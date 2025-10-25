https://sarabic.ae/20251025/رياض-درار-لـسبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لإخلاء-الجنوب-من-السلاح-والجولان-ليس-واردا-في-التفاوض-الحالي-1106388342.html

رياض درار لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لإخلاء الجنوب من السلاح.. والجولان ليس واردا في التفاوض الحالي

رياض درار لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لإخلاء الجنوب من السلاح.. والجولان ليس واردا في التفاوض الحالي

سبوتنيك عربي

تواصل إسرائيل توغلها في الجنوب السوري منذ أواخر العام الماضي، إذ جاوزت المساحة التي توغلت فيها 500 كيلو متر مربع، وفق تقارير عدة. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T15:43+0000

2025-10-25T15:43+0000

2025-10-25T15:43+0000

حصري

سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

أخبار الشرق الأوسط

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095701855_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_64546a45ce2717e8b3bed6ac848b19b1.jpg

وفي وقت سابق رفضت السلطات السورية الحالية، طلب إسرائيل فتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا ضمن اتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل السويداء.في الإطار قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن إسرائيل تريد الجنوب السوري على الأقل خاليا من السلاح، معرباً عن اعتقاده بأنها لن تخرج من المناطق التي دخلتها، وربما تفاوض عليها لتبقى في مواقع جديدة أبعد من اتفاق 1974.وأضاف درار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الجولان ليس واردا في التفاوض الحالي مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي في حال رفضت إسرائيل الخروج من المناطق الجديدة أو القديمة، لن يكون بمستطاع الحكومة الحالية أن تفعل شيئا، في مواجهة إسرائيل في ظل عدم التأييد الشعبي لها.وتابع قائلاً: "بناء على ذلك، سوف ترضخ الحكومة للأمر الواقع وتبقى تناور تحت اسم أنها تفاوض، فقط دون أي تقدم في ملف المفاوضات".وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية السورية.وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد علبي "رفض سوريا لأي مبررات إسرائيلية لجرائمها وأعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

https://sarabic.ae/20251024/سوريا-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بسحب-قواتها-ووقف-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-1106354142.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة