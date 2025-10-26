عربي
معركة داخل أروقة الكونغرس بسبب "قيصر السوري"
تابعنا عبر
يعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.
بعد قرابة عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ألغى معظم العقوبات الأمريكية، رافعًا شعار "فرصة للعودة" لشعب دفعته الحرب إلى هاوية الفقر، لكن قانون "قيصر"، الرمز الأكبر للعقوبات، لا يزال يقف كحاجز اقتصادي.
قانون "قيصر".. بين "الرمزية الأخلاقية" والعقبة الاقتصادية
أُقر "قانون قيصر" تيمنًا بمنشق سوري سرب صورًا وثقت "فظائع النظام"، رافعًا شعار الضغط المالي على داعمي جيش الأسد وصناعاته الرئيسية. ورغم أن إدارة ترامب أصدرت إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا، فإن الخبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر"... ودمشق تعلق
10 أكتوبر, 14:53 GMT
وفي منشور مطول على منصة "إكس"، وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعيًا إلى "إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار كما أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية".
معركة سياسية في الكونغرس.. بين الشكوك والآمال
داخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة على حشد الدعم. وأجرى براك اتصالات مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين، سعيا لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.
لكن الشكوك لا تزال قائمة تجاه حكومة الشرع، حيث صوّتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على مشروع قانون يشترط تحقيق تقدم في مكافحة تهريب المخدرات وحماية الأقليات قبل رفع العقوبات، رافعة راية التحدي أمام الآمال.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": بذلنا جهودا كبيرة للالتفاف على قانون "قيصر"
6 سبتمبر 2023, 14:52 GMT
اصطفاف غير متوقع: بين الديمقراطيين والجمهوريين
في مشهد سياسي غير متوقع، انضمت السيناتور جين شاهين الديمقراطية والنائب جو ويلسون الجمهوري إلى حملة لإلغاء القانون.
كما انضمت منظمات سورية أمريكية، التي أيّدت القانون في بدايته، إلى الدعوة لإنهائه، رافعة راية الأمل لشعب يبحث عن مستقبل مشرق. في المقابل، تواصل جماعات مؤيدة لإسرائيل الضغط للإبقاء على العقوبات، للتحذير من تهديد محتمل.
معركة "تفويض الدفاع": بين الشروط والآمال
داخل قانون تفويض الدفاع الوطني، أدرجت شاهين تعديلًا لإلغاء "قانون قيصر"، بينما أضاف السيناتور ليندسي غراهام شروطًا صارمة، كخطوة للتحدي.
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"
16 مايو 2024, 09:01 GMT
ويؤكد مسؤول في إدارة ترامب أن "إبقاء هذه الشروط سيُربك المستثمرين ويقوّض فرص سوريا في التعافي الاقتصادي الكامل".
بين الماضي والمستقبل
يسعى البيت الأبيض بتوجيه من ترامب العمل على دفع القرارات نحو رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في الماضي والتي لا تزال عقدة أمام مستقبل اقتصاد هذا البلد. لكن الكونغرس، بين الشكوك والآمال، يحمل المفتاح لاتخاذ القرارات النهائية حول "قانون قيصر".
