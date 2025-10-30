https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الصين-وافقت-على-بدء-شراء-موارد-الطاقة-من-أميركا-1106547710.html
ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا
ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا ومن المحتمل عقد صفقة تشتري بموجبها بكين النفط والغاز من...
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، "عقدت اجتماعا رائعا مع الرئيس الصيني شي. هناك احترام كبير متبادل بين بلدينا، لقد اتفقنا على أشياء كثيرة، لكن تظل قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، تقترب للغاية من الحل، علاوة على ذلك، وافقت الصين على مواصلة تدفق المعادن النادرة والحرجة والمغناطيسيات وما إلى ذلك، بشكل مفتوح ومجاني".وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينغ على سماحه للصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.ونصح ترامب المزارعين أيضا "بالبدء في شراء المزيد من الأراضي والجرارات الأكبر حجما على الفور".وأكد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتخذت خلاله قرارات مهمة عديدة.وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.وأضاف: "سنعمل (مع رئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.وقال ترامب في تصريحاته إن "تايوان لم تكن مطروحة على الطاولة أبدا".وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا ومن المحتمل عقد صفقة تشتري بموجبها بكين النفط والغاز من ولاية ألاسكا.
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، "عقدت اجتماعا رائعا مع الرئيس الصيني شي. هناك احترام كبير متبادل بين بلدينا، لقد اتفقنا على أشياء كثيرة، لكن تظل قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، تقترب للغاية من الحل، علاوة على ذلك، وافقت الصين على مواصلة تدفق المعادن النادرة والحرجة والمغناطيسيات وما إلى ذلك، بشكل مفتوح ومجاني".
وأضاف: "وافقت بكين على بدء عملية شراء موارد الطاقة الأميركية، موضحا أنه من المحتمل عقد صفقة واسعة النطاق تتعلق بشراء النفط والغاز من ولاية ألاسكا الأميركية"، مشيرا إلى أن "الصين وافقت على استمرار تصدير المعادن النادرة والحرجة دون قيود".
وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينغ على سماحه للصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية
وأضاف ترامب: "يشرفني للغاية موافقة الرئيس الصيني على بدء شراء كميات كبيرة من الفاصوليا والذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى، سيكون مزارعونا في غاية السعادة ".
ونصح ترامب المزارعين أيضا "بالبدء في شراء المزيد من الأراضي والجرارات الأكبر حجما على الفور".
وأكد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتخذت خلاله قرارات مهمة عديدة
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "أعتقد أن الاجتماع كان رائعا، اتُخذت مجموعة قرارات متميزة، لم يتبقَّ الكثير، توصلنا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المهمة".
وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.
كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني
شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.
وقال ترامب: لقد طرح هذا الموضوع (الأزمة الأوكرانية) وتحدثنا عنه مطولا، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "تعهد بالمساعدة في تسوية الأزمة".
وأضاف: "سنعمل (مع رئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".
كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.
وقال ترامب: إنه (شي جين بينغ) يشتري النفط الروسي منذ زمن طويل... ولكننا لم نناقش مسألة النفط".
وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني
، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".
وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.