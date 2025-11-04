https://sarabic.ae/20251104/لبنان-وهولندا-يوقعان-اتفاقية-تعاون-دفاعي-1106729609.html
لبنان وهولندا يوقعان اتفاقية تعاون دفاعي
استقبل وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه باليرزة، وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز والوفد المرافق له، بحضور السفير الهولندي
وخلال اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وألقى اللواء منسى كلمة رحّب فيها بالضيوف، مشيدًا "بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية". كما عبّر الوزير اللبناني عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مستذكرًا "الشهيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجار". وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أصدر، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني". وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
استقبل وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه باليرزة، وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز والوفد المرافق له، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن.
وخلال اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وألقى اللواء منسى كلمة رحّب فيها بالضيوف، مشيدًا "بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان
وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".
وأكد منسى أن "هولندا كان لها دور بارز ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة شهداء من جنودها في سبيل السلام"، مقدرًا مشاركتها ضمن فريق المراقبين الدوليين، ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري - المدني، ودعمها المتواصل للجيش اللبناني في تطوير قدراته، وفي مجال البنى التحتية، ونزع الألغام، والطبابة، وضبط الحدود".
كما عبّر الوزير اللبناني عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مستذكرًا "الشهيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجار".
من جانبه، أكّد الوزير بريكلمانز "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات"، مشدّدًا على "التزام هولندا بمواصلة دعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني، تقديرًا لدوره الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولتعاونه المثمر مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون
قد أصدر، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".
واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).
وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل
" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.