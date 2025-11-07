الجنود منهكون...إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/الجنود-منهكونإسرائيل-تقلص-عدد-قوات-الاحتياط-1106841094.html
الجنود منهكون...إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط
الجنود منهكون...إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط
سبوتنيك عربي
بعد عامين من العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي تقليص أعداد جنوده الاحتياطيين المنتشرين في القطاع ومناطق أخرى، في خطوة تعكس حالة... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T11:30+0000
2025-11-07T11:30+0000
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس: "قللت إسرائيل عدد جنود الاحتياط المنتشرين في جبهات عدة، بما في ذلك الضفة الغربية وشمالي إسرائيل، لتخفيف العبء عن الجنود المنهكين الذين تم استدعاؤهم مرارًا، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023”وكشفت تقارير إسرائيلية عن تزايد حالة الإحباط داخل صفوف قوات الاحتياط، إذ عبّر العديد من الجنود عن إرهاقهم الجسدي والنفسي نتيجة الخدمة الطويلة في جبهات تمتد من لبنان إلى الضفة الغربية، علمًا أن الخدمة السنوية المعتادة لجنود الاحتياط لا تتجاوز بضعة أسابيع سنويًا.وقال بعضهم إن حياتهم الأسرية والمهنية تنهار، فيما أقرّ آخرون بأنهم لم يعودوا يدركون "سبب استمرارهم في القتال داخل غزة".وقالت الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إيديت شفران غيتلمان، إن "جنود الاحتياط منهارون ببساطة، والاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع تحمل ذلك"، مؤكدة أن "الجيش لم يعد يملك خيارًا سوى تقليص القوات".وأضافت أن القرار "يعكس دخول إسرائيل مرحلة انتقالية غير مستقرة ليست حربًا شاملة، لكنها أيضًا ليست عودة إلى الوضع الطبيعي".وقبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، واجهت قيادة الجيش صعوبة في حشد مزيد من الاحتياطيين بسبب الإنهاك العام، ما دفعها إلى استخدام وسائل غير تقليدية للتجنيد، شملت نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وكما يأتي قرار تقليص القوات في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، وسط تصاعد التوتر على الحدود الشمالية.أما في قطاع غزة، فما يزال وقف إطلاق النار الذي أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي قائمًا، رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أمر بتدمير جميع الأنفاق في القطاع، حيث لا يزال العشرات من مقاتلي حركة "حماس" عالقين فيها، خاصة في رفح وخان يونس جنوبًا.
https://sarabic.ae/20251002/فلسطين-الهجوم-الإسرائيلي-على-أسطول-الصمود-العالمي-انتهاك-أخلاقي-وقانوني-1105530109.html
https://sarabic.ae/20251107/إعلام-فلسطيني-قصف-إسرائيلي-في-غزة-واقتحامات-في-الضفة-الغربية-1106822088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجنود منهكون...إسرائيل تقلص عدد قوات الاحتياط

11:30 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
بعد عامين من العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي تقليص أعداد جنوده الاحتياطيين المنتشرين في القطاع ومناطق أخرى، في خطوة تعكس حالة الإرهاق التي تعصف بالمؤسسة العسكرية وتزايد الضغوط الاقتصادية على تل أبيب.
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس: "قللت إسرائيل عدد جنود الاحتياط المنتشرين في جبهات عدة، بما في ذلك الضفة الغربية وشمالي إسرائيل، لتخفيف العبء عن الجنود المنهكين الذين تم استدعاؤهم مرارًا، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023”

وأوضح المسؤول أن "الجيش سيقلص آلاف الجنود الاحتياطيين تدريجيا، على أن يستبدل بعضهم بعناصر من الخدمة الإلزامية"، مشيرًا إلى أنه "يمكن استدعاؤهم مجددًا في أي وقت حسب الحاجة العملياتية والتطورات الميدانية".

وكشفت تقارير إسرائيلية عن تزايد حالة الإحباط داخل صفوف قوات الاحتياط، إذ عبّر العديد من الجنود عن إرهاقهم الجسدي والنفسي نتيجة الخدمة الطويلة في جبهات تمتد من لبنان إلى الضفة الغربية، علمًا أن الخدمة السنوية المعتادة لجنود الاحتياط لا تتجاوز بضعة أسابيع سنويًا.
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" انتهاك أخلاقي وقانوني
2 أكتوبر, 09:22 GMT
وقال بعضهم إن حياتهم الأسرية والمهنية تنهار، فيما أقرّ آخرون بأنهم لم يعودوا يدركون "سبب استمرارهم في القتال داخل غزة".

منذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، ما شكل عبئا ماليا هائلا على الاقتصاد.

وقالت الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إيديت شفران غيتلمان، إن "جنود الاحتياط منهارون ببساطة، والاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع تحمل ذلك"، مؤكدة أن "الجيش لم يعد يملك خيارًا سوى تقليص القوات".
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي في غزة واقتحامات في الضفة الغربية
00:15 GMT
وأضافت أن القرار "يعكس دخول إسرائيل مرحلة انتقالية غير مستقرة ليست حربًا شاملة، لكنها أيضًا ليست عودة إلى الوضع الطبيعي".
وقبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، واجهت قيادة الجيش صعوبة في حشد مزيد من الاحتياطيين بسبب الإنهاك العام، ما دفعها إلى استخدام وسائل غير تقليدية للتجنيد، شملت نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وكما يأتي قرار تقليص القوات في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، وسط تصاعد التوتر على الحدود الشمالية.
أما في قطاع غزة، فما يزال وقف إطلاق النار الذي أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي قائمًا، رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أمر بتدمير جميع الأنفاق في القطاع، حيث لا يزال العشرات من مقاتلي حركة "حماس" عالقين فيها، خاصة في رفح وخان يونس جنوبًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала