وزارة الحرب: 3 قتلى استهدف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/وزارة-الحرب-3-قتلى-استهدف-قارب-لتهريب-المخدرات-في-البحر-الكاريبي-1106651205.html
وزارة الحرب: 3 قتلى استهدف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
وزارة الحرب: 3 قتلى استهدف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن وزارة الحرب، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذت اليوم ضربة استهدفت سفينة تُستخدم لتهريب المخدرات، تابعة... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T04:12+0000
2025-11-02T04:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الكاريبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (دونالد) ترامب، شنت وزارة الحرب ضربةً قاتلةً على سفينةٍ أخرى لتهريب المخدرات تديرها منظمةٌ إرهابيةٌ مُصنّفةٌ في منطقة البحر الكاريبي".وتابع: "هذه السفينة كانت معروفةً لدى استخباراتنا بتورطها في عمليات غير مشروعة لتهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل المخدرات".وأوضح أنه "كان على متن السفينة ثلاثةٌ من مهربي المخدرات أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. قُتل الإرهابيون الثلاثة، ولم يُصب أيٌّ من القوات الأميركية بأذى في هذه الضربة".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعد هذه الضربة الخامسة عشرة على الأقل التي ينفذها الجيش الأميركي في منطقة البحر الكاريبي أو شرق المحيط الهادئ منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وقد قتل الجيش الأميركي حتى الآن 64 شخصا على الأقل في الضربات.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ
https://sarabic.ae/20251023/واشنطن-تعلن-ضربة-جديدة-في-المحيط-الهادئ-ضد-قارب-لتهريب-المخدرات-1106299419.html
الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البحر الكاريبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البحر الكاريبي

وزارة الحرب: 3 قتلى استهدف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي

04:12 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن وزارة الحرب، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذت اليوم ضربة استهدفت سفينة تُستخدم لتهريب المخدرات، تابعة لمنظمة مصنفة إرهابية في منطقة البحر الكاريبي، ما اسفرت الضربة بمقتل ثلاثة أشخاص.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (دونالد) ترامب، شنت وزارة الحرب ضربةً قاتلةً على سفينةٍ أخرى لتهريب المخدرات تديرها منظمةٌ إرهابيةٌ مُصنّفةٌ في منطقة البحر الكاريبي".
وتابع: "هذه السفينة كانت معروفةً لدى استخباراتنا بتورطها في عمليات غير مشروعة لتهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل المخدرات".
وأوضح أنه "كان على متن السفينة ثلاثةٌ من مهربي المخدرات أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. قُتل الإرهابيون الثلاثة، ولم يُصب أيٌّ من القوات الأميركية بأذى في هذه الضربة".
قامت ثماني طائرات مضادة للغواصات تابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ، خلال عملية القيادة والسيطرة المحيط-2024، ببحث جماعي عن غواصات لعدو وهمي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
واشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
23 أكتوبر, 02:55 GMT
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعد هذه الضربة الخامسة عشرة على الأقل التي ينفذها الجيش الأميركي في منطقة البحر الكاريبي أو شرق المحيط الهادئ منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وقد قتل الجيش الأميركي حتى الآن 64 شخصا على الأقل في الضربات.

ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала