إعلام: مقتل 6 عسكريين باكستانيين بانفجار قنبلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد

إعلام: مقتل 6 عسكريين باكستانيين بانفجار قنبلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد

قُتل ستة عسكريين باكستانيين، بينهم ضابط برتبة نقيب، وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة تلاه هجوم مسلح منسوب لحركة "طالبان الباكستانية" في منطقة... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النار من قبل عناصر الحركة". وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول. واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان. واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند".

