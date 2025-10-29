متخصص في الشأن الروسي: ترامب يخضع لمجموعة ضغوطات وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية ليس سهلا
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، بشارة صليبا، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن "ترامب يخضع لمجموعة ضغوطات، إن كان في الداخل الأمريكي أو على المستوى الأوروبي من قبل الحلفاء، وبالتالي فإنه أمام الرغبة في الوصول إلى تفاهمات حول الأزمة الأوكرانية يوجد عقبات".
وقال صليبا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأساسية التي انطلقت منها هذه الأزمة، ليست انعدام الثقة، بل التطاول على السيادة الروسية"، مشيرا إلى أن "رغبة ترامب في الوصول إلى تفاهمات عريضة هو جزء من قناعته على المستوى الشخصي، وهذه رغبة صادقة لديه، لكن الإدارة الأمريكية غالت في العداء لروسيا ورسم المؤامرات عليها"، مشددا على أن "إيجاد حل للازمة الأوكرانية ليس سهلا أبدا".
ورأى صليبا أن "القمة في بودابست فشلت لوجود أكثر من طرف ترامب بحاجة إليهم"، لافتا إلى أن "الضغط الهائل الذي تعرض له ترامب كبير جدا، من الأوروبيين تحديدا، كما أن المكان لعقد القمة كان له رمزية أساسية"، معتبرا أن"عملية التعطيل جاءت من أكثر من طرف".
وأضاف صليبا: "ورقة القوة الأساسية للاتحاد الأوروبي هو عدم الوضوح الأمريكي"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ليست جاهزة لعملية التفاوض"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي طرف معرقل يضع العصي في الدواليب ويضغط على كل الأطراف".
وأكد صليبا أن "العلاقة المتينة بين روسيا والصين في كل المجالات، بمثابة داعم أساسي لإعطاء دفعة جديدة للسلام على المستوى العالمي وإجبار الامريكيين للقبول بخطة جديدة أكثر عقلانية".
وأشار صليبا إلى أن "ليس لدى ترامب قناعة في حل الأزمة وهو لا يزال يناور ليربح في السلاح والوقت"، قائلا: "من يريد الحل مع الروس لا يطرح موضوع العقوبات على الطاولة"، مؤكدا أن "روسيا ليست دولة بسيطة بل وازنة لدرجة أنه لا يمكن إنشاء علاقة معها تحت الإجبار أو الضغط الاقتصادي".