https://sarabic.ae/20251101/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-الغرب-ينتهك-اتفاقيات-عدم-توسع-حلف-شمال-الأطلسي-منذ-عقود-1106618211.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود
2025-11-01T05:11+0000
2025-11-01T05:11+0000
2025-11-01T05:11+0000
العالم
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا نظرت إلى السياق التاريخي عندما كانوا يتحدثون عن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، فإن كل رئيس أمريكي منذ ذلك الحين... ذهبنا نحن الغرب وانتهكنا كل جانب من جوانب تلك الاتفاقيات".وتعليقا على عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية بمشاركة ترامب، قال: "مستعد لمواصلة الحوار".ومايكل فلين هو جنرال أمريكي متقاعد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-قادة-الناتو-يجهدون-لإقناع-واشنطن-بالتخلي-عن-فكرة-التسوية-في-أوكرانيا-1106472452.html
العالم, روسيا, الناتو
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، أن الدول الغربية انتهكت بشكل منهجي التزاماتها بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى عقود، متجاهلةً وعودها في هذا الصدد.
وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا نظرت إلى السياق التاريخي عندما كانوا يتحدثون عن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، فإن كل رئيس أمريكي منذ ذلك الحين... ذهبنا نحن الغرب وانتهكنا كل جانب من جوانب تلك الاتفاقيات".
وبحسب قوله، فإن زعماء العالم الرئيسيين في ذلك الوقت - مارغريت تاتشر وفرانسوا ميتران، وجورج دبليو بوش، وميخائيل غورباتشوف، ناقشوا مبادئ الحد من توسع التحالف، ولكن "بعد ذلك، قام الغرب بتغيير قواعد اللعبة بشكل تعسفي".
وتعليقا على عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية بمشاركة ترامب، قال: "مستعد لمواصلة الحوار".
ومايكل فلين هو جنرال أمريكي متقاعد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.
وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".