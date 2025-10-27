https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-الصينية-بكين-وواشنطن-توصلتا-إلى-توافق-بشأن-القضايا-التجارية-1106447179.html
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية عززتا التفاهم المتبادل، وتوصلتا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T13:33+0000
2025-10-27T13:33+0000
2025-10-27T13:33+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال وانغ يي في تصريحات: "خلال المحادثات التجارية والاقتصادية في كوالالمبور، أوضح الجانبان (الصين والولايات المتحدة) مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية والاقتصادية الملحة، بشكل متبادل".كما أفادت "شينخوا" بأن وزير الخارجية الصيني أجرى محادثة هاتفية، بوقت سابق اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، يوم أمس الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا التجارية والاقتصادية خلال اجتماع عُقد في ماليزيا.وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجاريةروبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية عززتا التفاهم المتبادل، وتوصلتا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية، خلال المحادثات التي جرت بين البلدين على مدار الأيام الماضية في كوالالمبور.
وقال وانغ يي في تصريحات: "خلال المحادثات التجارية والاقتصادية في كوالالمبور، أوضح الجانبان (الصين والولايات المتحدة) مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية والاقتصادية الملحة، بشكل متبادل".
وتابع: "إذا نفذ الجانبان باستمرار الاتفاقات المهمة التي توصل إليها زعماء البلدين، والتزما بروح المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وأصرا على حل الخلافات من خلال الحوار، وتخليا عن ممارسة الضغط بشأن أي قضية، فإن العلاقات الثنائية ربما تستقر وتتقدم إلى الأمام".
كما أفادت "شينخوا" بأن وزير الخارجية الصيني أجرى محادثة هاتفية، بوقت سابق اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، يوم أمس الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا التجارية والاقتصادية خلال اجتماع عُقد في ماليزيا.
في 11 أكتوبر، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض ضوابط على تصدير "البرمجيات الحيوية". وقُدِّمت هذه الإجراءات ردًا على "موقف الصين العدواني للغاية" تجاه القضايا التجارية، وفق الوصف الأمريكي.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية
: "نحن في خضمها الآن".