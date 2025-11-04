https://sarabic.ae/20251104/إعلام-استعدادات-لتسلم-جثة-أسير-إسرائيلي-من-قطاع-غزة-خلال-الساعات-المقبلة-1106729462.html

إعلام: استعدادات لتسلم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة

إعلام: استعدادات لتسلم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك استعدادات إسرائيلية لتسلم جثة أسير من قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة. 04.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر - لم تسمه - أن تل أبيب باتت على استعداد لتسلم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.وفي سياق متصل، ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.في وقت أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الاتفاق وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السفير برونو أركي، المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة، وأشار إلى "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وأوضح أن "المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة".وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

