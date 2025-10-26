https://sarabic.ae/20251026/معركة-داخل-أروقة-الكونغرس-بسبب-قيصر-السوري-1106405053.html

معركة داخل أروقة الكونغرس بسبب "قيصر السوري"

بعد قرابة عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ألغى معظم العقوبات الأمريكية، رافعًا شعار "فرصة للعودة" لشعب دفعته الحرب إلى هاوية الفقر، لكن قانون "قيصر"، الرمز الأكبر للعقوبات، لا يزال يقف كحاجز اقتصادي.قانون "قيصر".. بين "الرمزية الأخلاقية" والعقبة الاقتصاديةأُقر "قانون قيصر" تيمنًا بمنشق سوري سرب صورًا وثقت "فظائع النظام"، رافعًا شعار الضغط المالي على داعمي جيش الأسد وصناعاته الرئيسية. ورغم أن إدارة ترامب أصدرت إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا، فإن الخبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.وفي منشور مطول على منصة "إكس"، وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعيًا إلى "إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار كما أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية". معركة سياسية في الكونغرس.. بين الشكوك والآمالداخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة على حشد الدعم. وأجرى براك اتصالات مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين، سعيا لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.لكن الشكوك لا تزال قائمة تجاه حكومة الشرع، حيث صوّتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على مشروع قانون يشترط تحقيق تقدم في مكافحة تهريب المخدرات وحماية الأقليات قبل رفع العقوبات، رافعة راية التحدي أمام الآمال.اصطفاف غير متوقع: بين الديمقراطيين والجمهوريينفي مشهد سياسي غير متوقع، انضمت السيناتور جين شاهين الديمقراطية والنائب جو ويلسون الجمهوري إلى حملة لإلغاء القانون.كما انضمت منظمات سورية أمريكية، التي أيّدت القانون في بدايته، إلى الدعوة لإنهائه، رافعة راية الأمل لشعب يبحث عن مستقبل مشرق. في المقابل، تواصل جماعات مؤيدة لإسرائيل الضغط للإبقاء على العقوبات، للتحذير من تهديد محتمل.معركة "تفويض الدفاع": بين الشروط والآمالداخل قانون تفويض الدفاع الوطني، أدرجت شاهين تعديلًا لإلغاء "قانون قيصر"، بينما أضاف السيناتور ليندسي غراهام شروطًا صارمة، كخطوة للتحدي.ويؤكد مسؤول في إدارة ترامب أن "إبقاء هذه الشروط سيُربك المستثمرين ويقوّض فرص سوريا في التعافي الاقتصادي الكامل". بين الماضي والمستقبليسعى البيت الأبيض بتوجيه من ترامب العمل على دفع القرارات نحو رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في الماضي والتي لا تزال عقدة أمام مستقبل اقتصاد هذا البلد. لكن الكونغرس، بين الشكوك والآمال، يحمل المفتاح لاتخاذ القرارات النهائية حول "قانون قيصر".

