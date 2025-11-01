https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-وثائق-قمة-أبيك-تلبي-مصالح-روسيا-1106620217.html

الخارجية الروسية: وثائق قمة "أبيك" تلبي مصالح روسيا

كتب بردييف على قناته في "تلغرام": "تمت الموافقة بالإجماع على إعلان القادة وبياناتهم المواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي... وتتوافق الوثائق مع المصالح الروسية، وهي ذات طابع توافقي".وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اختُتمت، واعتمدت بالإجماع وثيقة إعلان القادة وبيانات مواضيعية حول الذكاء الاصطناعي والتغيير الديموغرافي.وأشار مارات بيردييف، سفير وزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن من بين الإنجازات المهمة للقمة، الرؤية الشاملة للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للغاز الطبيعي.وقاد الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، أليكسي أوفيرشوك، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر.واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 في المئة من التجارة العالمية و61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"

