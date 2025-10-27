الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-الصينية-بكين-وواشنطن-توصلتا-إلى-توافق-بشأن-القضايا-التجارية-1106447179.html
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية عززتا التفاهم المتبادل، وتوصلتا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T13:33+0000
2025-10-27T13:33+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال وانغ يي في تصريحات: "خلال المحادثات التجارية والاقتصادية في كوالالمبور، أوضح الجانبان (الصين والولايات المتحدة) مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية والاقتصادية الملحة، بشكل متبادل".كما أفادت "شينخوا" بأن وزير الخارجية الصيني أجرى محادثة هاتفية، بوقت سابق اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، يوم أمس الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا التجارية والاقتصادية خلال اجتماع عُقد في ماليزيا.وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجاريةروبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية

13:33 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Andy Wongالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية عززتا التفاهم المتبادل، وتوصلتا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية، خلال المحادثات التي جرت بين البلدين على مدار الأيام الماضية في كوالالمبور.
وقال وانغ يي في تصريحات: "خلال المحادثات التجارية والاقتصادية في كوالالمبور، أوضح الجانبان (الصين والولايات المتحدة) مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية والاقتصادية الملحة، بشكل متبادل".

وتابع: "إذا نفذ الجانبان باستمرار الاتفاقات المهمة التي توصل إليها زعماء البلدين، والتزما بروح المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وأصرا على حل الخلافات من خلال الحوار، وتخليا عن ممارسة الضغط بشأن أي قضية، فإن العلاقات الثنائية ربما تستقر وتتقدم إلى الأمام".

كما أفادت "شينخوا" بأن وزير الخارجية الصيني أجرى محادثة هاتفية، بوقت سابق اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين
25 أكتوبر, 20:23 GMT
وأكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، يوم أمس الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا التجارية والاقتصادية خلال اجتماع عُقد في ماليزيا.

في 11 أكتوبر، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض ضوابط على تصدير "البرمجيات الحيوية". وقُدِّمت هذه الإجراءات ردًا على "موقف الصين العدواني للغاية" تجاه القضايا التجارية، وفق الوصف الأمريكي.

وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".
بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجارية
روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала