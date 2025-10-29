https://sarabic.ae/20251029/ترامب-الأزمة-الأوكرانية-ستحل-كما-حدث-في-غزة-1106503322.html

ترامب: الأزمة الأوكرانية ستحل كما حدث في غزة

ترامب: الأزمة الأوكرانية ستحل كما حدث في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "التسوية السلمية بين إسرائيل وفلسطين قد تحققت، رغم أنها بدت بعيدة المنال، ما يعني أن الأزمة الأوكرانية ستُحل أيضا". 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC): "ثمانية (نزاعات) حُلّت في ثمانية أشهر، أعتقد أن نزاعًا آخر سيتبعها".وأردف ترامب أنه كان يأمل في تسوية سريعة في أوكرانيا، بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

