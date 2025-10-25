https://sarabic.ae/20251025/رياض-درار-لـسبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لإخلاء-الجنوب-من-السلاح-والجولان-ليس-واردا-في-التفاوض-الحالي-1106388342.html
رياض درار لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لإخلاء الجنوب من السلاح.. والجولان ليس واردا في التفاوض الحالي
رياض درار لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لإخلاء الجنوب من السلاح.. والجولان ليس واردا في التفاوض الحالي
تواصل إسرائيل توغلها في الجنوب السوري منذ أواخر العام الماضي، إذ جاوزت المساحة التي توغلت فيها 500 كيلو متر مربع، وفق تقارير عدة. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق رفضت السلطات السورية الحالية، طلب إسرائيل فتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا ضمن اتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل السويداء.في الإطار قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن إسرائيل تريد الجنوب السوري على الأقل خاليا من السلاح، معرباً عن اعتقاده بأنها لن تخرج من المناطق التي دخلتها، وربما تفاوض عليها لتبقى في مواقع جديدة أبعد من اتفاق 1974.وأضاف درار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولان ليس واردا في التفاوض الحالي مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي في حال رفضت إسرائيل الخروج من المناطق الجديدة أو القديمة، لن يكون بمستطاع الحكومة الحالية أن تفعل شيئا، في مواجهة إسرائيل في ظل عدم التأييد الشعبي لها.وتابع قائلاً: "بناء على ذلك، سوف ترضخ الحكومة للأمر الواقع وتبقى تناور تحت اسم أنها تفاوض، فقط دون أي تقدم في ملف المفاوضات".وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
تواصل إسرائيل توغلها في الجنوب السوري منذ أواخر العام الماضي، إذ جاوزت المساحة التي توغلت فيها 500 كيلو متر مربع، وفق تقارير عدة.
وفي وقت سابق رفضت السلطات السورية الحالية، طلب إسرائيل فتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا
ضمن اتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل السويداء.
في الإطار قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن إسرائيل تريد الجنوب السوري على الأقل خاليا من السلاح، معرباً عن اعتقاده بأنها لن تخرج من المناطق التي دخلتها، وربما تفاوض عليها لتبقى في مواقع جديدة
أبعد من اتفاق 1974.
وأضاف درار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولان ليس واردا في التفاوض الحالي
مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي في حال رفضت إسرائيل الخروج من المناطق الجديدة أو القديمة، لن يكون بمستطاع الحكومة الحالية أن تفعل شيئا، في مواجهة إسرائيل في ظل عدم التأييد الشعبي لها.
وتابع قائلاً: "بناء على ذلك، سوف ترضخ الحكومة للأمر الواقع وتبقى تناور تحت اسم أنها تفاوض، فقط دون أي تقدم في ملف المفاوضات".
وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).