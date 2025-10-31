https://sarabic.ae/20251031/باكستان-وقف-إطلاق-النار-سيصمد-بعد-الحصول-على-تطمينات-من-الحكومة-الأفغانية-1106591248.html
باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية
باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية
سبوتنيك عربي
أكدت باكستان، اليوم الجمعة، صمود وقف إطلاق النار مع أفغانستان بعد تلقيها "تطمينات" من كابول، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا عن جولة جديدة من محادثات السلام هناك... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T11:33+0000
2025-10-31T11:33+0000
2025-10-31T11:33+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/04/1049760793_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7ba29444572916ded28b844191f41c3.jpg
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحفيين في إحاطته الأسبوعية: "وقف إطلاق النار صامد"، مضيفا أن إسلام آباد سترد على أي استفزاز.وتابع: "لقد اطلعنا على التطمينات من الجانب الأفغاني بشأن هذه القضية".وتأتي المحادثات في إسطنبول، المقرر عقدها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أعقاب أعنف الاشتباكات بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ عودة حركة "طالبان" الأفغانية إلى السلطة في كابول عام 2021.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html
https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/04/1049760793_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f4865fea1f17136aa4770349720fe835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية
أكدت باكستان، اليوم الجمعة، صمود وقف إطلاق النار مع أفغانستان بعد تلقيها "تطمينات" من كابول، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا عن جولة جديدة من محادثات السلام هناك الأسبوع المقبل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحفيين في إحاطته الأسبوعية: "وقف إطلاق النار صامد"، مضيفا أن إسلام آباد سترد على أي استفزاز.
وتابع: "لقد اطلعنا على التطمينات من الجانب الأفغاني بشأن هذه القضية".
وتأتي المحادثات في إسطنبول، المقرر عقدها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أعقاب أعنف الاشتباكات بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ عودة حركة "طالبان" الأفغانية إلى السلطة في كابول عام 2021.
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.