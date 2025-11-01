موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
موسكو: روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات

19:00 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 19:08 GMT 01.11.2025)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رد نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".

وأضافت: "تشكل هذه الأفعال انتهاكا للقانون الأمريكي المحلي، وللقانون الدولي، كما أقر بذلك ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك".

مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا
14:43 GMT
وتابعت: "نؤكد دعمنا الراسخ للقيادة الفنزويلية في الدفاع عن السيادة الوطنية. وندعو إلى الحفاظ على منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام. ولا بد من اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع وتيسير إيجاد حلول بناءة للمشاكل القائمة، مع احترام القانون الدولي".

وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.

وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
