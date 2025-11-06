عربي
بث مباشر
مواطن ليبي عاشق للتراث يحول بدروم منزله لمتحف يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة... صور وفيديو
مواطن ليبي عاشق للتراث يحول بدروم منزله لمتحف يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة... صور وفيديو
في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتلاشى معه ملامح الماضي، يبرز في مدينة مصراتة الليبية نموذج فريد لرجل آمن بأن الهوية تصان بالحفاظ على الذاكرة. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
مفتاح بو غولة، الرجل الذي عشق التراث منذ طفولته، اختار أن يجعل من شغفه رسالة، فحوّل بدروم (الطابق السفلي) منزله الخاص إلى متحف زاخر بالمقتنيات النادرة التي تروي فصولا من تاريخ ليبيا القديم.بجهود ذاتية بسيطة ودون أي دعم، استطاع أن يجمع خلال أكثر من ثلاثة عقود ما يزيد عن 10 آلاف قطعة تراثية، ليؤسس ما يعرف اليوم بـ "دار المقتنيات الليبية" في مدينة مصراتة.يقول مفتاح بوغولة، مدير دار المقتنيات الليبية: "بدأت فكرة جمع المقتنيات منذ أكثر من ثلاثين عاما، كنت أتنقل بين المدن الليبية لأبحث عن كل ما يرمز إلى أصالة الماضي من أدوات زراعية وحرفية وسعفية ومخطوطات وملابس تقليدية. أردت أن أجمع هذه الذاكرة في مكان واحد يوثق هوية الليبيين وعاداتهم وتقاليدهم".ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه قام بتحويل بدروم منزله إلى متحف تراثي كبير لاستقبال الزوار من داخل ليبيا وخارجها، وجهزه بنفسه بعناية كبيرة، ليصبح بيتا للموروث الشعبي بكل تفاصيله.تضم الدار أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة، من بينها عملات وطوابع وأسلحة قديمة استخدمها المجاهدون الليبيون، وأدوات زراعية تعود إلى القرن التاسع عشر، إلى جانب ملابس وأوان وأجهزة تسجيل وكاميرات قديمة.يقول بوغولة بفخر: "من أحب المقتنيات إلى قلبي تلك التي ورثتها عن والدي ووالدتي، مثل الكاميرات القديمة والملابس التي صنعتها لي والدتي بيديها".ذكريات بين المدن والناس تنقّل بوغولة في مختلف مدن ليبيا بحثا عن المقتنيات القديمة، والتقى بكبار السن الذين رووا له قصصا عن كل قطعة.ويؤكد أن رحلته لم تكن مجرد جمع للأشياء، بل كانت تواصلا إنسانيا مع أجيال سبقتنا، ونقلا حيا لذاكرة وطن غني بتنوعه الثقافي من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو.دار مفتوحة بالكرم الليبي افتتح بوغولة المتحف، في مارس/آذار 2023، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، ومنذ ذلك الوقت أصبح وجهةً للزوار من داخل ليبيا وخارجها، بينهم وفود من دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية.ويستقبلهم جميعًا على طريقته الخاصة، حيث يقدم لهم أكلات شعبية ليبية مثل الزميتة والفتات وخبز التنور والسفنز والشاي الأخضر الليبي، في أجواء من الكرم الأصيل والودّ الليبي المعروف.يطمح بوغولة، اليوم، إلى توسيع المتحف ليكون أكثر تنظيما، مع كتابة أسماء وتواريخ المقتنيات وتوضيح أصولها الجغرافية والثقافية. ويشير إلى أنه رغم حالته الصحية التي حدّت من نشاطه، لا يزال يفتح الدار كل يوم سبت من بعد العصر حتى المغرب، دون أي مقابل مادي، إيمانًا منه بأن الحفاظ على التراث واجب وطني قبل أن يكون هواية شخصية.في ختام حديثه، عبّر مفتاح بوغولة عن امتنانه لوكالة "سبوتنيك" على زيارتها لدار المقتنيات الليبية في مدينة مصراتة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعريف العالم بثراء التراث الليبي وأصالته.يبقى مفتاح بوغولة مثالا نادرا لرجل نذر نفسه لصون الذاكرة الليبية من الاندثار، مؤمنا بأن التراث ليس مجرد ماض جميل، بل هو هوية متجذّرة وجسر يربط الأجيال بعضها ببعض.في كل زاوية من متحفه الصغير تختبئ حكاية، وفي كل قطعة من مقتنياته تنبض روح ليبيا القديمة، ليؤكد أن حب الوطن يمكن أن يروى أيضا بلغة التراث.
مواطن ليبي عاشق للتراث يحول بدروم منزله لمتحف يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة... صور وفيديو

حصري
في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتلاشى معه ملامح الماضي، يبرز في مدينة مصراتة الليبية نموذج فريد لرجل آمن بأن الهوية تصان بالحفاظ على الذاكرة.
مفتاح بو غولة، الرجل الذي عشق التراث منذ طفولته، اختار أن يجعل من شغفه رسالة، فحوّل بدروم (الطابق السفلي) منزله الخاص إلى متحف زاخر بالمقتنيات النادرة التي تروي فصولا من تاريخ ليبيا القديم.
بجهود ذاتية بسيطة ودون أي دعم، استطاع أن يجمع خلال أكثر من ثلاثة عقود ما يزيد عن 10 آلاف قطعة تراثية، ليؤسس ما يعرف اليوم بـ "دار المقتنيات الليبية" في مدينة مصراتة.
يقول مفتاح بوغولة، مدير دار المقتنيات الليبية: "بدأت فكرة جمع المقتنيات منذ أكثر من ثلاثين عاما، كنت أتنقل بين المدن الليبية لأبحث عن كل ما يرمز إلى أصالة الماضي من أدوات زراعية وحرفية وسعفية ومخطوطات وملابس تقليدية. أردت أن أجمع هذه الذاكرة في مكان واحد يوثق هوية الليبيين وعاداتهم وتقاليدهم".
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه قام بتحويل بدروم منزله إلى متحف تراثي كبير لاستقبال الزوار من داخل ليبيا وخارجها، وجهزه بنفسه بعناية كبيرة، ليصبح بيتا للموروث الشعبي بكل تفاصيله.
تضم الدار أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة، من بينها عملات وطوابع وأسلحة قديمة استخدمها المجاهدون الليبيون، وأدوات زراعية تعود إلى القرن التاسع عشر، إلى جانب ملابس وأوان وأجهزة تسجيل وكاميرات قديمة.
يقول بوغولة بفخر: "من أحب المقتنيات إلى قلبي تلك التي ورثتها عن والدي ووالدتي، مثل الكاميرات القديمة والملابس التي صنعتها لي والدتي بيديها".
ذكريات بين المدن والناس
تنقّل بوغولة في مختلف مدن ليبيا بحثا عن المقتنيات القديمة، والتقى بكبار السن الذين رووا له قصصا عن كل قطعة.
ويؤكد أن رحلته لم تكن مجرد جمع للأشياء، بل كانت تواصلا إنسانيا مع أجيال سبقتنا، ونقلا حيا لذاكرة وطن غني بتنوعه الثقافي من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو.
دار مفتوحة بالكرم الليبي افتتح بوغولة المتحف، في مارس/آذار 2023، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، ومنذ ذلك الوقت أصبح وجهةً للزوار من داخل ليبيا وخارجها، بينهم وفود من دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية.
ويستقبلهم جميعًا على طريقته الخاصة، حيث يقدم لهم أكلات شعبية ليبية مثل الزميتة والفتات وخبز التنور والسفنز والشاي الأخضر الليبي، في أجواء من الكرم الأصيل والودّ الليبي المعروف.
يطمح بوغولة، اليوم، إلى توسيع المتحف ليكون أكثر تنظيما، مع كتابة أسماء وتواريخ المقتنيات وتوضيح أصولها الجغرافية والثقافية. ويشير إلى أنه رغم حالته الصحية التي حدّت من نشاطه، لا يزال يفتح الدار كل يوم سبت من بعد العصر حتى المغرب، دون أي مقابل مادي، إيمانًا منه بأن الحفاظ على التراث واجب وطني قبل أن يكون هواية شخصية.
في ختام حديثه، عبّر مفتاح بوغولة عن امتنانه لوكالة "سبوتنيك" على زيارتها لدار المقتنيات الليبية في مدينة مصراتة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعريف العالم بثراء التراث الليبي وأصالته.
يبقى مفتاح بوغولة مثالا نادرا لرجل نذر نفسه لصون الذاكرة الليبية من الاندثار، مؤمنا بأن التراث ليس مجرد ماض جميل، بل هو هوية متجذّرة وجسر يربط الأجيال بعضها ببعض.
في كل زاوية من متحفه الصغير تختبئ حكاية، وفي كل قطعة من مقتنياته تنبض روح ليبيا القديمة، ليؤكد أن حب الوطن يمكن أن يروى أيضا بلغة التراث.
