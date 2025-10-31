الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/الأمم-المتحدة-الضربات-الأميركية-على-السفن-بالكاريبي-غير-مقبولة--1106590000.html
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
سبوتنيك عربي
أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضربات العسكرية الأمريكية على سفن يُزعم أنها تنقل مخدرات غير قانونية من أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T10:54+0000
2025-10-31T10:54+0000
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ منذ مطلع سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية. وشددت شامداساني على أن المجتمع الدولي يتفق منذ عقود على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون، تخضع لحدود صارمة في استخدام القوة المميتة. وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا. كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات. وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
https://sarabic.ae/20251029/مادورو-فنزويلا-اعترضت-3-طائرات-تستخدم-في-تهريب-المخدرات-1106540984.html
https://sarabic.ae/20251029/الكرملين-حول-التعزيزات-العسكرية-الأمريكية-قرب-فنزويلا-كل-ما-يحدث-يجب-أن-يتوافق-مع-القانون-الدولي-1106507060.html
https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"

10:54 GMT 31.10.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الكاريبي
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضربات العسكرية الأمريكية على سفن يُزعم أنها تنقل مخدرات غير قانونية من أمريكا الجنوبية، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة"، مطالبًا بوقفها فورًا وإجراء تحقيق مستقل.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ منذ مطلع سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مادورو: فنزويلا اعترضت 3 طائرات تستخدم في تهريب المخدرات
29 أكتوبر, 23:32 GMT
وقالت شامداساني نقلا عن تورك: "الضربات الجوية الأمريكية تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي، وتكلفتها البشرية المتزايدة غير مقبولة على الإطلاق. يجب على واشنطن وقف هذه الهجمات ومنع القتل خارج القضاء".
وشددت شامداساني على أن المجتمع الدولي يتفق منذ عقود على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون، تخضع لحدود صارمة في استخدام القوة المميتة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الكرملين حول التعزيزات العسكرية الأمريكية قرب فنزويلا: كل ما يحدث يجب أن يتوافق مع القانون الدولي
29 أكتوبر, 09:04 GMT
وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.
وقال هيغسيت في منشور عبر منصة "إكس": "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة ضد سفينة أخرى كانت تنقل المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
27 أكتوبر, 19:25 GMT
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
كما أعلن الجيش الفنزويلي، تدمير معسكرين يديرهما من وصفهم بـ"تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين" في منطقة الأمازون جنوب البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.
كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала