الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين في الفاشر وتدعو قوات الدعم السريع لحماية السودانيين

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، "الهجمات المشينة" ضد المدنيين في مدينة الفاشر السودانية. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

ودعا مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.كما أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي تعتبر أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها.وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا، عن إدانتهم لـ"الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب المجازر واسعة النطاق، بما في ذلك المجازر بدوافع عرقية".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار وحماية المدنيين عقب ما شهدته الفاشر من "تدمير وقتل ممنهج للمدنيين" على يد قوات الدعم السريع.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

