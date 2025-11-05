https://sarabic.ae/20251105/ترامب-النظام-الفنزويلي-أفرغ-سجونه-من-النزلاء-وأرسلهم-إلى-بلادنا-1106778214.html

ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا

ترامب: النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلادنا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن النظام الفنزويلي أفرغ سجونه من النزلاء وأرسلهم إلى بلاده.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف عصابات المخدرات في فنزويلا.وشدد الرئيس ترامب على أن بلاده لا تريد الدخول في حروب، واصفا الولايات المتحدة بأن "لديها أقوى جيش في العالم بلا منازع"، مضيفا "نحن أقوى قوة نووية وروسيا والصين ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".وأفاد ترامب في تصريحاته بأن "واشنطن عقدت اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث"، منوها إلى أنه "لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط منذ 3 سنوات ونحن سنحققه".وشدد على أن "الإدارة الأمريكية تقوم بعمل جيد بشأن السلام في الشرق الأوسط وعلينا فقط الاستمرار في ذلك"، مشيرا إلى أن "مفتاح ما حققناه في الشرق الأوسط كان عندما دمرنا القدرة النووية لإيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقر بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شن ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.ووافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".

