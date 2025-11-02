إصابات حرجة بحادثة طعن على متن قطار في بريطانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إصابات حرجة بحادثة طعن على متن قطار في بريطانيا
إصابات حرجة بحادثة طعن على متن قطار في بريطانيا
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة البريطانية بإصابة 10 أشخاص في هجوم طعن على متن قطار شرقي إنجلترا، واعتقال شخصين من المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.
2025-11-02T04:23+0000
2025-11-02T04:36+0000
بريطانيا
العالم
وقالت الشرطة: "نُقل 10 أشخاص إلى المستشفى، 9 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. ويتلقى شخص واحد العلاج بإصابات طفيفة. ولم تُسجل أي وفيات".وأضافت في بيان: "وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين. ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر منصة "إكس"، هجوم الطعن على متن القطار بأنه "مروع".واختتم قائلا: "على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".من جانبه، قال بول بريستو، عمدة كامبريدجشير وبيتربورو، إنه سمع عن "مشاهد مروعة" على متن القطار، الذي شهد الهجوم.ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاءمنتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
https://sarabic.ae/20251030/شرطي-هندي-ينقذ-فتاة-كاد-القطار-أن-يسحقها-1106572437.html
https://sarabic.ae/20251025/احتجاجات-واسعة-في-لندن-ضد-الهجرة-والإسلام-المتطرف-1106387133.html
بريطانيا
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

إصابات حرجة بحادثة طعن على متن قطار في بريطانيا

04:23 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 04:36 GMT 02.11.2025)
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الشرطة البريطانية بإصابة 10 أشخاص في هجوم طعن على متن قطار شرقي إنجلترا، واعتقال شخصين من المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.
وقالت الشرطة: "نُقل 10 أشخاص إلى المستشفى، 9 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. ويتلقى شخص واحد العلاج بإصابات طفيفة. ولم تُسجل أي وفيات".

وأردفت شرطة كامبريدجشير إنها تلقت اتصالا عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش، بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن قطار.

وأضافت في بيان: "وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين. ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

وأوضحت الشرطة أنه تم إعلان حادث الطعن "حادثا كبيرا"، مؤكدة أن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

قطار حديث - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجتمع
شرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
30 أكتوبر, 19:56 GMT
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر منصة "إكس"، هجوم الطعن على متن القطار بأنه "مروع".

وأضاف: "دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها".

واختتم قائلا: "على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".
احتجاجات واعتقالات في مظاهرات ضد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بسبب فيروس كورونا في لندن، إنجلترا 28-29 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"
25 أكتوبر, 15:21 GMT
من جانبه، قال بول بريستو، عمدة كامبريدجشير وبيتربورو، إنه سمع عن "مشاهد مروعة" على متن القطار، الذي شهد الهجوم.

وأعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز"، المشغلة للقطار، إغلاق جميع خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث.

ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".
