ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/ترامب-النظام-الفنزويلي-أفرغ-سجونه-من-النزلاء-وأرسلهم-إلى-بلادنا-1106778214.html
ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا
ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلاده. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T20:27+0000
2025-11-05T20:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف عصابات المخدرات في فنزويلا.وشدد الرئيس ترامب على أن بلاده لا تريد الدخول في حروب، واصفا الولايات المتحدة بأن "لديها أقوى جيش في العالم بلا منازع"، مضيفا "نحن أقوى قوة نووية وروسيا والصين ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".وأفاد ترامب في تصريحاته بأن "واشنطن عقدت اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث"، منوها إلى أنه "لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط منذ 3 سنوات ونحن سنحققه".وشدد على أن "الإدارة الأمريكية تقوم بعمل جيد بشأن السلام في الشرق الأوسط وعلينا فقط الاستمرار في ذلك"، مشيرا إلى أن "مفتاح ما حققناه في الشرق الأوسط كان عندما دمرنا القدرة النووية لإيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقر بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.ووافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".
https://sarabic.ae/20251026/غراهام-ترامب-سيطلع-أعضاء-الكونغرس-على-احتمال-توسيع-العمليات-على-فنزويلا-1106421324.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, دونالد ترامب

ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا

20:27 GMT 05.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلاده.
وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف عصابات المخدرات في فنزويلا.
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلا
26 أكتوبر, 19:47 GMT
وشدد الرئيس ترامب على أن بلاده لا تريد الدخول في حروب، واصفا الولايات المتحدة بأن "لديها أقوى جيش في العالم بلا منازع"، مضيفا "نحن أقوى قوة نووية وروسيا والصين ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".
وأفاد ترامب في تصريحاته بأن "واشنطن عقدت اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث"، منوها إلى أنه "لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط منذ 3 سنوات ونحن سنحققه".
وشدد على أن "الإدارة الأمريكية تقوم بعمل جيد بشأن السلام في الشرق الأوسط وعلينا فقط الاستمرار في ذلك"، مشيرا إلى أن "مفتاح ما حققناه في الشرق الأوسط كان عندما دمرنا القدرة النووية لإيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقر بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.
ووافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала