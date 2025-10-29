https://sarabic.ae/20251029/إعلام-مقتل-6-عسكريين-باكستانيين-بانفجار-قنبلة-في-إقليم-خيبر-بختونخوا-شمال-غربي-البلاد-1106524579.html
إعلام: مقتل 6 عسكريين باكستانيين بانفجار قنبلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد
إعلام: مقتل 6 عسكريين باكستانيين بانفجار قنبلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد
سبوتنيك عربي
قُتل ستة عسكريين باكستانيين، بينهم ضابط برتبة نقيب، وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة تلاه هجوم مسلح منسوب لحركة "طالبان الباكستانية" في منطقة... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T13:31+0000
2025-10-29T13:31+0000
2025-10-29T13:31+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97c2770ee6b1b2c2248820319149aaf.jpg
ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النار من قبل عناصر الحركة". وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول. واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان. واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند".
https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html
https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لحل-الخلافات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106494730.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a00c81364078aff53737311e46fe1ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
إعلام: مقتل 6 عسكريين باكستانيين بانفجار قنبلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد
قُتل ستة عسكريين باكستانيين، بينهم ضابط برتبة نقيب، وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة تلاه هجوم مسلح منسوب لحركة "طالبان الباكستانية" في منطقة سلطان كالي بمديرية كورام الوسطى، شمال غربي البلاد.
ونقلت صحيفة "خراسان دايري" عن مصدر أمني قوله: "لقي ما لا يقل عن ستة عسكريين مصرعهم في الهجوم، الذي أعقبه إحراق شاحنات تابعة لقوات الأمن بعد إطلاق النار من قبل عناصر الحركة".
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.
وقال تارار، في تصريحات له، إن "باكستان
ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.
ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان
، والذي لا تعترف به كابول. واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط "دوراند".