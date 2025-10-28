https://sarabic.ae/20251028/انتشال-18-جثمانا-وإنقاذ-90-مهاجرا-قبالة-سواحل-صرمان-غرب-ليبيا-1106493925.html

انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا

انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا

قال رئيس مكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب في ليبيا، مصطفى قراف، إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر انتشلت اليوم الثلاثاء 18 جثمانًا لمهاجرين مجهولي الهوية من...

وأضاف قراف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الفرق الميدانية تمكنت أيضا من إنقاذ 90 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مصرية وإريترية وبنغلاديشية.وأشار إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وأكد أن فريق الهلال الأحمر يواصل جهوده في البحث عن مفقودين محتملين.وفي سياق متصل، كشف تقرير جديد بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.ولا تزال ليبيا تعاني من موجات متكررة للهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من دول المصدر.

