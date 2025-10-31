https://sarabic.ae/20251031/الأمم-المتحدة-الضربات-الأميركية-على-السفن-بالكاريبي-غير-مقبولة--1106590000.html

وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ منذ مطلع سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية. وشددت شامداساني على أن المجتمع الدولي يتفق منذ عقود على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون، تخضع لحدود صارمة في استخدام القوة المميتة. وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة استهدفت سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ يُعتقد أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا. كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات. وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.

