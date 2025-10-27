https://sarabic.ae/20251027/موسكو-روسيا-ترى-مخاطر-متزايدة-من-تحول-الفضاء-إلى-منصة-انطلاق-للحرب--1106451134.html

موسكو: روسيا ترى مخاطر متزايدة من تحول الفضاء إلى "منصة انطلاق" للحرب

أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن روسيا ترى تزايدا في مخاطر تحول الفضاء الخارجي إلى "منصة... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نرى مخاطر متزايدة من أن يصبح الفضاء نقطة انطلاق للعدوان والحرب".وأضاف: "تشكل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية السلمية، وتنذر بزعزعة استقرار الوضع بشكل حاد وسباق تسلح في الفضاء الخارجي".ويوم أمس الأحد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجّهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.وفي وقت لاحق، أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" أجريت في ظل امتثال كامل لالتزامات روسيا الدولية.وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالتجربة المذكورة، نود أيضا تذكير مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه التجربة أُجريت في ظل امتثال كامل لالتزاماتنا الدولية".وقال: "نحن مستعدون لدعوة الولايات المتحدة مجددا للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء هذه المفاوضات حول صك شامل وملزم قانونا لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك منع نشر الأسلحة فيه. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرقل هذه المفاوضات وتمنع انطلاقها".

