https://sarabic.ae/20251103/ميشوستين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-أعلى-مستوى-لها-1106676577.html

ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها

ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين، في أعلى مستوى لها... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T08:48+0000

2025-11-03T08:48+0000

2025-11-03T08:48+0000

الصين

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg

وقال ميشوستين في بداية الاجتماع: "عزيزي السيد لي تشيانغ، صديقي العزيز، يسعدني حقًا أن ألتقي بك مرة أخرى. أشكرك وجميع أصدقائنا الصينيين على الترحيب الحار الذي حظي به وفدنا الروسي بأكمله هنا في هانغتشو".وأضاف: "العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها في تاريخها الممتد لقرون، وتستمر في التطور بشكل ديناميكي في جميع المجالات، على الرغم من العقبات المختلفة والعقوبات الغربية غير القانونية".وأشار ميشوستين إلى أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاجتماع رئيسي حكومتي البلدين.وتابع رئيس الوزراء الروسي: "يضمن تنسيقنا، التنسيق الفعّال بين جميع الهيئات التنفيذية بروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي".وأشار ميشوستين إلى أن "عام 2025 يصادف الذكرى الثمانين للنصر العظيم على النازية الألمانية والعسكرية اليابانية، وأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الفعاليات التذكارية في موسكو وبكين، هي تأكيد آخر على الصداقة الصادقة بين الشعبين الروسي والصيني".وأشار إلى أن حكومتي البلدين تنفذان جميع المهام لتطوير التعاون المتعدد الأوجه التي وافق عليها قادتهما.وقال ميشوستين: "نحن نضمن جودة التجارة المتبادلة من خلال تنويع هيكل حجم التجارة وخلق الظروف المريحة لرجال الأعمال للعمل في الأسواق الروسية والصينية".وأكد أن هناك اهتماما خاصا بتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.ووفقا له، فإن موسكو وبكين تتعاونان أيضا في مجالات أخرى، إذ اكتسب التعاون في قطاع الطاقة طابعًا استراتيجيًا، فهو يشمل مكونات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية، ويتم إنشاء مشاريع مشتركة وتحالفات تكنولوجية جديدة في الصناعة.وتابع: "في مجال النقل، زاد حجم حركة نقل البضائع وتطورت البنية التحتية عبر الحدود، كما تم فتح طرق جديدة لحركة النقل الجوي".وأردف: "التعاون في مجال الزراعة يعزز الأمن الغذائي لكلا البلدين، والعلاقات الإنسانية تعزز الأسس المتينة لعلاقات حسن الجوار والشراكة بين روسيا والصين".ونقل رئيس الوزراء الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره الصيني، وهنأه على انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح.وردّ لي تشيانغ، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا من أجل حماية مصالح البلدين، بشكل أكثر فعالية، في وقت يشهد فيه الوضع الدولي تغيرات جذرية.ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين. وقبل المحادثات، عقد ميشوستين ولي تشيانغ، اجتماعًا غير رسمي.وقي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، سيزور الصين يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وخلال زيارته، سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وسيناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة.روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاعرئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديو

https://sarabic.ae/20251031/الرئيس-الصيني-الصين-مستعدة-لفرض-صفر-رسوم-جمركية-على-جميع-السلع-القادمة-من-الدول-الإفريقية-1106579100.html

https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم