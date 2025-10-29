https://sarabic.ae/20251029/ترامب-الأزمة-الأوكرانية-ستحل-كما-حدث-في-غزة-1106503322.html
ترامب: الأزمة الأوكرانية ستحل كما حدث في غزة
ترامب: الأزمة الأوكرانية ستحل كما حدث في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين قد تحققت، رغم أنها بدت بعيدة المنال، ما يعني أن الأزمة الأوكرانية ستُحل أيضا". 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T06:16+0000
2025-10-29T06:16+0000
2025-10-29T06:16+0000
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC): "ثمانية (نزاعات) حُلّت في ثمانية أشهر، أعتقد أن نزاعًا آخر سيتبعها".وأردف ترامب أنه كان يأمل في تسوية سريعة في أوكرانيا، بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الأزمة الأوكرانية ستحل كما حدث في غزة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين قد تحققت، رغم أنها بدت بعيدة المنال، ما يعني أن الأزمة الأوكرانية ستُحل أيضا".
وقال ترامب، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC): "ثمانية (نزاعات) حُلّت في ثمانية أشهر، أعتقد أن نزاعًا آخر سيتبعها".
وأضاف: "كنت أعتقد أن هذا النزاع (المتعلق بأوكرانيا) سيكون من أسهل النزاعات، من كان ليصدق أننا سنحقق السلام في الشرق الأوسط، وليس بين روسيا وأوكرانيا؟ كان السلام في الشرق الأوسط مستحيلًا".
وأردف ترامب أنه كان يأمل في تسوية سريعة في أوكرانيا، بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.