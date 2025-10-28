https://sarabic.ae/20251028/إنجاز-تاريخي-فتيات-إيران-يتوجن-بذهبية-آسيا-لكرة-اليد-2025-1106487267.html
إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025
إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025
حقق المنتخب الإيراني لكرة اليد للسيدات إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الفتيات الإيرانيات، اللواتي خطفن الأنظار طوال البطولة، سحقن منتخب الهند بنتيجة 43-26 في مباراتهن الخامسة، ليضمن التتويج باللقب قبل خوض مواجهتهن الأخيرة أمام هونغ كونغ.ويُعد هذا اللقب الأول من نوعه في تاريخ كرة اليد الإيرانية بدورة الألعاب الآسيوية، حيث قدمت اللاعبات الإيرانيات عروضاً مذهلة، أبرزها إسقاط المنتخبات القوية مثل الصين وكازاخستان.
