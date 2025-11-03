ترامب يهدد بـ"تفجير العالم 150 مرة".. كيف تقاس القدرة التدميرية للقنابل النووية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-يهدد-بتفجير-العالم-150-مرة-ما-هي-القدرة-التدميرية-للقنابل-النووية-1106691040.html
ترامب يهدد بـ"تفجير العالم 150 مرة".. كيف تقاس القدرة التدميرية للقنابل النووية؟
ترامب يهدد بـ"تفجير العالم 150 مرة".. كيف تقاس القدرة التدميرية للقنابل النووية؟
سبوتنيك عربي
تزايد الحديث عن الأسلحة النووية في الآونة الأخيرة بصورة تزيد من مخاوف العالم حول احتمالات الانزلاق إلى حرب قد تصنع نهايته، وزادت المخاوف بصورة كبيرة بعد تصريح... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T15:52+0000
2025-11-03T15:52+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071079759_0:205:3001:1893_1920x0_80_0_0_a302463d423e658cc4295ae60d0a6eed.jpg
ورغم خروج مسؤولين أمريكيين لمحاولة وضع تفسيرات مختلفة تخفف من خطورة تصريح ترامب، الذي يقود ثاني أضخم دولة نووية في العالم بعد روسيا، إلا أن ترامب فاجأ العالم بتصريح أكثر خطورة من سابقه، قال فيه إن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسلحة نووية تكفي لتفجير العالم 150 مرة".تصريحات ترامب، التي أدلى بها في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على القدرة التدميرية للأسلحة النووية ووسائل قياسها ومقارنتها بقنبلة هيروشيما التي استخدمها الجيش الأمريكي ضد اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، إضافة إلى قنبلة نغازاكي.ومنذ ظهور الأسلحة النووية عام 1945 حتى الآن، لم يشهد العالم استخداما للأسلحة النووية سوى ضد اليابان بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال الدولة الوحيدة التي شنت هجوما نوويا ضد دولة أخرى وتسببت في كارثة إنسانية لا تزال الأسوأ في العالم منذ ذلك الحين.وتقاس القوة التدميرية للقنابل النووية بوحدة "كيلوطن" التي تكافئ تفجير ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.لكن مع ظهور أحجام أكثر قوة، أصبحت وحدة قياس القدرة التدميرية للقنابل النووية هي "ميغاطن"، التي تكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".وتمثل الأسلحة النووية الاستراتيجية سلاح دمار شامل لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تتعرض الدول لتهديد وجودي، وهو يختلف عن الهجمات النووية التكتيكية، التي يعتمد تنفيذها على قنابل نووية ذات قدرة تدميرية منخفضة يمكن التحكم فيها، وبعضها تصل قوته لـ" 0.02 كيلوطن، أو ما يكافئ تفجير 20 طن فقط من مادة "تي إن تي"، حسبما ذكر موقع "نيكولير سيكرسي".وتشهد الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من إجمالي الأسلحة النووية في العالم، وبينما تمكنت روسيا التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا، من تطوير صاروخين فرط صوتيين أحدهما يعمل بمحرك نووي يمنحه مدى غير محدود وهو الصاروخ "بوريفيستنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تطوير قدرات مماثلة حتى الآن رغم إجرائها العديد من التجارب الصاروخية في هذا المجال.وتضم الترسانة النووية الأمريكية 5177 رأسا نوويا بينها 1477 رأسا نوويا خارج الخدمة و1770 رأسا نوويا في وضع الإطلاق، إضافة إلى 1930 رأسا نوويا في وضع التخزين.يذكر أن عدد الرؤوس النووية في العالم لعام 2025 يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا نوويا تملكها 9 دول فقط بينها 5 معترفة بامتلاك السلاح النووي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 4 دول لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20251026/بوتين-قوات-الردع-النووي-الروسية-في-أعلى-مستوى-وتتفوق-على-الدول-النووية-الأخرى---عاجل---1106398758.html
https://sarabic.ae/20251031/ترامب-الولايات-المتحدة-ستجري-بعض-الاختبارات-في-إطار-دراستها-للتجارب-النووية-1106610619.html
https://sarabic.ae/20250810/1103566992.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071079759_159:0:2836:2008_1920x0_80_0_0_f1a2270754b0c32abfb99495a0ca3af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, روسيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, روسيا

ترامب يهدد بـ"تفجير العالم 150 مرة".. كيف تقاس القدرة التدميرية للقنابل النووية؟

15:52 GMT 03.11.2025
© Sputnik . RIA Novostiتفجير قنبلة نووية
تفجير قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . RIA Novosti
تابعنا عبر
تزايد الحديث عن الأسلحة النووية في الآونة الأخيرة بصورة تزيد من مخاوف العالم حول احتمالات الانزلاق إلى حرب قد تصنع نهايته، وزادت المخاوف بصورة كبيرة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل حول استئناف التجارب النووية.
ورغم خروج مسؤولين أمريكيين لمحاولة وضع تفسيرات مختلفة تخفف من خطورة تصريح ترامب، الذي يقود ثاني أضخم دولة نووية في العالم بعد روسيا، إلا أن ترامب فاجأ العالم بتصريح أكثر خطورة من سابقه، قال فيه إن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسلحة نووية تكفي لتفجير العالم 150 مرة".
الروسي فلاديمير بوتين، في حفل رفع العلم فوق الغواصة الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية كنياز بوزارسكي في مقاطعة أرخانجيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى
26 أكتوبر, 06:19 GMT
تصريحات ترامب، التي أدلى بها في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على القدرة التدميرية للأسلحة النووية ووسائل قياسها ومقارنتها بقنبلة هيروشيما التي استخدمها الجيش الأمريكي ضد اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، إضافة إلى قنبلة نغازاكي.
ومنذ ظهور الأسلحة النووية عام 1945 حتى الآن، لم يشهد العالم استخداما للأسلحة النووية سوى ضد اليابان بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال الدولة الوحيدة التي شنت هجوما نوويا ضد دولة أخرى وتسببت في كارثة إنسانية لا تزال الأسوأ في العالم منذ ذلك الحين.
وتقاس القوة التدميرية للقنابل النووية بوحدة "كيلوطن" التي تكافئ تفجير ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
لكن مع ظهور أحجام أكثر قوة، أصبحت وحدة قياس القدرة التدميرية للقنابل النووية هي "ميغاطن"، التي تكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
ترامب: الولايات المتحدة ستجري "بعض الاختبارات" في إطار دراستها للتجارب النووية
31 أكتوبر, 18:34 GMT
وتمثل الأسلحة النووية الاستراتيجية سلاح دمار شامل لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تتعرض الدول لتهديد وجودي، وهو يختلف عن الهجمات النووية التكتيكية، التي يعتمد تنفيذها على قنابل نووية ذات قدرة تدميرية منخفضة يمكن التحكم فيها، وبعضها تصل قوته لـ" 0.02 كيلوطن، أو ما يكافئ تفجير 20 طن فقط من مادة "تي إن تي"، حسبما ذكر موقع "نيكولير سيكرسي".
وتشهد الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من إجمالي الأسلحة النووية في العالم، وبينما تمكنت روسيا التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا، من تطوير صاروخين فرط صوتيين أحدهما يعمل بمحرك نووي يمنحه مدى غير محدود وهو الصاروخ "بوريفيستنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تطوير قدرات مماثلة حتى الآن رغم إجرائها العديد من التجارب الصاروخية في هذا المجال.
Последствия атомных ударов по Нагасаки в 1945 году - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
وسائط متعددة
صور لآثار سقوط القنبلة النووية الأمريكية على ناغازاكي عام 1945
10 أغسطس, 12:31 GMT
وتضم الترسانة النووية الأمريكية 5177 رأسا نوويا بينها 1477 رأسا نوويا خارج الخدمة و1770 رأسا نوويا في وضع الإطلاق، إضافة إلى 1930 رأسا نوويا في وضع التخزين.
يذكر أن عدد الرؤوس النووية في العالم لعام 2025 يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا نوويا تملكها 9 دول فقط بينها 5 معترفة بامتلاك السلاح النووي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 4 دول لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
© Sputnikمقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025
مقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала