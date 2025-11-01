https://sarabic.ae/20251101/سبوتنيك-تطلق-بثا-إذاعيا-في-بوركينا-فاسو-وتوسع-حضورها-الإعلامي-في-القارة-الأفريقية-1106636157.html
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثها الإذاعي في بوركينا فاسو، حيث أصبحت البرامج التحليلية لـ"سبوتنيك أفريقيا" باللغة الفرنسية متاحة الآن على... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T13:20+0000
2025-11-01T13:20+0000
2025-11-01T13:20+0000
روسيا
سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/36/1023843628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888f55b77e44537bcce8b51c799a3220.jpg
ويغطي البث خمسة ملايين نسمة من سكان العاصمة واغادوغو والمدينة الثانية الأكبر في البلاد، بوبو ديولاسو."سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، تبث بأكثر من 30 لغة ولديها 25 مركزا تحريريا حول العالم."سبوتنيك أفريقيا" عضو وفائز في اتحاد البث الأفريقي في فئتي أفضل بودكاست إذاعي عن أفريقيا وأفضل برنامج إذاعي عن ثقافة القارة الأفريقية، وفازت الوكالة أيضا بجائزة "أفضل محتوى إذاعي محلي" من جمعية الإذاعات الجنوب أفريقية، و"سبوتنيك" هي أيضا عضو في اتحاد الإذاعات العربية، الذي يغطي شمال أفريقيا."سبوتنيك أفريقيا" تحصد جائزة مسابقة الإعلام الإذاعي لجنوبي أفريقيا"سبوتنيك" تشارك في دورة لإعداد ممثلي الوزارات في الإمارات للتعامل مع الكاميرا
https://sarabic.ae/20251030/سبوتنيك-أفريقيا-تفوز-بجائزة-في-مسابقة-إعلامية-مرموقة-في-جنوب-أفريقيا-1106546833.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102384/36/1023843628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60c4ac0ae4713dfcd79493fe0c54c951.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, حول العالم
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, حول العالم
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في بوركينا فاسو وتوسع حضورها الإعلامي في القارة الأفريقية
حصري
أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بثها الإذاعي في بوركينا فاسو، حيث أصبحت البرامج التحليلية لـ"سبوتنيك أفريقيا" باللغة الفرنسية متاحة الآن على إذاعة "أواغا إف إم"، والتي تعد من أكثر المحطات شعبية في البلاد.
ويغطي البث خمسة ملايين نسمة من سكان العاصمة واغادوغو والمدينة الثانية الأكبر في البلاد، بوبو ديولاسو.
وتبث "سبوتنيك" بالإضافة إلى بوركينا فاسو في 8 دول أفريقية أخرى، إثيوبيا، نيجيريا، غينيا، زامبيا، الكاميرون، مالي، النيجر، وبوتسوانا.
"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، تبث بأكثر من 30 لغة ولديها 25 مركزا تحريريا حول العالم.
افتتحت "سبوتنيك" مركزها التحريري متعدد الوظائف في أديس أبابا عام 2025، وهو الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تعمل باللغة الأمهرية.
"سبوتنيك أفريقيا" عضو وفائز في اتحاد البث الأفريقي في فئتي أفضل بودكاست إذاعي عن أفريقيا وأفضل برنامج إذاعي
عن ثقافة القارة الأفريقية، وفازت الوكالة أيضا بجائزة "أفضل محتوى إذاعي محلي" من جمعية الإذاعات الجنوب أفريقية، و"سبوتنيك" هي أيضا عضو في اتحاد الإذاعات العربية، الذي يغطي شمال أفريقيا.