https://sarabic.ae/20251101/موسكو-روسيا-تدين-بشدة-الضربات-الأمريكية-على-سفن-مكافحة-المخدرات-قبالة-فنزويلا--1106646783.html
موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات
موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T19:00+0000
2025-11-01T19:00+0000
2025-11-01T19:08+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رد نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".وتابعت: "نؤكد دعمنا الراسخ للقيادة الفنزويلية في الدفاع عن السيادة الوطنية. وندعو إلى الحفاظ على منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام. ولا بد من اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع وتيسير إيجاد حلول بناءة للمشاكل القائمة، مع احترام القانون الدولي".وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعيةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-يكشف-حجم-الوجود-العسكري-الأمريكي-قبالة-سواحل-فنزويلا-1106640485.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات
19:00 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 19:08 GMT 01.11.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رد نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".
وأضافت: "تشكل هذه الأفعال انتهاكا للقانون الأمريكي المحلي، وللقانون الدولي، كما أقر بذلك ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك".
وتابعت: "نؤكد دعمنا الراسخ للقيادة الفنزويلية في الدفاع عن السيادة الوطنية. وندعو إلى الحفاظ على منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام. ولا بد من اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع وتيسير إيجاد حلول بناءة للمشاكل القائمة، مع احترام القانون الدولي".
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس
الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.