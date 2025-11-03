ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها

عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/ميشوستين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-أعلى-مستوى-لها-1106676577.html
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين، في أعلى مستوى لها... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T08:48+0000
2025-11-03T08:48+0000
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_0:91:2937:1743_1920x0_80_0_0_568edbf75d593e96a3298c6a5262d29a.jpg
وقال ميشوستين في بداية الاجتماع: "عزيزي السيد لي تشيانغ، صديقي العزيز، يسعدني حقًا أن ألتقي بك مرة أخرى. أشكرك وجميع أصدقائنا الصينيين على الترحيب الحار الذي حظي به وفدنا الروسي بأكمله هنا في هانغتشو".وأضاف: "العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها في تاريخها الممتد لقرون، وتستمر في التطور بشكل ديناميكي في جميع المجالات، على الرغم من العقبات المختلفة والعقوبات الغربية غير القانونية".وأشار ميشوستين إلى أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاجتماع رئيسي حكومتي البلدين.وتابع رئيس الوزراء الروسي: "يضمن تنسيقنا، التنسيق الفعّال بين جميع الهيئات التنفيذية بروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي".وأشار ميشوستين إلى أن "عام 2025 يصادف الذكرى الثمانين للنصر العظيم على النازية الألمانية والعسكرية اليابانية، وأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الفعاليات التذكارية في موسكو وبكين، هي تأكيد آخر على الصداقة الصادقة بين الشعبين الروسي والصيني".وأشار إلى أن حكومتي البلدين تنفذان جميع المهام لتطوير التعاون المتعدد الأوجه التي وافق عليها قادتهما.وقال ميشوستين: "نحن نضمن جودة التجارة المتبادلة من خلال تنويع هيكل حجم التجارة وخلق الظروف المريحة لرجال الأعمال للعمل في الأسواق الروسية والصينية".وأكد أن هناك اهتماما خاصا بتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.ووفقا له، فإن موسكو وبكين تتعاونان أيضا في مجالات أخرى، إذ اكتسب التعاون في قطاع الطاقة طابعًا استراتيجيًا، فهو يشمل مكونات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية، ويتم إنشاء مشاريع مشتركة وتحالفات تكنولوجية جديدة في الصناعة.وتابع: "في مجال النقل، زاد حجم حركة نقل البضائع وتطورت البنية التحتية عبر الحدود، كما تم فتح طرق جديدة لحركة النقل الجوي".وأردف: "التعاون في مجال الزراعة يعزز الأمن الغذائي لكلا البلدين، والعلاقات الإنسانية تعزز الأسس المتينة لعلاقات حسن الجوار والشراكة بين روسيا والصين".ونقل رئيس الوزراء الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره الصيني، وهنأه على انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح.وردّ لي تشيانغ، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا من أجل حماية مصالح البلدين، بشكل أكثر فعالية، في وقت يشهد فيه الوضع الدولي تغيرات جذرية.ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين. وقبل المحادثات، عقد ميشوستين ولي تشيانغ، اجتماعًا غير رسمي.وقي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، سيزور الصين يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وخلال زيارته، سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وسيناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة.روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاعرئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديو
https://sarabic.ae/20251031/الرئيس-الصيني-الصين-مستعدة-لفرض-صفر-رسوم-جمركية-على-جميع-السلع-القادمة-من-الدول-الإفريقية-1106579100.html
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106676408_247:0:2692:1834_1920x0_80_0_0_66fff8ec90decb1e5fd7cc41df88f4a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

ميشوستين: العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها

08:48 GMT 03.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين، في أعلى مستوى لها وتستمر في التطور الديناميكي رغم العقوبات غير القانونية المفروضة من قبل الغرب.
وقال ميشوستين في بداية الاجتماع: "عزيزي السيد لي تشيانغ، صديقي العزيز، يسعدني حقًا أن ألتقي بك مرة أخرى. أشكرك وجميع أصدقائنا الصينيين على الترحيب الحار الذي حظي به وفدنا الروسي بأكمله هنا في هانغتشو".
وأضاف: "العلاقات بين روسيا والصين في أعلى مستوى لها في تاريخها الممتد لقرون، وتستمر في التطور بشكل ديناميكي في جميع المجالات، على الرغم من العقبات المختلفة والعقوبات الغربية غير القانونية".
وأشار ميشوستين إلى أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاجتماع رئيسي حكومتي البلدين.
وتابع رئيس الوزراء الروسي: "يضمن تنسيقنا، التنسيق الفعّال بين جميع الهيئات التنفيذية بروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي".
وأشار ميشوستين إلى أن "عام 2025 يصادف الذكرى الثمانين للنصر العظيم على النازية الألمانية والعسكرية اليابانية، وأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الفعاليات التذكارية في موسكو وبكين، هي تأكيد آخر على الصداقة الصادقة بين الشعبين الروسي والصيني".
وأشار إلى أن حكومتي البلدين تنفذان جميع المهام لتطوير التعاون المتعدد الأوجه التي وافق عليها قادتهما.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الرئيس الصيني: بكين مستعدة لفرض "صفر رسوم جمركية" على جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية
31 أكتوبر, 03:42 GMT
وقال ميشوستين: "نحن نضمن جودة التجارة المتبادلة من خلال تنويع هيكل حجم التجارة وخلق الظروف المريحة لرجال الأعمال للعمل في الأسواق الروسية والصينية".
وأكد أن هناك اهتماما خاصا بتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأضاف ميشوستين: "في الأول من ديسمبر(كانون الأول المقبل)، سيدخل اتفاقنا الحكومي الدولي بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، الذي وُقّع خلال القمة الروسية الصينية، في 8 مايو (أيار) بموسكو، حيّز التنفيذ. وسيشجع هذا الاتفاق على إنشاء مشاريع مشتركة جديدة بين المستثمرين الروس والصينيين، على أساس المنفعة المتبادلة ومراعاة مصالح كل طرف".

ووفقا له، فإن موسكو وبكين تتعاونان أيضا في مجالات أخرى، إذ اكتسب التعاون في قطاع الطاقة طابعًا استراتيجيًا، فهو يشمل مكونات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية، ويتم إنشاء مشاريع مشتركة وتحالفات تكنولوجية جديدة في الصناعة.
وتابع: "في مجال النقل، زاد حجم حركة نقل البضائع وتطورت البنية التحتية عبر الحدود، كما تم فتح طرق جديدة لحركة النقل الجوي".
وأردف: "التعاون في مجال الزراعة يعزز الأمن الغذائي لكلا البلدين، والعلاقات الإنسانية تعزز الأسس المتينة لعلاقات حسن الجوار والشراكة بين روسيا والصين".
ونقل رئيس الوزراء الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره الصيني، وهنأه على انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
06:21 GMT
وردّ لي تشيانغ، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا من أجل حماية مصالح البلدين، بشكل أكثر فعالية، في وقت يشهد فيه الوضع الدولي تغيرات جذرية.

وقال لي تشيانغ، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "يشهد الوضع الدولي حاليًا تغيرات جوهرية. والجانب الصيني مستعد لتعزيز الحوار الاستراتيجي مع زملائنا الروس، بروح الاتفاقات المهمة التي توصل إليها قادتنا، ولتطوير التعاون في جميع المجالات من أجل حماية مصالحنا التنموية والأمنية بشكل أكثر فعالية. وأنا مستعد لتبادل وجهات النظر معكم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين. وقبل المحادثات، عقد ميشوستين ولي تشيانغ، اجتماعًا غير رسمي.
وقي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، سيزور الصين يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وخلال زيارته، سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وسيناقش الجانبان خلال المحادثات تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة.
روسيا تعتزم زيادة مشاركة القوات البحرية في التعاون العسكري مع رابطة دول "آسيان"– وزارة الدفاع
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала