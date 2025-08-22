عربي
وثائق أمريكية تكشف ما قاله كلينتون لبوتين بشأن الناتو
وثائق أمريكية تكشف ما قاله كلينتون لبوتين بشأن الناتو
سبوتنيك عربي
أكّد بيل كلينتون، بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2000، أن "توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا لا يُشكّل... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T06:02+0000
2025-08-22T06:02+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102480/09/1024800985_0:474:1957:1574_1920x0_80_0_0_610cd89f57bd3af552fe03e22b35f95b.jpg
وأصدر أرشيف الأمن القومي (National Security Archive)، المنظمة البحثية غير الربحية، التابعة لجامعة جورج واشنطن، تسجيلات أدلى بها الدبلوماسي والمترجم ستروب تالبوت، الذي كان يشغل حينها منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي ويتقن اللغة الروسية، موثّقًا تصريحات كلينتون، أثناء اللقاء مع الرئيس الروسي.وشدد على أنه "إذا ركز حلفاؤنا على بعضهم بعضا باعتبارهم التهديد الرئيسي الذي يجب أن يقلقوا بشأنه، فسوف يفوّتون فرصة حل المشكلات الأخرى بشكل مشترك".ومع ذلك، على النحو التالي من الوثائق التي رُفعت عنها السرية، في اليوم التالي كان الرئيس الأمريكي "أقل صراحة بشأن هذه القضية".وأشارت الوثائق إلى أن كلينتون، دعا الرئيس الروسي إلى تنسيق إجراءات واشنطن وموسكو لمواجهة أسامة بن لادن.وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في فبراير/ شباط 2024، صرح الرئيس بوتين، أن روسيا كانت يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو، في أوائل عام 2000، لو أبدت الولايات المتحدة اهتمامًا صادقًا، مشيرًا إلى أن كلينتون "تعامل مع الفكرة ببرود"، وهو ما كرره الرئيس الروسي، في تصريحات سابقة في فبراير 2022.إعلام: الغرب لن يتمكن من تقديم "ضمانات أمنية" جدية لكييفالخارجية الروسية: ترامب "صفع زيلينسكي" بخريطة أوكرانيا
تابعنا عبر
أكّد بيل كلينتون، بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2000، أن "توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا لا يُشكّل تهديدًا لموسكو"، وأعلن استعداده لدراسة إمكانية انضمام روسيا إلى الحلف، وفقًا لوثائق حكومية أمريكية رُفعت عنها السرية.
وأصدر أرشيف الأمن القومي (National Security Archive)، المنظمة البحثية غير الربحية، التابعة لجامعة جورج واشنطن، تسجيلات أدلى بها الدبلوماسي والمترجم ستروب تالبوت، الذي كان يشغل حينها منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي ويتقن اللغة الروسية، موثّقًا تصريحات كلينتون، أثناء اللقاء مع الرئيس الروسي.

وقال كلينتون في تلك التسجيلات: "منذ بداية عملية توسع الناتو، كنت أعلم أن ذلك قد يمثل مشكلة لروسيا. كنت متفهمًا لذلك وأريد أن يفهم الجميع أن توسع الناتو لا يشكل أي تهديد على روسيا".

وشدد على أنه "إذا ركز حلفاؤنا على بعضهم بعضا باعتبارهم التهديد الرئيسي الذي يجب أن يقلقوا بشأنه، فسوف يفوّتون فرصة حل المشكلات الأخرى بشكل مشترك".
ومع ذلك، على النحو التالي من الوثائق التي رُفعت عنها السرية، في اليوم التالي كان الرئيس الأمريكي "أقل صراحة بشأن هذه القضية".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
20 أغسطس, 17:12 GMT
وأشارت الوثائق إلى أن كلينتون، دعا الرئيس الروسي إلى تنسيق إجراءات واشنطن وموسكو لمواجهة أسامة بن لادن.

وقال كلينتون: "يجب أن نوحّد شعبنا لوضع نهج شامل لمكافحة بن لادن".

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في فبراير/ شباط 2024، صرح الرئيس بوتين، أن روسيا كانت يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو، في أوائل عام 2000، لو أبدت الولايات المتحدة اهتمامًا صادقًا، مشيرًا إلى أن كلينتون "تعامل مع الفكرة ببرود"، وهو ما كرره الرئيس الروسي، في تصريحات سابقة في فبراير 2022.
إعلام: الغرب لن يتمكن من تقديم "ضمانات أمنية" جدية لكييف
الخارجية الروسية: ترامب "صفع زيلينسكي" بخريطة أوكرانيا
