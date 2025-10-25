https://sarabic.ae/20251025/مشروع-لإنشاء-ممر-طاقة-كوهين-يؤكد-أن-التطبيع-مع-السعودية-على-الطاولة-1106380488.html

"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة

"مشروع لإنشاء ممر طاقة"... وزير الطاقة الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع مع السعودية على الطاولة

سبوتنيك عربي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن "إنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، سيسهم في خفض الأسعار العالمية، وستكون السعودية أكثر انفتاحًا... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T12:14+0000

2025-10-25T12:14+0000

2025-10-25T12:14+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106379089_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c3acb790609c27ea04937a0a7b01d2e1.jpg

وأوضح كوهين، في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وفي إطاره نية لإنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، متجاوزًا الطريق البري من إيران والطريق البحري عبر قناة السويس".وأضاف: أن "قطاع الطاقة المتجددة يشهد تقدمًا هائلًا. سنحقق هدف عام 2030– 30% من مصادر الطاقة الخضراء، وقد طلبتُ تحديد أهداف لعامي 2035 و2040 أيضًا"، متابعا: "توجد حقول شمسية ضخمة في غور الأردن. وهناك خطة لإنشاء 100 ألف سقف شمسي، بالإضافة إلى أسقف للمباني السكنية والملاعب الرياضية".وتوقع كوهين، أن "تجرى الانتخابات العامة في اسرائيل، بين يونيو/ حزيران 2026 وأكتوبر/ تشرين الأول 2026، مشددا على ضرورة إقرار ميزانية لعام 2026، وُحظر تقديم ميزانية جزئية.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية،وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".,وبعدها بساعات، أصدر سموتريتش، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية. وقال في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببتها".وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.وكان ترامب قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".

https://sarabic.ae/20250916/خبير-أمني-سعودي-تشكيل-ناتو-عربي-ضروري-لمواجهة-إسرائيل-المدعومة-أمريكيا-1104912954.html

https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-السعودي-لا-حديث-عن-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-استمرار-الحرب-على-غزة--1103136343.html

إسرائيل

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم