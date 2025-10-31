باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/باكستان-وقف-إطلاق-النار-سيصمد-بعد-الحصول-على-تطمينات-من-الحكومة-الأفغانية-1106591248.html
باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية
باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية
سبوتنيك عربي
أكدت باكستان، اليوم الجمعة، صمود وقف إطلاق النار مع أفغانستان بعد تلقيها "تطمينات" من كابول، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا عن جولة جديدة من محادثات السلام هناك... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T11:33+0000
2025-10-31T11:33+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/04/1049760793_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7ba29444572916ded28b844191f41c3.jpg
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحفيين في إحاطته الأسبوعية: "وقف إطلاق النار صامد"، مضيفا أن إسلام آباد سترد على أي استفزاز.وتابع: "لقد اطلعنا على التطمينات من الجانب الأفغاني بشأن هذه القضية".وتأتي المحادثات في إسطنبول، المقرر عقدها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أعقاب أعنف الاشتباكات بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ عودة حركة "طالبان" الأفغانية إلى السلطة في كابول عام 2021.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html
https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/04/1049760793_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f4865fea1f17136aa4770349720fe835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن

باكستان: وقف إطلاق النار سيصمد بعد الحصول على "تطمينات" من الحكومة الأفغانية

11:33 GMT 31.10.2025
© Sputnik . Tarek Mohei Eldinحدود التيه - بين باكستان وأفغانستان
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin
تابعنا عبر
أكدت باكستان، اليوم الجمعة، صمود وقف إطلاق النار مع أفغانستان بعد تلقيها "تطمينات" من كابول، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا عن جولة جديدة من محادثات السلام هناك الأسبوع المقبل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحفيين في إحاطته الأسبوعية: "وقف إطلاق النار صامد"، مضيفا أن إسلام آباد سترد على أي استفزاز.
وتابع: "لقد اطلعنا على التطمينات من الجانب الأفغاني بشأن هذه القضية".
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول
أمس, 20:17 GMT
وتأتي المحادثات في إسطنبول، المقرر عقدها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أعقاب أعنف الاشتباكات بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ عودة حركة "طالبان" الأفغانية إلى السلطة في كابول عام 2021.
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة
29 أكتوبر, 06:25 GMT
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала