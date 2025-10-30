عربي
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا
ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا
ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا

09:11 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا ومن المحتمل عقد صفقة تشتري بموجبها بكين النفط والغاز من ولاية ألاسكا.
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، "عقدت اجتماعا رائعا مع الرئيس الصيني شي. هناك احترام كبير متبادل بين بلدينا، لقد اتفقنا على أشياء كثيرة، لكن تظل قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، تقترب للغاية من الحل، علاوة على ذلك، وافقت الصين على مواصلة تدفق المعادن النادرة والحرجة والمغناطيسيات وما إلى ذلك، بشكل مفتوح ومجاني".

وأضاف: "وافقت بكين على بدء عملية شراء موارد الطاقة الأميركية، موضحا أنه من المحتمل عقد صفقة واسعة النطاق تتعلق بشراء النفط والغاز من ولاية ألاسكا الأميركية"، مشيرا إلى أن "الصين وافقت على استمرار تصدير المعادن النادرة والحرجة دون قيود".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
04:59 GMT
وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينغ على سماحه للصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأضاف ترامب: "يشرفني للغاية موافقة الرئيس الصيني على بدء شراء كميات كبيرة من الفاصوليا والذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى، سيكون مزارعونا في غاية السعادة ".

ونصح ترامب المزارعين أيضا "بالبدء في شراء المزيد من الأراضي والجرارات الأكبر حجما على الفور".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يغادر كوريا الجنوبية بعد محادثات مع الرئيس الصيني دون إعلان عن نتائج
04:35 GMT
وأكد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتخذت خلاله قرارات مهمة عديدة.
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "أعتقد أن الاجتماع كان رائعا، اتُخذت مجموعة قرارات متميزة، لم يتبقَّ الكثير، توصلنا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المهمة".
وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.
习近平和特朗普 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يصف الرئيس الصيني بـ"القائد العظيم" ويأمل بعلاقات طويلة الأمد مع بكين
02:10 GMT
كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب: لقد طرح هذا الموضوع (الأزمة الأوكرانية) وتحدثنا عنه مطولا، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "تعهد بالمساعدة في تسوية الأزمة".

وأضاف: "سنعمل (مع رئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين
25 أكتوبر, 20:23 GMT
كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.
وقال ترامب: إنه (شي جين بينغ) يشتري النفط الروسي منذ زمن طويل... ولكننا لم نناقش مسألة النفط".
وقال ترامب في تصريحاته إن "تايوان لم تكن مطروحة على الطاولة أبدا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
25 أكتوبر, 18:02 GMT
وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".

وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
