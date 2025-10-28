عربي
إعلام: أمريكا تحاول تجنيد طيار فنزويلي لخطف مادورو
إعلام: أمريكا تحاول تجنيد طيار فنزويلي لخطف مادورو
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وكالة أنباء أمريكية أن عميلاً فيدرالياً أمريكياً عرض على طيار الطائرة الرئاسية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحويل مسار الطائرة إلى موقع يتيح للسلطات الأمريكية اعتقال "الرجل القوي" في كاراكاس.
وبحسب الوكالة، جاء العرض خلال اجتماع سري، حيث وعد العميل الطيار بأن يصبح "رجلًا ثريًا للغاية".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
أمس, 19:25 GMT
غادر الطيار الاجتماع دون التزام، لكنه زوّد العميل – ويدعى إدوين لوبيز – برقم هاتفه المحمول، في إشارة محتملة إلى اهتمامه بالتعاون.

استمر التواصل بين الطرفين عبر تطبيق مراسلة مشفر لمدة ستة أشهر، حتى بعد تقاعد الطيار من وظيفته الحكومية في يوليو/تموز الماضي.

ويكشف المخطط – بحسب الوكالة – عن المدى الذي بلغته جهود الولايات المتحدة على مدى سنوات للإطاحة بمادورو، الذي تتهمه واشنطن بـ"تدمير الديمقراطية في فنزويلا الغنية بالنفط، وتقديم الدعم لمهربي المخدرات والجماعات الإرهابية".
الوضع في فنزويلا، فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
أمس, 05:14 GMT
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 عنصرا يزعم تورطهم في تهريب مخدرات، خلال 3 ضربات أمريكية استهدفت 4 سفن في شرق المحيط الهادئ.
وكتب هيغسيث على منشور في موقع "إكس": "بتوجيه من الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي)، شنت وزارة الحرب أمس (الاثنين) 3 ضربات قاتلة على 4 سفن تشغلها منظمات إرهابية مصنفة، تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وتابع: "كانت السفن الأربع معروفة من قبل جهاز الاستخبارات لدينا وتمر على طول طرق الإتجار بالمخدرات المعروفة وتحمل مخدرات، 8 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الأولى، و4 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثانية، و3 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثالثة".
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلا
26 أكتوبر, 19:47 GMT
وأضاف: "قتل ما مجموعه 14 إرهابيا من الضالعين في تهريب المخدرات خلال الضربات الثلاث ونجا واحد. كانت جميع الضربات في المياه الدولية دون أن تتضرر القوات الأمريكية".
وأردف: "بدأت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور باتخاذ البروتوكولات القياسية للبحث والإنقاذ فيما يتعلق بالناجين، وقبلت سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية القضية وتولت مسؤولية تنسيق عملية الإنقاذ".
وفي شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية جيشها، مرارا ، لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.
وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر"، وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.
