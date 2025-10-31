اكتشاف مثير في بول الثعابين قد يغير وجه الطب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وفحصت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الفضلات الصلبة لأكثر من 20 نوعًا من الزواحف، ووجدت كرات من حمض اليوريك في كل عينة.ويعتقد العلماء أن عملية طرح الفضلات الصلبة هذه قد تطورت كوسيلة لهذه الحيوانات للحفاظ على المياه، وهي ميزة أساسية في البيئات الحارة أو القاحلة، ما يُساعد الثعابين على البقاء قد يُؤذي البشر، فبالنسبة للزواحف، يعد تحويل الفضلات إلى بلورات تكيفًا يمنع الجفاف، ولكن لدى البشر، تسبب بلورات حمض اليوريك مشاكل صحية مؤلمة.ولاستكشاف كيف تتجنب الزواحف هذه المضاعفات، قامت جينيفر سويفت وفريقها البحثي بتحليل اليورات من أكثر من 20 نوعًا من الزواحف لفهم كيفية تعامل أجسامها مع الفضلات البلورية بأمان.وكشف التصوير المجهري أن ثلاثة أنواع - الثعابين الكروية، والثعابين الأنغولية، وأفاعي البواء الشجرية المدغشقرية - تنتج حمض اليوريك بصورة كرات مجهرية محكمة يتراوح قطرها بين 1 و10 ميكرومترات.ويشتبهون في أن حمض اليوريك قد يلعب دورًا وقائيا مماثلًا في جسم الإنسان، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذا العمل على فضلات الزواحف قد يُقدم في نهاية المطاف رؤى قيّمة لعلاج الحالات الناجمة عن تراكم حمض اليوريك، مما يحسّن النتائج الصحية لملايين الأشخاص.رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفةلجذب السياح… مصري في شرم الشيخ يروض الأفاعي
اكتشاف مثير في بول الثعابين قد يغير وجه الطب

13:31 GMT 31.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)ثعبان قوس قزح ذكر بالغ
ثعبان قوس قزح ذكر بالغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)
تابعنا عبر
تفرز العديد من الزواحف بلورات حمض اليوريك الصلبة بدلًا من البول السائل، تكيفا مع الطبيعة المحيطة، لتوفير المياه، وقد يسهم ذلك حسب دراسة حديثة، في تطوير الطب البشري.
وفحصت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الفضلات الصلبة لأكثر من 20 نوعًا من الزواحف، ووجدت كرات من حمض اليوريك في كل عينة.
ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على كيفية تخلص الزواحف من الفضلات بأمان على شكل بلوري، وقد يؤدي في النهاية إلى طرق جديدة لعلاج الأمراض البشرية المرتبطة بتراكم حمض اليوريك، مثل حصوات الكلى والنقرس.
ويعتقد العلماء أن عملية طرح الفضلات الصلبة هذه قد تطورت كوسيلة لهذه الحيوانات للحفاظ على المياه، وهي ميزة أساسية في البيئات الحارة أو القاحلة، ما يُساعد الثعابين على البقاء قد يُؤذي البشر، فبالنسبة للزواحف، يعد تحويل الفضلات إلى بلورات تكيفًا يمنع الجفاف، ولكن لدى البشر، تسبب بلورات حمض اليوريك مشاكل صحية مؤلمة.
خفاش بني وأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
جائحة محتملة تلوح في الأفق.. اكتشاف فيروس كورونا جديد في خفافيش البرازيل
09:54 GMT
وعندما ترتفع مستويات حمض اليوريك بشكل كبير، يمكن أن تتبلور في المفاصل وتسبب النقرس أو تكون حصوات الكلى في المسالك البولية.
ولاستكشاف كيف تتجنب الزواحف هذه المضاعفات، قامت جينيفر سويفت وفريقها البحثي بتحليل اليورات من أكثر من 20 نوعًا من الزواحف لفهم كيفية تعامل أجسامها مع الفضلات البلورية بأمان.

ويقول سويفت، المؤلف الرئيسي للدراسة: "استُلهم هذا البحث من الرغبة في فهم كيفية إخراج الزواحف لهذه المادة بأمان، على أمل أن يُلهم مناهج جديدة للوقاية من الأمراض وعلاجها".

لقاح فايزر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجتمع
روسيا تبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"
أمس, 12:41 GMT
وكشف التصوير المجهري أن ثلاثة أنواع - الثعابين الكروية، والثعابين الأنغولية، وأفاعي البواء الشجرية المدغشقرية - تنتج حمض اليوريك بصورة كرات مجهرية محكمة يتراوح قطرها بين 1 و10 ميكرومترات.
وأظهر تحليل الأشعة السينية الإضافي أن هذه الكرات مصنوعة من بلورات نانوية أصغر من حمض اليوريك والماء، ووجد الباحثون أيضًا أن حمض اليوريك يُساعد في معادلة الأمونيا بتحويلها إلى مادة صلبة أقل ضررًا.
ويشتبهون في أن حمض اليوريك قد يلعب دورًا وقائيا مماثلًا في جسم الإنسان، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذا العمل على فضلات الزواحف قد يُقدم في نهاية المطاف رؤى قيّمة لعلاج الحالات الناجمة عن تراكم حمض اليوريك، مما يحسّن النتائج الصحية لملايين الأشخاص.
رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة
لجذب السياح… مصري في شرم الشيخ يروض الأفاعي
