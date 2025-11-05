عربي
تدشين الخط البحري بين قطر والبحرين... فيديو
تدشين الخط البحري بين قطر والبحرين... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، عن موعد تدشين الخط البحري الرابط بين المملكة ودولة قطر، والذي سيكون يوم غد 6 نوفمبر 2025. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "البلاد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أعلنت عن موعد تدشين الخط البحري للركاب بين المملكة وقطر، والمفترض افتتاحه غدا الخميس.وكان وفد من وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، برئاسة محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية في المملكة، قد قام بزيارة إلى ميناء الرويس بدولة قطر، في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين الشقيقين.وعاد الهدف من الزيارة إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصّصة للمسافرين، وجاءت ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية المشتركة استعدادا لتشغيل الخط البحري بين مملكة البحرين ودولة قطر.ويذكر أن رسوم الرحلة البحرية تبلغ 20 دينار بحريني مقابل 200 ريال قطري وتكون مدة الرحلة حوالي ساعة واحدة، على أن تكون رحلة الذهاب من ميناء خليفة البحرين والوصول إلى ميناء الرويس القطري.
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، عن موعد تدشين الخط البحري الرابط بين المملكة ودولة قطر، والذي سيكون يوم غد 6 نوفمبر 2025.
وأفادت صحيفة "البلاد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أعلنت عن موعد تدشين الخط البحري للركاب بين المملكة وقطر، والمفترض افتتاحه غدا الخميس.
وكان وفد من وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، برئاسة محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية في المملكة، قد قام بزيارة إلى ميناء الرويس بدولة قطر، في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين الشقيقين.
وعاد الهدف من الزيارة إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصّصة للمسافرين، وجاءت ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية المشتركة استعدادا لتشغيل الخط البحري بين مملكة البحرين ودولة قطر.
ويذكر أن رسوم الرحلة البحرية تبلغ 20 دينار بحريني مقابل 200 ريال قطري وتكون مدة الرحلة حوالي ساعة واحدة، على أن تكون رحلة الذهاب من ميناء خليفة البحرين والوصول إلى ميناء الرويس القطري.
