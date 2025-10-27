https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-الصينية-بكين-وواشنطن-توصلتا-إلى-توافق-بشأن-القضايا-التجارية-1106447179.html

الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق بشأن القضايا التجارية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية عززتا التفاهم المتبادل، وتوصلتا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال وانغ يي في تصريحات: "خلال المحادثات التجارية والاقتصادية في كوالالمبور، أوضح الجانبان (الصين والولايات المتحدة) مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن حل القضايا التجارية والاقتصادية الملحة، بشكل متبادل".كما أفادت "شينخوا" بأن وزير الخارجية الصيني أجرى محادثة هاتفية، بوقت سابق اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، يوم أمس الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا التجارية والاقتصادية خلال اجتماع عُقد في ماليزيا.وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجاريةروبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html

