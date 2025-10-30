https://sarabic.ae/20251030/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يحذر-من-خطر-كارثي-إذا-استمر-الإغلاق-الحكومي-بعد-الأول-من-نوفمبر-1106571920.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي يحذر من خطر كارثي إذا استمر الإغلاق الحكومي بعد الأول من نوفمبر

رئيس مجلس النواب الأمريكي يحذر من خطر كارثي إذا استمر الإغلاق الحكومي بعد الأول من نوفمبر

حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الخميس، من أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي عشرات المليارات من الدولارات يوميا، إذا استمر بعد... 30.10.2025

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الكونغرس الأمريكي

وقال جونسون في تصريحات للصحفيين إن "استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع التمويل قد يُدخل الإغلاق شهره الثاني، مما يُعطل عمل الوكالات الفيدرالية ويترك آلاف الموظفين دون رواتب".وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.

الولايات المتحدة الأمريكية

