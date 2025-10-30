https://sarabic.ae/20251030/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يحذر-من-خطر-كارثي-إذا-استمر-الإغلاق-الحكومي-بعد-الأول-من-نوفمبر-1106571920.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يحذر من خطر كارثي إذا استمر الإغلاق الحكومي بعد الأول من نوفمبر
رئيس مجلس النواب الأمريكي يحذر من خطر كارثي إذا استمر الإغلاق الحكومي بعد الأول من نوفمبر
سبوتنيك عربي
حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الخميس، من أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات المليارات من الدولارات يوميا، إذا استمر بعد... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T19:24+0000
2025-10-30T19:24+0000
2025-10-30T19:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الكونغرس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1359:764_1920x0_80_0_0_ed487ec5361593a2da3cfb5b6041adb4.jpg
وقال جونسون في تصريحات للصحفيين إن "استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع التمويل قد يُدخل الإغلاق شهره الثاني، مما يُعطل عمل الوكالات الفيدرالية ويترك آلاف الموظفين دون رواتب".وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.
https://sarabic.ae/20251026/تقارير-أمريكية-تكشف-هوية-صاحب-التبرع-المجهول-للبنتاغون-بـ130-مليون-دولار-1106398003.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_eaef1c96a6f62d69b114fd1c00b146be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الكونغرس الأمريكي
رئيس مجلس النواب الأمريكي يحذر من خطر كارثي إذا استمر الإغلاق الحكومي بعد الأول من نوفمبر
حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الخميس، من أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات المليارات من الدولارات يوميا، إذا استمر بعد الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أن البلاد تخسر من ناتجها المحلي الإجمالي مع كل يوم تأخير.
وقال جونسون في تصريحات للصحفيين إن "استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع التمويل قد يُدخل الإغلاق شهره الثاني، مما يُعطل عمل الوكالات الفيدرالية ويترك آلاف الموظفين دون رواتب".
وأشار إلى أن "الإغلاق الحكومي سيؤثر على مراقبي الحركة الجوية وموظفي أمن النقل ودوريات الحدود، كما سيؤدي إلى إلغاء رحلات جوية وتعريض الأمن القومي للخطر، فيما تواجه ملايين الأسر الأمريكية صعوبات مع احتمالية توقف برامج التغذية ورعاية الأطفال".
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية
منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات
الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.