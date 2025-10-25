عربي
"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة
"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة
"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة
سبوتنيك عربي
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن "إنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، سيسهم في خفض الأسعار العالمية، وستكون السعودية أكثر انفتاحًا... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T12:14+0000
2025-10-25T12:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106379089_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c3acb790609c27ea04937a0a7b01d2e1.jpg
وأوضح كوهين، في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وفي إطاره نية لإنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، متجاوزًا الطريق البري من إيران والطريق البحري عبر قناة السويس".وأضاف: أن "قطاع الطاقة المتجددة يشهد تقدمًا هائلًا. سنحقق هدف عام 2030– 30% من مصادر الطاقة الخضراء، وقد طلبتُ تحديد أهداف لعامي 2035 و2040 أيضًا"، متابعا: "توجد حقول شمسية ضخمة في غور الأردن. وهناك خطة لإنشاء 100 ألف سقف شمسي، بالإضافة إلى أسقف للمباني السكنية والملاعب الرياضية".وتوقع كوهين، أن "تجرى الانتخابات العامة في اسرائيل، بين يونيو/ حزيران 2026 وأكتوبر/ تشرين الأول 2026، مشددا على ضرورة إقرار ميزانية لعام 2026، وُحظر تقديم ميزانية جزئية.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية،وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".,وبعدها بساعات، أصدر سموتريتش، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية. وقال في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببتها".وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.وكان ترامب قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة

12:14 GMT 25.10.2025
© Getty Images / Anadolu وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن "إنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، سيسهم في خفض الأسعار العالمية، وستكون السعودية أكثر انفتاحًا على مناطق الطلب في أوروبا، وستستفيد إسرائيل أيضا".
وأوضح كوهين، في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وفي إطاره نية لإنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، متجاوزًا الطريق البري من إيران والطريق البحري عبر قناة السويس".
وأضاف: أن "قطاع الطاقة المتجددة يشهد تقدمًا هائلًا. سنحقق هدف عام 2030– 30% من مصادر الطاقة الخضراء، وقد طلبتُ تحديد أهداف لعامي 2035 و2040 أيضًا"، متابعا: "توجد حقول شمسية ضخمة في غور الأردن. وهناك خطة لإنشاء 100 ألف سقف شمسي، بالإضافة إلى أسقف للمباني السكنية والملاعب الرياضية".
القمة العربية الغسلامية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
خبير أمني سعودي: تشكيل "ناتو عربي" ضروري لمواجهة إسرائيل المدعومة أمريكيا
16 سبتمبر, 15:19 GMT
وتوقع كوهين، أن "تجرى الانتخابات العامة في اسرائيل، بين يونيو/ حزيران 2026 وأكتوبر/ تشرين الأول 2026، مشددا على ضرورة إقرار ميزانية لعام 2026، وُحظر تقديم ميزانية جزئية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية،
وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".
,وبعدها بساعات، أصدر سموتريتش، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية. وقال في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببتها".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الخارجية السعودي: لا حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة
28 يوليو, 17:43 GMT
وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.
وكان ترامب قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
