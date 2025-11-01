https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-وثائق-قمة-أبيك-تلبي-مصالح-روسيا-1106620217.html
الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا
سبوتنيك عربي
أكد سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مارات بيردييف، أن الوثائق التي أُقرّت في قمة منتدى... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T07:31+0000
2025-11-01T07:31+0000
2025-11-01T07:31+0000
العالم
روسيا
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106620058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59eb52ea6dfcea4dd2864d79bc9fe4bd.jpg
كتب بردييف على قناته في "تلغرام": "تمت الموافقة بالإجماع على إعلان القادة وبياناتهم المواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي... وتتوافق الوثائق مع المصالح الروسية، وهي ذات طابع توافقي".وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اختُتمت، واعتمدت بالإجماع وثيقة إعلان القادة وبيانات مواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي.وأشار مارات بيردييف، سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن من بين الإنجازات المهمة للقمة، الرؤية الشاملة للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للغاز الطبيعي.وقاد الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفيرشوك، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر.واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"
العالم, روسيا, منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
العالم, روسيا, منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
أكد سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مارات بيردييف، أن الوثائق التي أُقرّت في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" تُلبّي مصالح روسيا، وهي بعيدة عن الاعتبارات الجيوسياسية.
كتب بردييف على قناته في "تلغرام": "تمت الموافقة بالإجماع على إعلان القادة وبياناتهم المواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي... وتتوافق الوثائق مع المصالح الروسية، وهي ذات طابع توافقي".
وأكد الدبلوماسي أن وثائق القمة تفتقر إلى أي بُعد جيوسياسي.
وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اختُتمت، واعتمدت بالإجماع وثيقة إعلان القادة وبيانات مواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي.
وأكد بيردييف الدور القيادي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ كمنتدى اقتصادي بحت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار مارات بيردييف، سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن من بين الإنجازات المهمة للقمة، الرؤية الشاملة للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للغاز الطبيعي.
وقاد الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفيرشوك، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر.
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن الرئيس الصيني أن مدينة شنتشن، ستستضيف الاجتماع الثالث والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.
وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاد
ي (أبيك) 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.