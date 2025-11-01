الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-وثائق-قمة-أبيك-تلبي-مصالح-روسيا-1106620217.html
الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا
الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا
سبوتنيك عربي
أكد سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مارات بيردييف، أن الوثائق التي أُقرّت في قمة منتدى... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T07:31+0000
2025-11-01T07:31+0000
العالم
روسيا
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106620058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59eb52ea6dfcea4dd2864d79bc9fe4bd.jpg
كتب بردييف على قناته في "تلغرام": "تمت الموافقة بالإجماع على إعلان القادة وبياناتهم المواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي... وتتوافق الوثائق مع المصالح الروسية، وهي ذات طابع توافقي".وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اختُتمت، واعتمدت بالإجماع وثيقة إعلان القادة وبيانات مواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي.وأشار مارات بيردييف، سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن من بين الإنجازات المهمة للقمة، الرؤية الشاملة للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للغاز الطبيعي.وقاد الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفيرشوك، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر.واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"
https://sarabic.ae/20251101/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1106618882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106620058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5e84e44b6b44a179b6d2f2f6be7cda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
العالم, روسيا, منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا

07:31 GMT 01.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورقمة "أبيك" (التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، في كوريا الجنوبية،
قمة أبيك (التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، في كوريا الجنوبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مارات بيردييف، أن الوثائق التي أُقرّت في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" تُلبّي مصالح روسيا، وهي بعيدة عن الاعتبارات الجيوسياسية.
كتب بردييف على قناته في "تلغرام": "تمت الموافقة بالإجماع على إعلان القادة وبياناتهم المواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي... وتتوافق الوثائق مع المصالح الروسية، وهي ذات طابع توافقي".

وأكد الدبلوماسي أن وثائق القمة تفتقر إلى أي بُعد جيوسياسي.

وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اختُتمت، واعتمدت بالإجماع وثيقة إعلان القادة وبيانات مواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي.

وأكد بيردييف الدور القيادي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ كمنتدى اقتصادي بحت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار مارات بيردييف، سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن من بين الإنجازات المهمة للقمة، الرؤية الشاملة للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للغاز الطبيعي.
قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بكوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ
06:17 GMT
وقاد الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفيرشوك، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر.
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلن الرئيس الصيني أن‭ ‬مدينة شنتشن، ستستضيف الاجتماع الثالث والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.
وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала