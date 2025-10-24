https://sarabic.ae/20251024/وزير-الخارجية-التونسي-السابق-موسكو-وواشنطن-تحرصان-على-الاتفاق-مسبقا-على-جدول-أعمال-القمة-ومخرجاتها-1106364254.html
وزير الخارجية التونسي السابق: موسكو وواشنطن تحرصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور وفيق عبد السلام، زيارة رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_064f9d347569cb2deb9ce1da7a7bb153.jpg
وأوضح عبد السلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأميركي تجاه روسيا، والتضارب داخل واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو مجرد "ضغوط سياسية ودبلوماسية تمهيدا للقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين التي تم تأجيلها دون إلغائها، وتعبير عن اتجاهات داخل أميركا"، مشيرا إلى أن "الطرفين الأميركي والروسي حريصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها قبل انعقادها". ورأى وزير الخارجية السابق أن "استمرار الصراع في أوكرانيا لا يخدم مصلحة أحد، لأنه ملف مكلف لجميع الأطراف وللاستقرار والتوازنات العالمية على المستويين الاقتصادي والسياسي".واعتبر أن "توسيع نطاق العقوبات ليشمل كيانات صينية وهندية سيكون مكلفا"، مشيرا إلى أن "العقوبات الاقتصادية بدأت تفقد جدواها مع قدرة هذه القوى الدولية الكبرى على الالتفاف عليها، في ظل تنامي واقع التعددية القطبية الذي فرض نفسه سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وماليا"، لافتا إلى أن "مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتجه تدريجيا من الغرب إلى الشرق." وبين عببد السلام، أن "موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرافض للانصياع لبروكسل يعكس توجها متناميا داخل الاتحاد الأوروبي يحذر من تعريض المصالح الأوروبية.
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور وفيق عبد السلام، زيارة رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل ديميترييف إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات رسمية، مشيرا إلى أن "الزيارة ستفتح أبواب الدبلوماسية التي لم تُغلق أصلا".
وأوضح عبد السلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأميركي تجاه روسيا، والتضارب داخل واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، هو مجرد "ضغوط سياسية ودبلوماسية تمهيدا للقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين التي تم تأجيلها دون إلغائها، وتعبير عن اتجاهات داخل أميركا"، مشيرا إلى أن "الطرفين الأميركي والروسي حريصان على الاتفاق مسبقا على جدول أعمال القمة ومخرجاتها قبل انعقادها".
وأشار إلى أن "التصريحات النارية التي أكدت إلغاء القمة تلتها خطوات تهدئة تمثلت في الاتصال بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك روبيو، في إطار تهيئة الأجواء السياسية للقمة المقبلة والخروج بنتائج مقبولة للطرفين".
ورأى وزير الخارجية السابق أن "استمرار الصراع في أوكرانيا
لا يخدم مصلحة أحد، لأنه ملف مكلف لجميع الأطراف وللاستقرار والتوازنات العالمية على المستويين الاقتصادي والسياسي".
وأشارعبد السلام ، إلى أن " ترامب مصمم على إنهاء الصراع في أوكرانيا لاعتبارات خاصة إلى جانب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والمالية المتبادلة بين واشنطن وموسكو، ويسعى إلى مراعاة التوازنات العسكرية والتغيرات الميدانية، وسيمارس ضغوطا بهذا الاتجاه لضمان أخذها في الاعتبار ضمن الترتيبات السياسية المقبلة".
واعتبر أن "توسيع نطاق العقوبات ليشمل كيانات صينية وهندية سيكون مكلفا"، مشيرا إلى أن "العقوبات الاقتصادية بدأت تفقد جدواها مع قدرة هذه القوى الدولية الكبرى على الالتفاف عليها
، في ظل تنامي واقع التعددية القطبية الذي فرض نفسه سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وماليا"، لافتا إلى أن "مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتجه تدريجيا من الغرب إلى الشرق."
وأضاف أن "فرض العقوبات على روسيا أضر بالمصالح الأوروبية وأرهق الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "روسيا اكتسبت خبرة عملية في تجاوز العقوبات والحد من آثارها، لأنها تقرأ المشهد الدولي بشكل جيد وتستفيد من المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية على المستوى العالمي، وهي جزء فاعل ومؤثر من التوازنات الدولية الجديدة".
وبين عببد السلام، أن "موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرافض للانصياع لبروكسل يعكس توجها متناميا داخل الاتحاد الأوروبي يحذر من تعريض المصالح الأوروبية
