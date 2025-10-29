متخصص في الشأن الروسي: ترامب يخضع لمجموعة ضغوطات وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية ليس سهلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
متخصص في الشأن الروسي: ترامب يخضع لمجموعة ضغوطات وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية ليس سهلا
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، بشارة صليبا، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن "ترامب يخضع لمجموعة... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T14:40+0000
2025-10-29T14:40+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
ترامب
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأساسية التي انطلقت منها هذه الأزمة، ليست انعدام الثقة، بل التطاول على السيادة الروسية"، مشيرا إلى أن "رغبة ترامب في الوصول إلى تفاهمات عريضة هو جزء من قناعته على المستوى الشخصي، وهذه رغبة صادقة لديه، لكن الإدارة الأمريكية غالت في العداء لروسيا ورسم المؤامرات عليها"، مشددا على أن "إيجاد حل للازمة الأوكرانية ليس سهلا أبدا". وأضاف صليبا: "ورقة القوة الأساسية للاتحاد الأوروبي هو عدم الوضوح الأمريكي"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ليست جاهزة لعملية التفاوض"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي طرف معرقل يضع العصي في الدواليب ويضغط على كل الأطراف". وأشار صليبا إلى أن "ليس لدى ترامب قناعة في حل الأزمة وهو لا يزال يناور ليربح في السلاح والوقت"، قائلا: "من يريد الحل مع الروس لا يطرح موضوع العقوبات على الطاولة"، مؤكدا أن "روسيا ليست دولة بسيطة بل وازنة لدرجة أنه لا يمكن إنشاء علاقة معها تحت الإجبار أو الضغط الاقتصادي".
14:40 GMT 29.10.2025
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، بشارة صليبا، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن "ترامب يخضع لمجموعة ضغوطات، إن كان في الداخل الأمريكي أو على المستوى الأوروبي من قبل الحلفاء، وبالتالي فإنه أمام الرغبة في الوصول إلى تفاهمات حول الأزمة الأوكرانية يوجد عقبات".
وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأساسية التي انطلقت منها هذه الأزمة، ليست انعدام الثقة، بل التطاول على السيادة الروسية"، مشيرا إلى أن "رغبة ترامب في الوصول إلى تفاهمات عريضة هو جزء من قناعته على المستوى الشخصي، وهذه رغبة صادقة لديه، لكن الإدارة الأمريكية غالت في العداء لروسيا ورسم المؤامرات عليها"، مشددا على أن "إيجاد حل للازمة الأوكرانية ليس سهلا أبدا".

ورأى صليبا أن "القمة في بودابست فشلت لوجود أكثر من طرف ترامب بحاجة إليهم"، لافتا إلى أن "الضغط الهائل الذي تعرض له ترامب كبير جدا، من الأوروبيين تحديدا، كما أن المكان لعقد القمة كان له رمزية أساسية"، معتبرا أن"عملية التعطيل جاءت من أكثر من طرف".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ضابط أمريكي متقاعد: على ترامب "تطهير" دائرته الاجتماعية من أجل تسوية في أوكرانيا
24 أكتوبر, 17:13 GMT
وأضاف صليبا: "ورقة القوة الأساسية للاتحاد الأوروبي هو عدم الوضوح الأمريكي"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ليست جاهزة لعملية التفاوض"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي طرف معرقل يضع العصي في الدواليب ويضغط على كل الأطراف".

وأكد صليبا أن "العلاقة المتينة بين روسيا والصين في كل المجالات، بمثابة داعم أساسي لإعطاء دفعة جديدة للسلام على المستوى العالمي وإجبار الامريكيين للقبول بخطة جديدة أكثر عقلانية".

وأشار صليبا إلى أن "ليس لدى ترامب قناعة في حل الأزمة وهو لا يزال يناور ليربح في السلاح والوقت"، قائلا: "من يريد الحل مع الروس لا يطرح موضوع العقوبات على الطاولة"، مؤكدا أن "روسيا ليست دولة بسيطة بل وازنة لدرجة أنه لا يمكن إنشاء علاقة معها تحت الإجبار أو الضغط الاقتصادي".
