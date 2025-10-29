https://sarabic.ae/20251029/الجيش-الباكستاني-مقتل-6-من-جنودنا-و7-مسلحين-في-اشتباك-قرب-الحدود-الأفغانية-1106534865.html

الجيش الباكستاني: مقتل 6 من جنودنا و7 مسلحين في اشتباك قرب الحدود الأفغانية

الجيش الباكستاني: مقتل 6 من جنودنا و7 مسلحين في اشتباك قرب الحدود الأفغانية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل ستة من جنوده وسبعة من جماعات مسلحة في اشتباك وقع بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة كورام شمال غربي البلاد. 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T18:28+0000

2025-10-29T18:28+0000

2025-10-29T18:30+0000

الجيش الباكستاني

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e068c7ee5f17ab7d1d755eedfa2fb6bd.jpg

وقال الجيش في بيان إن "الاشتباك اندلع أثناء تنفيذ القوات عملية أمنية ضد عناصر مسلحة يشتبه في تورطها في هجمات عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "الجنود قاتلوا بشجاعة حتى القضاء على المسلحين".وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان بين الحين والآخر اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، في ظل تصاعد التوتر الأمني منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021.ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النار من قبل عناصر الحركة".وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند".

https://sarabic.ae/20251029/إعلام-مقتل-6-عسكريين-باكستانيين-بانفجار-قنبلة-في-إقليم-خيبر-بختونخوا-شمال-غربي-البلاد-1106524579.html

https://sarabic.ae/20251029/فشل-محادثات-السلام-بين-باكستان-وأفغانستان-1106500386.html

https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لحل-الخلافات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106494730.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الباكستاني, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم