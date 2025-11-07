https://sarabic.ae/20251107/أوربان-يكشف-سبب-عدم-انعقاد-القمة-الروسية-الأمريكية-في-بودابست-1106825447.html
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست قد تُعقد خلال أيام قليلة بعد أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى حل لمسألة أو اثنتين. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة "مجيار نمزيت": "هناك مسألة أو اثنتان عالقتان في المفاوضات الأمريكية الروسية. إذا حُلّتا، فقد تُعقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة".سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لجدول أعمال الزعيم الأمريكي.في 26 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، أنّ مبادرة عقد قمة روسية-أمريكية لا تزال قائمة، لكنّ مثل هذه المحادثات يجب أن تُحضّر جيدًا. كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ من المهمّ لروسيا أن تُحضّر محتوى اجتماع مُحتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وبعد ذلك سيتمكّن الزعيمان من تحديد توقيت ومكان اللقاء الجديد.في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البيت الأبيض إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي في بودابست، والذي كان قد اتفقا عليه هاتفيًا. وأعلن البيت الأبيض لاحقًا أن إدارة ترامب لن تتخلى عن خططها لعقد القمة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ، دميتري بيسكوف، إلى أن بوتين لم يستبعد أيضًا عقد قمة في المستقبل.وقال أوربان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه بعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه مع ترامب، المقرر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قد يصبح عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست أقرب.
وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة "مجيار نمزيت": "هناك مسألة أو اثنتان عالقتان في المفاوضات الأمريكية الروسية. إذا حُلّتا، فقد تُعقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة".
وأضاف: "بعد ذلك، وحسب اتفاق الأطراف، قد يلي ذلك وقف إطلاق النار والسلام (في الصراع الأوكراني)".
سيستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لجدول أعمال الزعيم الأمريكي.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، أنّ مبادرة عقد قمة روسية-أمريكية لا تزال قائمة، لكنّ مثل هذه المحادثات يجب أن تُحضّر جيدًا.
كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ من المهمّ لروسيا أن تُحضّر محتوى اجتماع مُحتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وبعد ذلك سيتمكّن الزعيمان من تحديد توقيت ومكان اللقاء الجديد.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البيت الأبيض إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي في بودابست، والذي كان قد اتفقا عليه هاتفيًا. وأعلن البيت الأبيض لاحقًا أن إدارة ترامب لن تتخلى عن خططها لعقد القمة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ، دميتري بيسكوف، إلى أن بوتين لم يستبعد أيضًا عقد قمة في المستقبل.
وقال أوربان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه بعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه مع ترامب، المقرر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قد يصبح عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست أقرب.