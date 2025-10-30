https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الصين-وافقت-على-بدء-شراء-موارد-الطاقة-من-أميركا-1106547710.html

ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا

ترامب: الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصين وافقت على بدء شراء موارد الطاقة من أميركا ومن المحتمل عقد صفقة تشتري بموجبها بكين النفط والغاز من... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T09:11+0000

2025-10-30T09:11+0000

2025-10-30T09:11+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg

وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، "عقدت اجتماعا رائعا مع الرئيس الصيني شي. هناك احترام كبير متبادل بين بلدينا، لقد اتفقنا على أشياء كثيرة، لكن تظل قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، تقترب للغاية من الحل، علاوة على ذلك، وافقت الصين على مواصلة تدفق المعادن النادرة والحرجة والمغناطيسيات وما إلى ذلك، بشكل مفتوح ومجاني".وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينغ على سماحه للصين بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.ونصح ترامب المزارعين أيضا "بالبدء في شراء المزيد من الأراضي والجرارات الأكبر حجما على الفور".وأكد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتخذت خلاله قرارات مهمة عديدة.وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.وأضاف: "سنعمل (مع رئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.وقال ترامب في تصريحاته إن "تايوان لم تكن مطروحة على الطاولة أبدا".وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الاجتماع-مع-شي-جين-بينغ-أفضى-إلى-اتخاذ-قرارات-مهمة-وآمل-عقد-صفقة-مع-الصين-1106543673.html

https://sarabic.ae/20251030/ترامب-يغادر-كوريا-الجنوبية-بعد-محادثات-مع-الرئيس-الصيني-دون-إعلان-عن-نتائج-1106543489.html

https://sarabic.ae/20251030/الرئيسان-الصيني-والأمريكي-يبدآن-محادثاتهما-في-كوريا-الجنوبية-1106541739.html

https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html

https://sarabic.ae/20251025/روبيو-الولايات-المتحدة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لتايوان-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الصين-1106390466.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم