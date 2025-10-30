https://sarabic.ae/20251030/الإمارات-تدين-الهجمات-ضد-المدنيين-في-الفاشر-وتدعو-قوات-الدعم-السريع-لحماية-السودانيين-1106575720.html
الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين في الفاشر وتدعو قوات الدعم السريع لحماية السودانيين
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، "الهجمات المشينة" ضد المدنيين في مدينة الفاشر السودانية. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
ودعا مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي تعتبر أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها.وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا، عن إدانتهم لـ"الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب المجازر واسعة النطاق، بما في ذلك المجازر بدوافع عرقية".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار وحماية المدنيين عقب ما شهدته الفاشر من "تدمير وقتل ممنهج للمدنيين" على يد قوات الدعم السريع.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ودعا مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وأكد أبو شهاب، أن الأطراف المتناحرة في السودان يجب أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي وبما في ذلك توفير ممرات إنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان تقديم كل المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة.
كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي تعتبر أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر
وما حولها.
وقال مجلس الأمن، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة الرسمي: "أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا، عن إدانتهم لـ"الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين
، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب المجازر واسعة النطاق، بما في ذلك المجازر بدوافع عرقية".
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد
، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار وحماية المدنيين عقب ما شهدته الفاشر من "تدمير وقتل ممنهج للمدنيين" على يد قوات الدعم السريع.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.