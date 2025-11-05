https://sarabic.ae/20251105/تدشين-الخط-البحري-بين-قطر-والبحرين-فيديو-1106769136.html
تدشين الخط البحري بين قطر والبحرين... فيديو
تدشين الخط البحري بين قطر والبحرين... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، عن موعد تدشين الخط البحري الرابط بين المملكة ودولة قطر، والذي سيكون يوم غد 6 نوفمبر 2025. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T15:40+0000
2025-11-05T15:40+0000
2025-11-05T15:40+0000
قطر
البحرين
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094280153_0:321:2964:1988_1920x0_80_0_0_27d87e96f9c39d27e5c55eeecf4520d7.jpg
وأفادت صحيفة "البلاد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أعلنت عن موعد تدشين الخط البحري للركاب بين المملكة وقطر، والمفترض افتتاحه غدا الخميس.وكان وفد من وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، برئاسة محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية في المملكة، قد قام بزيارة إلى ميناء الرويس بدولة قطر، في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين الشقيقين.وعاد الهدف من الزيارة إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصّصة للمسافرين، وجاءت ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية المشتركة استعدادا لتشغيل الخط البحري بين مملكة البحرين ودولة قطر.ويذكر أن رسوم الرحلة البحرية تبلغ 20 دينار بحريني مقابل 200 ريال قطري وتكون مدة الرحلة حوالي ساعة واحدة، على أن تكون رحلة الذهاب من ميناء خليفة البحرين والوصول إلى ميناء الرويس القطري.
https://sarabic.ae/20241109/الأطول-في-العالم-قطر-وإيران-تعتزمان-تدشين-نفق-بحري-بينهما-1094634644.html
قطر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094280153_313:0:2964:1988_1920x0_80_0_0_5862fa2aa8bab3cbed25664ff46c7c78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, البحرين, العالم العربي, الأخبار
قطر, البحرين, العالم العربي, الأخبار
تدشين الخط البحري بين قطر والبحرين... فيديو
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، عن موعد تدشين الخط البحري الرابط بين المملكة ودولة قطر، والذي سيكون يوم غد 6 نوفمبر 2025.
وأفادت صحيفة
"البلاد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أعلنت عن موعد تدشين الخط البحري للركاب بين المملكة وقطر، والمفترض افتتاحه غدا الخميس.
وكان وفد من وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، برئاسة محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية في المملكة، قد قام بزيارة إلى ميناء الرويس
بدولة قطر، في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين الشقيقين.
وعاد الهدف من الزيارة إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصّصة للمسافرين، وجاءت ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية المشتركة استعدادا لتشغيل الخط البحري
بين مملكة البحرين ودولة قطر.
ويذكر أن رسوم الرحلة البحرية تبلغ 20 دينار بحريني مقابل 200 ريال قطري وتكون مدة الرحلة حوالي ساعة واحدة، على أن تكون رحلة الذهاب من ميناء خليفة البحرين والوصول إلى ميناء الرويس القطري.