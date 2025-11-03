https://sarabic.ae/20251103/ترامب-يهدد-بتفجير-العالم-150-مرة-ما-هي-القدرة-التدميرية-للقنابل-النووية-1106691040.html

ترامب يهدد بـ"تفجير العالم 150 مرة".. كيف تقاس القدرة التدميرية للقنابل النووية؟

تزايد الحديث عن الأسلحة النووية في الآونة الأخيرة بصورة تزيد من مخاوف العالم حول احتمالات الانزلاق إلى حرب قد تصنع نهايته، وزادت المخاوف بصورة كبيرة بعد تصريح... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

ورغم خروج مسؤولين أمريكيين لمحاولة وضع تفسيرات مختلفة تخفف من خطورة تصريح ترامب، الذي يقود ثاني أضخم دولة نووية في العالم بعد روسيا، إلا أن ترامب فاجأ العالم بتصريح أكثر خطورة من سابقه، قال فيه إن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسلحة نووية تكفي لتفجير العالم 150 مرة".تصريحات ترامب، التي أدلى بها في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على القدرة التدميرية للأسلحة النووية ووسائل قياسها ومقارنتها بقنبلة هيروشيما التي استخدمها الجيش الأمريكي ضد اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، إضافة إلى قنبلة نغازاكي.ومنذ ظهور الأسلحة النووية عام 1945 حتى الآن، لم يشهد العالم استخداما للأسلحة النووية سوى ضد اليابان بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال الدولة الوحيدة التي شنت هجوما نوويا ضد دولة أخرى وتسببت في كارثة إنسانية لا تزال الأسوأ في العالم منذ ذلك الحين.وتقاس القوة التدميرية للقنابل النووية بوحدة "كيلوطن" التي تكافئ تفجير ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.لكن مع ظهور أحجام أكثر قوة، أصبحت وحدة قياس القدرة التدميرية للقنابل النووية هي "ميغاطن"، التي تكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".وتمثل الأسلحة النووية الاستراتيجية سلاح دمار شامل لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تتعرض الدول لتهديد وجودي، وهو يختلف عن الهجمات النووية التكتيكية، التي يعتمد تنفيذها على قنابل نووية ذات قدرة تدميرية منخفضة يمكن التحكم فيها، وبعضها تصل قوته لـ" 0.02 كيلوطن، أو ما يكافئ تفجير 20 طن فقط من مادة "تي إن تي"، حسبما ذكر موقع "نيكولير سيكرسي".وتشهد الآونة الأخيرة توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تزايد الحديث عن الأسلحة النووية وتطويرها بصورة عامة على مستوى العالم بالنسبة للدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من إجمالي الأسلحة النووية في العالم، وبينما تمكنت روسيا التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا، من تطوير صاروخين فرط صوتيين أحدهما يعمل بمحرك نووي يمنحه مدى غير محدود وهو الصاروخ "بوريفيستنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تطوير قدرات مماثلة حتى الآن رغم إجرائها العديد من التجارب الصاروخية في هذا المجال.وتضم الترسانة النووية الأمريكية 5177 رأسا نوويا بينها 1477 رأسا نوويا خارج الخدمة و1770 رأسا نوويا في وضع الإطلاق، إضافة إلى 1930 رأسا نوويا في وضع التخزين.يذكر أن عدد الرؤوس النووية في العالم لعام 2025 يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا نوويا تملكها 9 دول فقط بينها 5 معترفة بامتلاك السلاح النووي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 4 دول لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

