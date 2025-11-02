https://sarabic.ae/20251102/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يوجه-رسالة-لأردوغان-بشأن-الخلاف-حول-استضافة-مؤتمر-كوب-31-1106652294.html
رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، أنه وجّه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحل الخلاف المستمر بينهما، منذ فترة طويلة، حول من سيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31)، العام المقبل.
وقدّمت أستراليا وتركيا، في عام 2022، طلبين لاستضافة المؤتمر رفيع المستوى، وترفض كل منهما التنازل للأخرى منذ ذلك الحين.
وعندما سُئل ألبانيزي، اليوم الأحد، عما إذا كان يعتقد أن أستراليا ستستضيف المؤتمر في نهاية المطاف، أجاب: "لا توجد عملية حقيقية لإنهاء هذه المسألة. لقد كتبت إلى الرئيس التركي أردوغان، ونحن مستمرون في التواصل".
وأضاف ألبانيزي، في تصريحاته الصحفية: "الأمر صعب عندما لا يكون هناك توافق. وعندما يكون هناك عرضان. عرضنا، بالطبع، هو بالشراكة مع منطقة المحيط الهادئ".
ويدعم منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، عرض أستراليا. وتواجه العديد من دول جزر المحيط خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.
وأكد ألبانيزي أن أستراليا "تريد ضمان حماية مصالح دول جزر المحيط الهادئ
"، على حد قوله.
وقال إنها "معرضة بشكل خاص لتغير المناخ. بالنسبة لدول مثل توفالو وكيريباتي، هذا يمثل تهديدًا وجوديًا، ولهذا السبب تُعدّ هذه القضية بالغة الأهمية في منطقتنا".
وسبق أن جادلت تركيا بأن موقعها على البحر الأبيض المتوسط، "سيساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية، التي تنقل الوفود إلى المؤتمر، وأشارت إلى أن صناعة النفط والغاز لديها أصغر بالمقارنة مع أستراليا"، على حد قولها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، حثّت الأمم المتحدة كلًا من أستراليا وتركيا، على حل الخلاف حول استضافة المؤتمر، واصفة التأخير بأنه "بلا جدوى وليس له ما يبرره".
وكانت المنظمة الأممية، حددت يونيو/ حزيران الماضي، موعدًا نهائيًا للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وتُعقد المحادثات السنوية بالتناوب بين 5 مجموعات إقليمية، ويتعين أن توافق الدول الأعضاء الـ28 في مجموعة أوروبا الغربية، ودول أخرى، على الدولة التي ستستضيف المؤتمر.