عربي
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثها الإذاعي في بوركينا فاسو، حيث أصبحت البرامج التحليلية لـ"سبوتنيك أفريقيا" باللغة الفرنسية متاحة الآن على... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T13:20+0000
2025-11-01T13:20+0000
روسيا
سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/36/1023843628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888f55b77e44537bcce8b51c799a3220.jpg
ويغطي البث خمسة ملايين نسمة من سكان العاصمة واغادوغو والمدينة الثانية الأكبر في البلاد، بوبو ديولاسو."سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، تبث بأكثر من 30 لغة ولديها 25 مركزا تحريريا حول العالم."سبوتنيك أفريقيا" عضو وفائز في اتحاد البث الأفريقي في فئتي أفضل بودكاست إذاعي عن أفريقيا وأفضل برنامج إذاعي عن ثقافة القارة الأفريقية، وفازت الوكالة أيضا بجائزة "أفضل محتوى إذاعي محلي" من جمعية الإذاعات الجنوب أفريقية، و"سبوتنيك" هي أيضا عضو في اتحاد الإذاعات العربية، الذي يغطي شمال أفريقيا."سبوتنيك أفريقيا" تحصد جائزة مسابقة الإعلام الإذاعي لجنوبي أفريقيا"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
https://sarabic.ae/20251030/سبوتنيك-أفريقيا-تفوز-بجائزة-في-مسابقة-إعلامية-مرموقة-في-جنوب-أفريقيا-1106546833.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/36/1023843628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60c4ac0ae4713dfcd79493fe0c54c951.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, حول العالم
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, حول العالم

"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية

13:20 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Igor Russakشعار وكالة "سبوتنيك"
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Igor Russak
تابعنا عبر
حصري
أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثها الإذاعي في بوركينا فاسو، حيث أصبحت البرامج التحليلية لـ"سبوتنيك أفريقيا" باللغة الفرنسية متاحة الآن على إذاعة "أواغا إف إم"، والتي تعد من أكثر المحطات شعبية في البلاد.
ويغطي البث خمسة ملايين نسمة من سكان العاصمة واغادوغو والمدينة الثانية الأكبر في البلاد، بوبو ديولاسو.

وتبث "سبوتنيك" بالإضافة إلى بوركينا فاسو في 8 دول أفريقية أخرى، إثيوبيا، نيجيريا، غينيا، زامبيا، الكاميرون، مالي، النيجر، وبوتسوانا.

سبوتنيك أفريقيا تفوز بجائزة في مسابقة إعلامية مرموقة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
"سبوتنيك أفريقيا" تحصد جائزة مسابقة الإعلام الإذاعي لجنوبي أفريقيا
30 أكتوبر, 08:41 GMT
"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، تبث بأكثر من 30 لغة ولديها 25 مركزا تحريريا حول العالم.

افتتحت "سبوتنيك" مركزها التحريري متعدد الوظائف في أديس أبابا عام 2025، وهو الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تعمل باللغة الأمهرية.

"سبوتنيك أفريقيا" عضو وفائز في اتحاد البث الأفريقي في فئتي أفضل بودكاست إذاعي عن أفريقيا وأفضل برنامج إذاعي عن ثقافة القارة الأفريقية، وفازت الوكالة أيضا بجائزة "أفضل محتوى إذاعي محلي" من جمعية الإذاعات الجنوب أفريقية، و"سبوتنيك" هي أيضا عضو في اتحاد الإذاعات العربية، الذي يغطي شمال أفريقيا.
"سبوتنيك أفريقيا" تحصد جائزة مسابقة الإعلام الإذاعي لجنوبي أفريقيا
"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
