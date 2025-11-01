كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/كنيسة-تؤوي-عائلة-نازحة-من-مخيم-طولكرم-شمالي-الضفة-الغربية-1106583199.html
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
تسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم شمالي الضفة الغربية، في نزوح قرابة 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى مناطق داخلية قريبة أو مناطق أخرى... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T12:00+0000
2025-11-01T12:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
كنيسة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106583724_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_4d1a563c4bed0e4ecc144a1963c21b3e.jpg
وفي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، اضطر ماجد ياسين للنزوح مع عائلته تحت تهديد السلاح، بعدما منح الجيش الإسرائيلي مدة 20 دقيقة لخروج العائلة من المنزل، فكان النزوح دون أمتعة وعلى غير هدى، ومن منطقة لأخرى حاول ياسين إيجاد مأوى لعائلته، لكن المنطقة باتت تكتظ بالنازحين، حتى وجد داخل كنيسة الروم في طولكرم مكانا يعيش فيه مع عائلته على أمل العودة إلى منزله في المخيم.وتصف شهادات النازحين شمالي الضفة الغربية وضعهم الأليم، حيث يضطرون لترك بيوتهم، وحتى أمتعتهم ووثائقهم تبقى في منازلهم، وقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بنزوح وتهجير 40 ألف فلسطيني من بيوتهم وبلداتهم في الضفة الغربية، وتسير تلك العملية ببطء تدريجي لا يظهر مدى خطورتها، ويضطر معظم النازحين للجوء إلى منازل أقاربهم، أواستئجار منزل وتحمل سعره المرتفع، أو النزوح إلى أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس، أو حتى المدارس والمراكز الثقافية، ومراكز الإيواء التي توفر لهم.ويضيف ياسين: "لضيق المساحة قسمت عائلتي، أنا وأولادي هنا في الكنيسة، وزوجتي وبناتي في مكان آخر في طولكرم، ونلتقي كل بضعة أيام ولساعات فقط ثم نفترق مجددا، وهنا قدمت لنا الكنيسة ما نحتاجه، ويسمح لنا باستقبال الزوار، ولنا مساحة بجانب الكنيسة، ويتوفر داخل هذه الغرفة معظم المستلزمات التي نحتاجها".ويوجد في مدينة طولكرم كنيسة واحدة للروم الأرثوذكس، بنيت عام 1830، وتقع في البلدة القديمة وسط مدينة طولكرم، وبالرغم من صغر المساحة وعدم توفر غرف عديدة، إلا أن القائمين على الكنيسة يشاركون في تقديم المساعدة للنازحين ضمن الإمكانيات المتاحة.ويشير داوود متري إلى أن "الكنيسة لا تحتوي على أقسام عديدة وغرف كثيرة، ولكن ما يوجد من مساحة يتم توفيره للعائلات النازحة، ضمن حالة من التضامن بين جميع الفلسطينيين لمواجهة خطط التهجير".ويضيف متري: "لقد وافقنا على طلب النازح من طولكرم ماجد ياسين، وقدمنا مكان له ولعائلته كي يعيشوا فيه، وحاولنا ضمن إمكانيتنا توفير الاحتياجات الضرورية، ومنذ أشهر يعيش ياسين هنا داخل الكنيسة، وهذا الوقت منحني فرصة للتعرف على إنسان رائع، ويقوم ماجد بأعمال ترتيب ويهتم بساحة الكنيسة، ويقدم ما يستطيعه من رعاية للمكان الذي يعيش فيه".ويعكف النازح ياسين على العمل داخل الكنيسة وترتيب ساحتها ورعايتها، ويأمل أن تجتمع عائلته مجددا، وينتظر بفارغ الصبر لحظة العودة إلى مخيم طولكرم، بالرغم من حالة المخيم ووضع منزله الذي لا يصلح للسكن، بسبب عميات الهدم الإسرائيلية التي طالت أحياء وأبينة وشوارع المخيم.استمرار التدمير والنزوح القسري شمالي الضفةوقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير شمالي الضفة الغربية، ويجبر المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم"، مؤكدةً أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها".ومنذ بداية العام الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث قامت قواته بهجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106583724_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_45d831a92a729063f1d0ad2bb473b98d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, كنيسة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, كنيسة

كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

12:00 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 01.11.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
تسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم شمالي الضفة الغربية، في نزوح قرابة 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى مناطق داخلية قريبة أو مناطق أخرى في حدود الضفة الغربية، وهذا الانتقال الفلسطيني الداخلي الصامت سبّب حالة من التشرد في ظل فقدان الحماية والأمان.
وفي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، اضطر ماجد ياسين للنزوح مع عائلته تحت تهديد السلاح، بعدما منح الجيش الإسرائيلي مدة 20 دقيقة لخروج العائلة من المنزل، فكان النزوح دون أمتعة وعلى غير هدى، ومن منطقة لأخرى حاول ياسين إيجاد مأوى لعائلته، لكن المنطقة باتت تكتظ بالنازحين، حتى وجد داخل كنيسة الروم في طولكرم مكانا يعيش فيه مع عائلته على أمل العودة إلى منزله في المخيم.

ويقول النازح ماجد ياسين لوكالة "سبوتنيك": "ما زالت تلك اللحظات الصعبة التي مرت علينا أثناء النزوح، تؤلمني، فقد خرجنا من المنزل في ظروف مأساوية، وفي حالة رعب وسط حرب حقيقية، ولا نعرف أين نذهب، ومكثنا لمدة أسبوعين في منزل مكتظ بالنازحين، وتنقلنا من مكان إلى آخر، حتى جئنا إلى الكنيسة وطلبت أن أعيش مع عائلتي فيها، ولقد تم الترحيب بنا ومنحنا هذه الغرفة منذ عدة أشهر".

وتصف شهادات النازحين شمالي الضفة الغربية وضعهم الأليم، حيث يضطرون لترك بيوتهم، وحتى أمتعتهم ووثائقهم تبقى في منازلهم، وقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بنزوح وتهجير 40 ألف فلسطيني من بيوتهم وبلداتهم في الضفة الغربية، وتسير تلك العملية ببطء تدريجي لا يظهر مدى خطورتها، ويضطر معظم النازحين للجوء إلى منازل أقاربهم، أواستئجار منزل وتحمل سعره المرتفع، أو النزوح إلى أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس، أو حتى المدارس والمراكز الثقافية، ومراكز الإيواء التي توفر لهم.

وتحاول معظم العائلات النازحة عدم الابتعاد عن مناطقها لتكون قريبة وتعود في أي وقت، وهذا ما عكف عليه النازح ماجد ياسين، والذي أمضى وقتا طويلا وصعبا، حتى وجد مأوى داخل الكنيسة، وليس ببعيد عن بيته في المخيم.

© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف ياسين: "لضيق المساحة قسمت عائلتي، أنا وأولادي هنا في الكنيسة، وزوجتي وبناتي في مكان آخر في طولكرم، ونلتقي كل بضعة أيام ولساعات فقط ثم نفترق مجددا، وهنا قدمت لنا الكنيسة ما نحتاجه، ويسمح لنا باستقبال الزوار، ولنا مساحة بجانب الكنيسة، ويتوفر داخل هذه الغرفة معظم المستلزمات التي نحتاجها".
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويوجد في مدينة طولكرم كنيسة واحدة للروم الأرثوذكس، بنيت عام 1830، وتقع في البلدة القديمة وسط مدينة طولكرم، وبالرغم من صغر المساحة وعدم توفر غرف عديدة، إلا أن القائمين على الكنيسة يشاركون في تقديم المساعدة للنازحين ضمن الإمكانيات المتاحة.

ويقول داوود متري القائم على رعاية كنيسة دير الروم الأرثوذكس في طولكرم لـ"سبوتنيك": "غالبية مناطق الضفة الغربية تأثرت بسبب الحرب وتصاعد الأحداث في الضفة، ولكن طولكرم تأثرت بشكل أكبر، وشهدت المحافظة نزوح كبير وعمليات هدم، وإغلاق للطرقات بالحواجز العسكرية وحصار للمدينة، وهذا كان له تأثير كبير على الجميع، لذلك نشعر بوجع الناس ونمد يد العون لهم، ونتفهم ونقدر ظروفهم، ونساعد في التخفيف من معناتهم".

© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير داوود متري إلى أن "الكنيسة لا تحتوي على أقسام عديدة وغرف كثيرة، ولكن ما يوجد من مساحة يتم توفيره للعائلات النازحة، ضمن حالة من التضامن بين جميع الفلسطينيين لمواجهة خطط التهجير".
ويضيف متري: "لقد وافقنا على طلب النازح من طولكرم ماجد ياسين، وقدمنا مكان له ولعائلته كي يعيشوا فيه، وحاولنا ضمن إمكانيتنا توفير الاحتياجات الضرورية، ومنذ أشهر يعيش ياسين هنا داخل الكنيسة، وهذا الوقت منحني فرصة للتعرف على إنسان رائع، ويقوم ماجد بأعمال ترتيب ويهتم بساحة الكنيسة، ويقدم ما يستطيعه من رعاية للمكان الذي يعيش فيه".
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعكف النازح ياسين على العمل داخل الكنيسة وترتيب ساحتها ورعايتها، ويأمل أن تجتمع عائلته مجددا، وينتظر بفارغ الصبر لحظة العودة إلى مخيم طولكرم، بالرغم من حالة المخيم ووضع منزله الذي لا يصلح للسكن، بسبب عميات الهدم الإسرائيلية التي طالت أحياء وأبينة وشوارع المخيم.
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
1/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
2/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
3/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
4/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
5/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
6/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
7/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
8/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
9/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
10/10
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

استمرار التدمير والنزوح القسري شمالي الضفة

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير شمالي الضفة الغربية، ويجبر المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم"، مؤكدةً أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها".
© Sputnik . Ajwad Jradatكنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كنيسة تؤوي عائلة نازحة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشارت وكالة "أونروا" إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم، وأضافت: "القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم".
ومنذ بداية العام الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث قامت قواته بهجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала