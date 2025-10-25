عربي
تقرير إسرائيلي يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة بعد عامين من الحرب
أفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، أن نحو 60% من أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال قائمة.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، من دون الإشارة إلى مصادرها، أمس الجمعة، أن "قرابة نصف هذه الأنفاق تقع داخل الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يجعل من السهل على إسرائيل استهدافها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي قدّر، في وقت سابق من العام الحالي 2025، أنه دمّر نحو 25% فقط من شبكة أنفاق "حماس" منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن جهوده تركزت على الأنفاق الهجومية وتلك المستخدمة كمراكز قيادة أو لتصنيع الأسلحة، بينما لم تُستهدف بعد العديد من الأنفاق المخصصة للتنقل الداخلي، خاصة في المناطق التي لم تدخلها القوات البرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الرئيس المصري ورئيسة البرلمان الأوروبي يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
23 أكتوبر, 09:52 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"
9 أبريل, 14:03 GMT
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
