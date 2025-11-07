أوربان يكشف سبب عدم انعقاد القمة الروسية الأمريكية في بودابست

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/أوربان-يكشف-سبب-عدم-انعقاد-القمة-الروسية-الأمريكية-في-بودابست-1106825447.html
أوربان يكشف سبب عدم انعقاد القمة الروسية الأمريكية في بودابست
أوربان يكشف سبب عدم انعقاد القمة الروسية الأمريكية في بودابست
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست قد تُعقد خلال أيام قليلة بعد أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى حل لمسألة أو اثنتين. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T06:13+0000
2025-11-07T06:13+0000
المجر
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة "مجيار نمزيت": "هناك مسألة أو اثنتان عالقتان في المفاوضات الأمريكية الروسية. إذا حُلّتا، فقد تُعقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة".سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لجدول أعمال الزعيم الأمريكي.في 26 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، أنّ مبادرة عقد قمة روسية-أمريكية لا تزال قائمة، لكنّ مثل هذه المحادثات يجب أن تُحضّر جيدًا. كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ من المهمّ لروسيا أن تُحضّر محتوى اجتماع مُحتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وبعد ذلك سيتمكّن الزعيمان من تحديد توقيت ومكان اللقاء الجديد.في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البيت الأبيض إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي في بودابست، والذي كان قد اتفقا عليه هاتفيًا. وأعلن البيت الأبيض لاحقًا أن إدارة ترامب لن تتخلى عن خططها لعقد القمة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ، دميتري بيسكوف، إلى أن بوتين لم يستبعد أيضًا عقد قمة في المستقبل.وقال أوربان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه بعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه مع ترامب، المقرر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قد يصبح عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست أقرب.لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسيأوربان: رئيس الوزراء البولندي يتصدر دعاة الحرب في أوروبا
https://sarabic.ae/20251031/موسكو-المهم-لواضعي-الخطة-الأوروبية-للتسوية-في-أوكرانيا-عرقلة-إطلاق-عملية-سلام-حقيقية-1106591828.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أوربان يكشف سبب عدم انعقاد القمة الروسية الأمريكية في بودابست

06:13 GMT 07.11.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست قد تُعقد خلال أيام قليلة بعد أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى حل لمسألة أو اثنتين.
وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة "مجيار نمزيت": "هناك مسألة أو اثنتان عالقتان في المفاوضات الأمريكية الروسية. إذا حُلّتا، فقد تُعقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة".

وأضاف: "بعد ذلك، وحسب اتفاق الأطراف، قد يلي ذلك وقف إطلاق النار والسلام (في الصراع الأوكراني)".

سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لجدول أعمال الزعيم الأمريكي.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، أنّ مبادرة عقد قمة روسية-أمريكية لا تزال قائمة، لكنّ مثل هذه المحادثات يجب أن تُحضّر جيدًا.
كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ من المهمّ لروسيا أن تُحضّر محتوى اجتماع مُحتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وبعد ذلك سيتمكّن الزعيمان من تحديد توقيت ومكان اللقاء الجديد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية
31 أكتوبر, 12:13 GMT
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البيت الأبيض إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي في بودابست، والذي كان قد اتفقا عليه هاتفيًا. وأعلن البيت الأبيض لاحقًا أن إدارة ترامب لن تتخلى عن خططها لعقد القمة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ، دميتري بيسكوف، إلى أن بوتين لم يستبعد أيضًا عقد قمة في المستقبل.
وقال أوربان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه بعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه مع ترامب، المقرر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قد يصبح عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست أقرب.
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
أوربان: رئيس الوزراء البولندي يتصدر دعاة الحرب في أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала