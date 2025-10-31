https://sarabic.ae/20251031/الأمم-المتحدة-الضربات-الأميركية-على-السفن-بالكاريبي-غير-مقبولة--1106590000.html
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
سبوتنيك عربي
أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضربات العسكرية الأمريكية على سفن يُزعم أنها تنقل مخدرات غير قانونية من أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T10:54+0000
2025-10-31T10:54+0000
2025-10-31T10:54+0000
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ منذ مطلع سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية. وشددت شامداساني على أن المجتمع الدولي يتفق منذ عقود على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون، تخضع لحدود صارمة في استخدام القوة المميتة. وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا. كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات. وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
https://sarabic.ae/20251029/مادورو-فنزويلا-اعترضت-3-طائرات-تستخدم-في-تهريب-المخدرات-1106540984.html
https://sarabic.ae/20251029/الكرملين-حول-التعزيزات-العسكرية-الأمريكية-قرب-فنزويلا-كل-ما-يحدث-يجب-أن-يتوافق-مع-القانون-الدولي-1106507060.html
https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضربات العسكرية الأمريكية على سفن يُزعم أنها تنقل مخدرات غير قانونية من أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة"، مطالبًا بوقفها فورًا وإجراء تحقيق مستقل.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي
والمحيط الهادئ منذ مطلع سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقالت شامداساني نقلا عن تورك: "الضربات الجوية الأمريكية تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي، وتكلفتها البشرية المتزايدة غير مقبولة على الإطلاق. يجب على واشنطن وقف هذه الهجمات ومنع القتل خارج القضاء".
وشددت شامداساني على أن المجتمع الدولي يتفق منذ عقود على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون، تخضع لحدود صارمة في استخدام القوة المميتة.
وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.
وقال هيغسيت في منشور عبر منصة "إكس": "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة ضد سفينة أخرى كانت تنقل المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، الأربعاء الماضي، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
كما أعلن الجيش الفنزويلي، تدمير معسكرين يديرهما من وصفهم بـ"تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين" في منطقة الأمازون جنوب البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.
كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.