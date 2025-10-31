https://sarabic.ae/20251031/نتنياهو-يتمسك-بسيطرة-إسرائيل-على-غزة-والرئيس-اللبناني-يحذر-من-أي-توغل-في-الجنوب-1106603254.html

نتنياهو يتمسك بسيطرة إسرائيل على غزة... والرئيس اللبناني يحذر من أي توغل في الجنوب

نتنياهو يتمسك بسيطرة إسرائيل على غزة... والرئيس اللبناني يحذر من أي توغل في الجنوب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل وتل أبيب تعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري في بلدية "كريات غات".وصرح بأنه يعمل مع الجانب الأمريكي على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة الأمنية بأيدي إسرائيل، وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل وأمريكا يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".وجدد التأكيد أن "إسرائيل ستقوم بنزع سلاح "حماس" ونزع السلاح من غزة مع الحفاظ على أمن إسرائيل بشكل كامل.قال أستاذ العلوم السياسية، د.عماد عمر، إن "إسرائيل تحاول إعادة رسم المشهد الأمني في قطاع غزة من خلال فرض سيطرة شاملة على الدخول والخروج، بما يتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية متى شاءت، تماما كما تفعل في مدن ومخيمات الضفة الغربية". وفيما يتعلق بملف سلاح "حماس"، قال عمر إن "هذه المسألة تمثل النقطة العالقة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى وجود مقترحات لتجميد سلاح حماس الثقيل أو وضعه عهدة لدى دولة وسيطة، إلى جانب دمج عناصر الشرطة التابعة لحماس في جهاز أمني مدني مشترك. لكنه شدد على أن إسرائيل لن تتنازل عن مطلب نزع سلاح "حماس"، بينما ترفض الحركة الفلسطينية التخلي عنه إلا في إطار دولة فلسطينية ذات سيادة".الرئيس اللبناني يدعو الجيش إلى التصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوبدعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الجيش إلى التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة.ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، "طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين".وطبقا للبيان: "أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي وقع في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني".وأدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه.وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط في جنوب لبنان.قال المحلل السياسي، أحمد عز الدين، إن "العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة بليدا الحدودية، والذي أسفر عن مقتل موظف بلدي داخل مبنى مدني، يمثل تطورا خطيرا في سياق الانتهاكات المتكررة التي تمارسها إسرائيل على الأراضي اللبنانية". وأوضح عز الدين أن "الجيش اللبناني بدأ فعليا بالانتشار في المناطق الحدودية لمنع أي توغل إسرائيلي جديد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على الاعتداء الأخير، لكنها لا تعني بالضرورة انزلاقا نحو مواجهة مفتوحة وأضاف أن الجيش اللبناني لن يسمح باستهداف المدنيين تحت أي ذريعة".أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكيةيناقش رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، العلاقات الثنائية وترتيب عقد القمة الروسية - الأمريكية المرتقب أن تستضيفها المجر.وقال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، غيورغي غوياش، خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء سيحل ضيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 نوفمبر، التحضيرات للاجتماع تجري على قدم وساق، والهدف هو التأكد من أن هذه المشاورات ستكون مفيدة للعلاقات المجرية الأمريكية والاقتصاد المجري".وأضاف غوياش: "سيكون الاجتماع المرتقب أيضا فرصة للزعيمين لتبادل الأفكار حول المسار المحتمل للسلام وتحديد مسار العمل الذي قد يؤدي إلى لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، ومن خلال ذلك إلى اتفاق سلام روسي أوكراني".وأشار قناة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "أننا ما زلنا ضمن تفاهمات ألاسكا"، مضيفا أن "الرئيس المجري مرشح بقوة للعب دور في التقريب بين وجهات النظر، ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأن اللقاء المرتقب".تركيا تعلن اتفاق باكستان وأفغانستان على استمرار وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للمراقبةاتفقت باكستان وأفغانستان، على تمديد وقف إطلاق النار خلال محادثات عُقدت في إسطنبول، وفق إعلان تركيا التي تولت الوساطة إلى جانب قطر، وذلك عقب أسوأ اشتباكات حدودية بين البلدين منذ سنوات.وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مشترك بشأن المحادثات التي جرت بين 25 و30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن "جميع الأطراف وافقت على إنشاء آلية للمراقبة والتحقق تضمن الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على الطرف المنتهك للاتفاق".وأوضحت الخارجية التركية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، أن المبادئ الإضافية المتعلقة بتنفيذ وقف إطلاق النار بين الطرفين ستتم مناقشتها وإقرارها خلال الاجتماع رفيع المستوى المقرر انعقاده في إسطنبول في السادس من نوفمبر.قال المتخصص في الشئون الآسيوية، د. أحمد قنديل، إن "الصراع في هذه المنطقة معقد بحيث يكون من الصعب الوصول لحل رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار وذلك بسبب سوابق هذا الصراع خلال السنوات الماضية".وأشار قنديل إلى أنه "رغم التوصل لتمديد الهدنة فإنها هدنة هشة جدا لأن أصل المشكلة لم يحل، وأقصد به مشكلة الحدود لان خط ديورند الفاصل بين البلدين غير معترف به من جانب "طالبان"، مما ينذر بتجدد الصراع مرة أخرى".اقتصاديا .. ترامب يعلن موافقة الصين على بدء شراء موارد الطاقة من أمريكاأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أمريكا ومن المحتمل عقد صفقة تشتري بموجبها بكين النفط والغاز من ولاية ألاسكا.وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إنه عقد اجتماعا رائعا مع الرئيس الصيني شي. وهناك احترام كبير متبادل بين البلدين، وقد اتفقا على أشياء كثيرة، لكن تظل قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، تقترب للغاية من الحل، علاوة على ذلك، وافقت الصين على مواصلة تدفق المعادن النادرة والحرجة والمغناطيسيات وما إلى ذلك، بشكل مفتوح ومجاني".وأضاف: "وافقت بكين على بدء عملية شراء موارد الطاقة الأميركية، موضحا أنه من المحتمل عقد صفقة واسعة النطاق تتعلق بشراء النفط والغاز من ولاية ألاسكا الأميركية"، مشيرا إلى أن "الصين وافقت على استمرار تصدير المعادن النادرة والحرجة دون قيود".قال خبير النفط وموارد الطاقة، د. نبيل المرسومي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "موضوع الطاقة بين الصين وأمريكا هو الأقل أهمية بالنسبة للصين لأن واردات الصين من أمريكا هي الأقل، فبكين تعتمد على الواردات النفطية من آسيا ومن العراق وروسيا، وعندما قطعت الصين وارداتها من أمريكا لم تتأثر، أما ما يؤثر على الصين فهو المعادن النادرة المتمركزة في مناطق متعددة في الصين، لذا وضعت ضوابط على تصديرها لأمريكا".

