ-الوكالة-من-الاتهامات-الإسرائيلية-1106347385.html
متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية
متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أشاد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، واصفًا... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T09:48+0000
2025-10-24T09:48+0000
منظمة الأونروا
حصري
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يبيّن بوضوح بطلان كل الاتهامات التي حاولت اتهام وكالة الأونروا بأنها ليست حيادية، ومخترقة من تنظيمات فلسطينية".ويرى أن "هذا القرار ينص تماما على أن منظمة الأونروا حيادية وشفافة، وجزء من منظومة الأمم المتحدة الأصيلة، وأنها ملتزمة تماما بكل معايير ومواثيق الأمم المتحدة".ويعتقد المتحدث باسم "أونروا"، أن "القرار يشكل صرخة مهمة، ودليلا واضحا على أن هذه المنظمة تشكل مفخرة العمل الأممي والإنساني، حتى في منطقة الشرق الأوسط".وفيما يتعلق بالتزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال عدنان أبو حسنة: "لن نأمل أن تلتزم إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري، وللأسف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إنهم لن يلتزموا، به ووصفوا القرار بأنه مسيّس".وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.
https://sarabic.ae/20251018/الأونروا-وضعنا-خططا-لاستئناف-العملية-التعليمية-في-قطاع-غزة-1106145244.html
https://sarabic.ae/20250429/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-نظر-المحكمة-لقضية-الأونروا-ومساعدات-غزة-1100018507.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_d16e740dc27337767776005b11150313.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأونروا, حصري, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, غزة
منظمة الأونروا, حصري, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, غزة

متحدث "الأونروا" لـ"سبوتنيك": الرأي الاستشاري للعدل الدولية يبرئ الوكالة من الاتهامات الإسرائيلية

09:48 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
أشاد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، واصفًا إياه بـ "المهم جدا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يبيّن بوضوح بطلان كل الاتهامات التي حاولت اتهام وكالة الأونروا بأنها ليست حيادية، ومخترقة من تنظيمات فلسطينية".
ويرى أن "هذا القرار ينص تماما على أن منظمة الأونروا حيادية وشفافة، وجزء من منظومة الأمم المتحدة الأصيلة، وأنها ملتزمة تماما بكل معايير ومواثيق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتحدث عن أهمية دور "أونروا" التي تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وهي كمزود خدمات موثوق لدى الفلسطينيين، وتمتلك الخبرات الكاملة منذ أكثر من 76 عاما بالقطاع، في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة".

ويعتقد المتحدث باسم "أونروا"، أن "القرار يشكل صرخة مهمة، ودليلا واضحا على أن هذه المنظمة تشكل مفخرة العمل الأممي والإنساني، حتى في منطقة الشرق الأوسط".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
"الأونروا": وضعنا خططا لاستئناف العملية التعليمية في قطاع غزة
18 أكتوبر, 09:55 GMT
وفيما يتعلق بالتزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال عدنان أبو حسنة: "لن نأمل أن تلتزم إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري، وللأسف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إنهم لن يلتزموا، به ووصفوا القرار بأنه مسيّس".

وقال إن "القرار في النهاية يسمع العالم الآن بأن هذه المنظمة يجب أن تستمر، وأن خدماتها لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، وأنها جزء من منظومة أممية، وتطبق تفويضا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستمرار خدماتها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا، أكدت فيه أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات نظر المحكمة لقضية الأونروا ومساعدات غزة
29 أبريل, 17:43 GMT
وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعضاء في حركة "حماس"، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала