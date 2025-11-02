رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"
رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"

05:07 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، أنه وجّه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحل الخلاف المستمر بينهما، منذ فترة طويلة، حول من سيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31)، العام المقبل.
وقدّمت أستراليا وتركيا، في عام 2022، طلبين لاستضافة المؤتمر رفيع المستوى، وترفض كل منهما التنازل للأخرى منذ ذلك الحين.
وعندما سُئل ألبانيزي، اليوم الأحد، عما إذا كان يعتقد أن أستراليا ستستضيف المؤتمر في نهاية المطاف، أجاب: "لا توجد عملية حقيقية لإنهاء هذه المسألة. لقد كتبت إلى الرئيس التركي أردوغان، ونحن مستمرون في التواصل".

وأضاف ألبانيزي، في تصريحاته الصحفية: "الأمر صعب عندما لا يكون هناك توافق. وعندما يكون هناك عرضان. عرضنا، بالطبع، هو بالشراكة مع منطقة المحيط الهادئ".

ويدعم منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، عرض أستراليا. وتواجه العديد من دول جزر المحيط خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.
وأكد ألبانيزي أن أستراليا "تريد ضمان حماية مصالح دول جزر المحيط الهادئ"، على حد قوله.
وقال إنها "معرضة بشكل خاص لتغير المناخ. بالنسبة لدول مثل توفالو وكيريباتي، هذا يمثل تهديدًا وجوديًا، ولهذا السبب تُعدّ هذه القضية بالغة الأهمية في منطقتنا".

وسبق أن جادلت تركيا بأن موقعها على البحر الأبيض المتوسط، "​​سيساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية، التي تنقل الوفود إلى المؤتمر، وأشارت إلى أن صناعة النفط والغاز لديها أصغر بالمقارنة مع أستراليا"، على حد قولها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حثّت الأمم المتحدة كلًا من أستراليا وتركيا، على حل الخلاف حول استضافة المؤتمر، واصفة التأخير بأنه "بلا جدوى وليس له ما يبرره".
وكانت المنظمة الأممية، حددت يونيو/ حزيران الماضي، موعدًا نهائيًا للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء.
مقاتلة جوية من طراز F15SG التابعة للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة، محاطة بطائرتين من طراز F16C، تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، شمال شرق سنغافورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي
22 أكتوبر, 02:09 GMT
وتُعقد المحادثات السنوية بالتناوب بين 5 مجموعات إقليمية، ويتعين أن توافق الدول الأعضاء الـ28 في مجموعة أوروبا الغربية، ودول أخرى، على الدولة التي ستستضيف المؤتمر.
