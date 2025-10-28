إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251028/إنجاز-تاريخي-فتيات-إيران-يتوجن-بذهبية-آسيا-لكرة-اليد-2025-1106487267.html
إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025
إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الإيراني لكرة اليد للسيدات إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T16:28+0000
2025-10-28T16:28+0000
مجتمع
أخبار إيران
أخبار الهند اليوم
الصين
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_484c16fa94c0c3b1f442d9753d450933.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الفتيات الإيرانيات، اللواتي خطفن الأنظار طوال البطولة، سحقن منتخب الهند بنتيجة 43-26 في مباراتهن الخامسة، ليضمن التتويج باللقب قبل خوض مواجهتهن الأخيرة أمام هونغ كونغ.ويُعد هذا اللقب الأول من نوعه في تاريخ كرة اليد الإيرانية بدورة الألعاب الآسيوية، حيث قدمت اللاعبات الإيرانيات عروضاً مذهلة، أبرزها إسقاط المنتخبات القوية مثل الصين وكازاخستان.
https://sarabic.ae/20240717/إيران-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-السعودية-لتطوير-رياضة-الفنون-القتالية-1090893002.html
https://sarabic.ae/20250320/إيقاف-مباراة-إيران-والإمارات-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-لأكثر-من-ربع-ساعة-وطهران-تعلق-1098821046.html
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_d3e2be26577b9a3d3b6b312af29119cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار الهند اليوم, الصين, رياضة, منوعات
أخبار إيران, أخبار الهند اليوم, الصين, رياضة, منوعات

إنجاز تاريخي... فتيات إيران يتوجن بذهبية آسيا لكرة اليد 2025

16:28 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Matthias Schraderكرة اليد
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
حقق المنتخب الإيراني لكرة اليد للسيدات إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الفتيات الإيرانيات، اللواتي خطفن الأنظار طوال البطولة، سحقن منتخب الهند بنتيجة 43-26 في مباراتهن الخامسة، ليضمن التتويج باللقب قبل خوض مواجهتهن الأخيرة أمام هونغ كونغ.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
مجتمع
إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية
17 يوليو 2024, 17:27 GMT
وكانت الإيرانيات قد تغلبن سابقاً على الصين وأوزبكستان وكازاخستان وتايلاند، ليتصدرن الترتيب العام برصيد 10 نقاط كاملة، ويحتفلن بالبطولة في صالة أم الحصم بالعاصمة البحرينية المنامة.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
مجتمع
إيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
20 مارس, 20:29 GMT
ويُعد هذا اللقب الأول من نوعه في تاريخ كرة اليد الإيرانية بدورة الألعاب الآسيوية، حيث قدمت اللاعبات الإيرانيات عروضاً مذهلة، أبرزها إسقاط المنتخبات القوية مثل الصين وكازاخستان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала