السعودية تفوز برئاسة المنظمة الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة
السعودية تفوز برئاسة المنظمة الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة
فازت السعودية برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، بدءا من 2031 ولدورة رئاسية تستمر 3 أعوام، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للمنظمة، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأعلنت الجمعية فوز المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة برئاسة المنظمة الدولية "الإنتوساي" بدءاً من العام 2031 ولدورة رئاسية تستمر ثلاثة أعوام، تنطلق باستضافة السعودية وفوداً أكثر من 195 دولة حول العالم لتتسلم بذلك قيادة أعلى المنظمات الدولية في مجال المراجعة المالية ومراجعة الأداء.

وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة، حسام العنقري، أن "فوز المملكة بهذا المنصب الدولي المؤثر والمهم سيُدوَّن في سجلات المملكة الزاخرة بالمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي، في صورة تعكس المكانة الدولية للمملكة، والثقة العالمية التي تحوزها، وتخولها القيام بدور حيوي ومؤثر على مستوى العال"، بحسب وسائل إعلام محلية.

فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مسؤول سعودي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: نحن من أفضل الوجهات السياحية للروس
أمس, 11:50 GMT
وتُعد المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) أكبر وأعرق المنظمات الدولية التي تجمع الأجهزة العليا للرقابة المالية، وتأسست قبل أكثر من سبعين عاماً، تلاها تأسيس العديد من المنظمات على المستويات القارية والإقليمية.
وتضم "الإنتوساي" في عضويتها أكثر من 195 دولة ممثلة بأجهزتها العليا للرقابة المالية، تمارس أنشطتها في المراجعة على القطاع العام في الدولة، وتهدف المنظمة إلى تحقيق رؤية تتمثل في تعزيز الشفافية والحوكمة، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين حول العالم.
مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري... صور وفيديو
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق فعاليات اليوم الأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
