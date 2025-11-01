مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-الغرب-ينتهك-اتفاقيات-عدم-توسع-حلف-شمال-الأطلسي-منذ-عقود-1106618211.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، أن الدول الغربية انتهكت بشكل منهجي التزاماتها بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى عقود، متجاهلةً... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T05:11+0000
2025-11-01T05:11+0000
العالم
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا نظرت إلى السياق التاريخي عندما كانوا يتحدثون عن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، فإن كل رئيس أمريكي منذ ذلك الحين... ذهبنا نحن الغرب وانتهكنا كل جانب من جوانب تلك الاتفاقيات".وتعليقا على عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية بمشاركة ترامب، قال: "مستعد لمواصلة الحوار".ومايكل فلين هو جنرال أمريكي متقاعد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".وثائق أمريكية تكشف ما قاله كلينتون لبوتين بشأن الناتولافروف من الأمم المتحدة: يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها كأساس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانياواشنطن تنأى بنفسها عن تأييد بيان أوكراني مناهض لروسيا في الأمم المتحدة
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-قادة-الناتو-يجهدون-لإقناع-واشنطن-بالتخلي-عن-فكرة-التسوية-في-أوكرانيا-1106472452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الناتو
العالم, روسيا, الناتو

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود

05:11 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، أن الدول الغربية انتهكت بشكل منهجي التزاماتها بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى عقود، متجاهلةً وعودها في هذا الصدد.
وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا نظرت إلى السياق التاريخي عندما كانوا يتحدثون عن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، فإن كل رئيس أمريكي منذ ذلك الحين... ذهبنا نحن الغرب وانتهكنا كل جانب من جوانب تلك الاتفاقيات".

وبحسب قوله، فإن زعماء العالم الرئيسيين في ذلك الوقت - مارغريت تاتشر وفرانسوا ميتران، وجورج دبليو بوش، وميخائيل غورباتشوف، ناقشوا مبادئ الحد من توسع التحالف، ولكن "بعد ذلك، قام الغرب بتغيير قواعد اللعبة بشكل تعسفي".

وتعليقا على عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية بمشاركة ترامب، قال: "مستعد لمواصلة الحوار".
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف: قادة "الناتو" يجهدون لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا
28 أكتوبر, 09:16 GMT
ومايكل فلين هو جنرال أمريكي متقاعد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.

وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
وثائق أمريكية تكشف ما قاله كلينتون لبوتين بشأن الناتو
لافروف من الأمم المتحدة: يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها كأساس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
واشنطن تنأى بنفسها عن تأييد بيان أوكراني مناهض لروسيا في الأمم المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала