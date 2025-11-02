وزارة الحرب: 3 قتلى استهدف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن وزارة الحرب، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذت اليوم ضربة استهدفت سفينة تُستخدم لتهريب المخدرات، تابعة لمنظمة مصنفة إرهابية في منطقة البحر الكاريبي، ما اسفرت الضربة بمقتل ثلاثة أشخاص.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (دونالد) ترامب، شنت وزارة الحرب ضربةً قاتلةً على سفينةٍ أخرى لتهريب المخدرات تديرها منظمةٌ إرهابيةٌ مُصنّفةٌ في منطقة البحر الكاريبي".
وتابع: "هذه السفينة كانت معروفةً لدى استخباراتنا بتورطها في عمليات غير مشروعة لتهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل المخدرات".
وأوضح أنه "كان على متن السفينة ثلاثةٌ من مهربي المخدرات أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. قُتل الإرهابيون الثلاثة، ولم يُصب أيٌّ من القوات الأميركية بأذى في هذه الضربة".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعد هذه الضربة الخامسة عشرة على الأقل التي ينفذها الجيش الأميركي في منطقة البحر الكاريبي أو شرق المحيط الهادئ منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وقد قتل الجيش الأميركي حتى الآن 64 شخصا على الأقل في الضربات.
ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.