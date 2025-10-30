المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/المرشح-لقيادة-القوات-الاستراتيجية-الأمريكية-تصريح-ترامب-لا-يعني-البدء-الفوري-في-التجارب-النووية-1106563769.html
المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية
المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية
سبوتنيك عربي
قال الفريق ريتشارد كوريل، المرشح لتولي منصب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية لا يعني... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T15:11+0000
2025-10-30T15:11+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/46/1043994653_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_1260a843960ec1e616d34c831d88b35e.jpg
وأوضح كوريل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن تصريحات ترامب تشير إلى إجراء التجارب على أساس متكافئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتابع: "كل من الصين وروسيا لم تجريا أي تجارب نووية حتى الآن، ولا أعتقد أن كلمات الرئيس تعني البدء في التجارب النووية الفعلية".وأردف: "أعتقد أن ما أراده ترامب هو "اختبار أسلحتنا النووية على أساس متكافئ"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ اختبارات ميدانية.وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أصدر توجيهات باستئناف التجارب النووية لأن دولا أخرى تقوم بذلك، مضيفا: "أرى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بأفعال مماثلة للدول التي تمتلك برامج تجارب نووية".وشهدت الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا، ويمثل إجمالي ما تملكه الدولتان نحو 90 في المئة من أسلحة العالم النووية.
https://sarabic.ae/20251030/ترامب-وجهت-وزارة-الحرب-لبدء-اختبار-أسلحتنا-النووية-بسبب-قيام-دول-أخرى-باختبار-برامجها-1106541423.html
https://sarabic.ae/20251030/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-واشنطن-إلى-الالتزام-بمنع-تجارب-الأسلحة-النووية-1106555750.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/46/1043994653_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b2c214739591861d322bcd838beb041d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية

15:11 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ نووي أمريكي منتمان 3
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
تابعنا عبر
قال الفريق ريتشارد كوريل، المرشح لتولي منصب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية لا يعني بالضرورة أن واشنطن ستبدأ تنفيذها فورا.
وأوضح كوريل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن تصريحات ترامب تشير إلى إجراء التجارب على أساس متكافئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها
01:12 GMT
وتابع: "كل من الصين وروسيا لم تجريا أي تجارب نووية حتى الآن، ولا أعتقد أن كلمات الرئيس تعني البدء في التجارب النووية الفعلية".
وأردف: "أعتقد أن ما أراده ترامب هو "اختبار أسلحتنا النووية على أساس متكافئ"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ اختبارات ميدانية.
وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أصدر توجيهات باستئناف التجارب النووية لأن دولا أخرى تقوم بذلك، مضيفا: "أرى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بأفعال مماثلة للدول التي تمتلك برامج تجارب نووية".
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى الالتزام بمنع تجارب الأسلحة النووية
12:32 GMT
وشهدت الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا، ويمثل إجمالي ما تملكه الدولتان نحو 90 في المئة من أسلحة العالم النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала