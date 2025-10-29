https://sarabic.ae/20251029/الجيش-الباكستاني-مقتل-6-من-جنودنا-و7-مسلحين-في-اشتباك-قرب-الحدود-الأفغانية-1106534865.html
الجيش الباكستاني: مقتل 6 من جنودنا و7 مسلحين في اشتباك قرب الحدود الأفغانية
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل ستة من جنوده وسبعة من جماعات مسلحة في اشتباك وقع بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة كورام شمال غربي البلاد. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الجيش في بيان إن "الاشتباك اندلع أثناء تنفيذ القوات عملية أمنية ضد عناصر مسلحة يشتبه في تورطها في هجمات عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "الجنود قاتلوا بشجاعة حتى القضاء على المسلحين".وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان بين الحين والآخر اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، في ظل تصاعد التوتر الأمني منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021.ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النار من قبل عناصر الحركة".وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند".
18:28 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 18:30 GMT 29.10.2025)
وقال الجيش في بيان إن "الاشتباك اندلع أثناء تنفيذ القوات عملية أمنية ضد عناصر مسلحة يشتبه في تورطها في هجمات عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "الجنود قاتلوا بشجاعة حتى القضاء على المسلحين".
وأكد البيان الصادر عن الجيش الباكستاني، أن القوات الباكستانية تواصل عمليات التمشيط لتطهير المنطقة من العناصر المتبقية، مشيرا إلى أن التضحيات لن تذهب سدى، وأن الجيش مصمم على القضاء على الإرهاب من جذوره، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان
بين الحين والآخر اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، في ظل تصاعد التوتر الأمني منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021.
وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت خبرا عن مقتل ستة عسكريين باكستانيين، بينهم ضابط برتبة نقيب، وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة تلاه هجوم مسلح منسوب لحركة "طالبان الباكستانية" في منطقة سلطان كالي بمديرية كورام الوسطى، شمال غربي البلاد.
ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النا
ر من قبل عناصر الحركة".
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.
وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان
ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.
ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول. واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند
".