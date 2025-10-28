انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/انتشال-18-جثمانا-وإنقاذ-90-مهاجرا-قبالة-سواحل-صرمان-غرب-ليبيا-1106493925.html
انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا
انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا
سبوتنيك عربي
قال رئيس مكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب في ليبيا، مصطفى قراف، إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر انتشلت اليوم الثلاثاء 18 جثمانًا لمهاجرين مجهولي الهوية من... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T18:59+0000
2025-10-28T18:59+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106493186_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_c88f805485b7548c2f42cb554dd71dc9.jpg
وأضاف قراف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الفرق الميدانية تمكنت أيضا من إنقاذ 90 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مصرية وإريترية وبنغلاديشية.وأشار إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وأكد أن فريق الهلال الأحمر يواصل جهوده في البحث عن مفقودين محتملين.وفي سياق متصل، كشف تقرير جديد بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.ولا تزال ليبيا تعاني من موجات متكررة للهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من دول المصدر.
https://sarabic.ae/20251028/إعلام-867-ألف-مهاجر-غير-قانوني-في-ليبيا-1106485901.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106493186_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_03005baa1d2089c9e101cdf1a0bfbf11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر

انتشال 18 جثمانا وإنقاذ 90 مهاجرا قبالة سواحل صرمان غرب ليبيا

18:59 GMT 28.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY الهلال الأحمر الليبي
 الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
قال رئيس مكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب في ليبيا، مصطفى قراف، إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر انتشلت اليوم الثلاثاء 18 جثمانًا لمهاجرين مجهولي الهوية من شاطئ مصيف المرسي بمدينة صرمان، من بينهم امرأة.
وأضاف قراف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الفرق الميدانية تمكنت أيضا من إنقاذ 90 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مصرية وإريترية وبنغلاديشية.
وأشار إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وأكد أن فريق الهلال الأحمر يواصل جهوده في البحث عن مفقودين محتملين.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
إعلام: 867 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا
15:19 GMT
وفي سياق متصل، كشف تقرير جديد بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY الهلال الأحمر الليبي
 الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الهلال الأحمر الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY الهلال الأحمر الليبي
 الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الهلال الأحمر الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY الهلال الأحمر الليبي
 الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الهلال الأحمر الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.
ولا تزال ليبيا تعاني من موجات متكررة للهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من دول المصدر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала