رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، أنه وجّه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحل الخلاف المستمر بينهما، منذ فترة طويلة، حول من...

وقدّمت أستراليا وتركيا، في عام 2022، طلبين لاستضافة المؤتمر رفيع المستوى، وترفض كل منهما التنازل للأخرى منذ ذلك الحين.وعندما سُئل ألبانيزي، اليوم الأحد، عما إذا كان يعتقد أن أستراليا ستستضيف المؤتمر في نهاية المطاف، أجاب: "لا توجد عملية حقيقية لإنهاء هذه المسألة. لقد كتبت إلى الرئيس التركي أردوغان، ونحن مستمرون في التواصل".ويدعم منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، عرض أستراليا. وتواجه العديد من دول جزر المحيط خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.وأكد ألبانيزي أن أستراليا "تريد ضمان حماية مصالح دول جزر المحيط الهادئ"، على حد قوله.وقال إنها "معرضة بشكل خاص لتغير المناخ. بالنسبة لدول مثل توفالو وكيريباتي، هذا يمثل تهديدًا وجوديًا، ولهذا السبب تُعدّ هذه القضية بالغة الأهمية في منطقتنا".وفي يوليو/ تموز الماضي، حثّت الأمم المتحدة كلًا من أستراليا وتركيا، على حل الخلاف حول استضافة المؤتمر، واصفة التأخير بأنه "بلا جدوى وليس له ما يبرره".وكانت المنظمة الأممية، حددت يونيو/ حزيران الماضي، موعدًا نهائيًا للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء.وتُعقد المحادثات السنوية بالتناوب بين 5 مجموعات إقليمية، ويتعين أن توافق الدول الأعضاء الـ28 في مجموعة أوروبا الغربية، ودول أخرى، على الدولة التي ستستضيف المؤتمر.

