وزير الخارجية التونسي السابق: موسكو وواشنطن تحرصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/وزير-الخارجية-التونسي-السابق-موسكو-وواشنطن-تحرصان-على-الاتفاق-مسبقا-على-جدول-أعمال-القمة-ومخرجاتها-1106364254.html
وزير الخارجية التونسي السابق: موسكو وواشنطن تحرصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها
وزير الخارجية التونسي السابق: موسكو وواشنطن تحرصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها
سبوتنيك عربي
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور وفيق عبد السلام، زيارة رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T17:19+0000
2025-10-24T17:19+0000
2025-10-24T17:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_064f9d347569cb2deb9ce1da7a7bb153.jpg
وأوضح عبد السلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأميركي تجاه روسيا، والتضارب داخل واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو مجرد "ضغوط سياسية ودبلوماسية تمهيدا للقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين التي تم تأجيلها دون إلغائها، وتعبير عن اتجاهات داخل أميركا"، مشيرا إلى أن "الطرفين الأميركي والروسي حريصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها قبل انعقادها". ورأى وزير الخارجية السابق أن "استمرار الصراع في أوكرانيا لا يخدم مصلحة أحد، لأنه ملف مكلف لجميع الأطراف وللاستقرار والتوازنات العالمية على المستويين الاقتصادي والسياسي".واعتبر أن "توسيع نطاق العقوبات ليشمل كيانات صينية وهندية سيكون مكلفا"، مشيرا إلى أن "العقوبات الاقتصادية بدأت تفقد جدواها مع قدرة هذه القوى الدولية الكبرى على الالتفاف عليها، في ظل تنامي واقع التعددية القطبية الذي فرض نفسه سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وماليا"، لافتا إلى أن "مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتجه تدريجيا من الغرب إلى الشرق." وبين عببد السلام، أن "موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرافض للانصياع لبروكسل يعكس توجها متناميا داخل الاتحاد الأوروبي يحذر من تعريض المصالح الأوروبية.
https://sarabic.ae/20251022/باحث-سياسي-موسكو-مصممة-على-إنجاح-القمة-مع-واشنطن-رغم-محاولات-العرقلة-الأوروبية-1106294155.html
https://sarabic.ae/20251021/الكرملين-بوتين-وترامب-لم-يحددا-جدولا-زمنيا-للقائهما-والأمر-يتطلب-الوقت--1106236828.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_82:0:1518:1077_1920x0_80_0_0_b52bd656f01a4ae37dfa08e96990a9fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير الخارجية التونسي السابق: موسكو وواشنطن تحرصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها

17:19 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور وفيق عبد السلام، زيارة رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل ديميترييف إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات رسمية، مشيرا إلى أن "الزيارة ستفتح أبواب الدبلوماسية التي لم تُغلق أصلا".
وأوضح عبد السلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأميركي تجاه روسيا، والتضارب داخل واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو مجرد "ضغوط سياسية ودبلوماسية تمهيدا للقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين التي تم تأجيلها دون إلغائها، وتعبير عن اتجاهات داخل أميركا"، مشيرا إلى أن "الطرفين الأميركي والروسي حريصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها قبل انعقادها".
وأشار إلى أن "التصريحات النارية التي أكدت إلغاء القمة تلتها خطوات تهدئة تمثلت في الاتصال بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك روبيو، في إطار تهيئة الأجواء السياسية للقمة المقبلة والخروج بنتائج مقبولة للطرفين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
باحث سياسي: موسكو مصممة على إنجاح القمة مع واشنطن رغم محاولات العرقلة الأوروبية
22 أكتوبر, 19:37 GMT
ورأى وزير الخارجية السابق أن "استمرار الصراع في أوكرانيا لا يخدم مصلحة أحد، لأنه ملف مكلف لجميع الأطراف وللاستقرار والتوازنات العالمية على المستويين الاقتصادي والسياسي".
وأشارعبد السلام ، إلى أن " ترامب مصمم على إنهاء الصراع في أوكرانيا لاعتبارات خاصة إلى جانب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والمالية المتبادلة بين واشنطن وموسكو، ويسعى إلى مراعاة التوازنات العسكرية والتغيرات الميدانية، وسيمارس ضغوطا بهذا الاتجاه لضمان أخذها في الاعتبار ضمن الترتيبات السياسية المقبلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
الكرملين: بوتين وترامب لم يحددا جدولا زمنيا للقائهما والأمر يتطلب وقتا
21 أكتوبر, 09:41 GMT
واعتبر أن "توسيع نطاق العقوبات ليشمل كيانات صينية وهندية سيكون مكلفا"، مشيرا إلى أن "العقوبات الاقتصادية بدأت تفقد جدواها مع قدرة هذه القوى الدولية الكبرى على الالتفاف عليها، في ظل تنامي واقع التعددية القطبية الذي فرض نفسه سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وماليا"، لافتا إلى أن "مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتجه تدريجيا من الغرب إلى الشرق."
وأضاف أن "فرض العقوبات على روسيا أضر بالمصالح الأوروبية وأرهق الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "روسيا اكتسبت خبرة عملية في تجاوز العقوبات والحد من آثارها، لأنها تقرأ المشهد الدولي بشكل جيد وتستفيد من المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية على المستوى العالمي، وهي جزء فاعل ومؤثر من التوازنات الدولية الجديدة".
وبين عببد السلام، أن "موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرافض للانصياع لبروكسل يعكس توجها متناميا داخل الاتحاد الأوروبي يحذر من تعريض المصالح الأوروبية.
