https://sarabic.ae/20251031/اكتشاف-مثير-في-بول-الثعابين-قد-يغير-وجه-الطب-1106597654.html

اكتشاف مثير في بول الثعابين قد يغير وجه الطب

تفرز العديد من الزواحف بلورات حمض اليوريك الصلبة بدلًا من البول السائل، تكيفا مع الطبيعة المحيطة، لتوفير المياه، وقد يسهم ذلك حسب دراسة حديثة، في تطوير الطب...

وفحصت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الفضلات الصلبة لأكثر من 20 نوعًا من الزواحف، ووجدت كرات من حمض اليوريك في كل عينة.ويعتقد العلماء أن عملية طرح الفضلات الصلبة هذه قد تطورت كوسيلة لهذه الحيوانات للحفاظ على المياه، وهي ميزة أساسية في البيئات الحارة أو القاحلة، ما يُساعد الثعابين على البقاء قد يُؤذي البشر، فبالنسبة للزواحف، يعد تحويل الفضلات إلى بلورات تكيفًا يمنع الجفاف، ولكن لدى البشر، تسبب بلورات حمض اليوريك مشاكل صحية مؤلمة.ولاستكشاف كيف تتجنب الزواحف هذه المضاعفات، قامت جينيفر سويفت وفريقها البحثي بتحليل اليورات من أكثر من 20 نوعًا من الزواحف لفهم كيفية تعامل أجسامها مع الفضلات البلورية بأمان.وكشف التصوير المجهري أن ثلاثة أنواع - الثعابين الكروية، والثعابين الأنغولية، وأفاعي البواء الشجرية المدغشقرية - تنتج حمض اليوريك بصورة كرات مجهرية محكمة يتراوح قطرها بين 1 و10 ميكرومترات.ويشتبهون في أن حمض اليوريك قد يلعب دورًا وقائيا مماثلًا في جسم الإنسان، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذا العمل على فضلات الزواحف قد يُقدم في نهاية المطاف رؤى قيّمة لعلاج الحالات الناجمة عن تراكم حمض اليوريك، مما يحسّن النتائج الصحية لملايين الأشخاص.رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفةلجذب السياح… مصري في شرم الشيخ يروض الأفاعي

