المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية
المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية
قال الفريق ريتشارد كوريل، المرشح لتولي منصب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية لا يعني... 30.10.2025
وأوضح كوريل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن تصريحات ترامب تشير إلى إجراء التجارب على أساس متكافئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتابع: "كل من الصين وروسيا لم تجريا أي تجارب نووية حتى الآن، ولا أعتقد أن كلمات الرئيس تعني البدء في التجارب النووية الفعلية".وأردف: "أعتقد أن ما أراده ترامب هو "اختبار أسلحتنا النووية على أساس متكافئ"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ اختبارات ميدانية.وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أصدر توجيهات باستئناف التجارب النووية لأن دولا أخرى تقوم بذلك، مضيفا: "أرى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بأفعال مماثلة للدول التي تمتلك برامج تجارب نووية".وشهدت الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا، ويمثل إجمالي ما تملكه الدولتان نحو 90 في المئة من أسلحة العالم النووية.
المرشح لقيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية: تصريح ترامب لا يعني البدء الفوري في التجارب النووية
قال الفريق ريتشارد كوريل، المرشح لتولي منصب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية لا يعني بالضرورة أن واشنطن ستبدأ تنفيذها فورا.
وأوضح كوريل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن تصريحات ترامب تشير إلى إجراء التجارب على أساس متكافئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتابع: "كل من الصين وروسيا لم تجريا أي تجارب نووية حتى الآن، ولا أعتقد أن كلمات الرئيس تعني البدء في التجارب النووية الفعلية".
وأردف: "أعتقد أن ما أراده ترامب هو "اختبار أسلحتنا النووية
على أساس متكافئ"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ اختبارات ميدانية.
وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أصدر توجيهات
باستئناف التجارب النووية لأن دولا أخرى تقوم بذلك، مضيفا: "أرى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بأفعال مماثلة للدول التي تمتلك برامج تجارب نووية".
وشهدت الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية
في العالم بعد روسيا، ويمثل إجمالي ما تملكه الدولتان نحو 90 في المئة من أسلحة العالم النووية.