https://sarabic.ae/20251107/من-تفكيك-الألغام-إلى-شراكة-استراتيجية-الجزائر-وروسيا-علاقات-تاريخية-تتجاوز-السياسة-والاقتصاد-1106833650.html
من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد
من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد
سبوتنيك عربي
في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا، تبرز مجددًا مظاهر التقدير والوفاء المتبادل بين البلدين، من خلال تكريم الجزائر لعدد من الخبراء... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T10:15+0000
2025-11-07T10:15+0000
2025-11-07T10:15+0000
الجزائر
روسيا
الألغام
شراكة استراتيجية
تعاون
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106833436_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2285c62dcdcceebec8bb070971d81727.jpg
أكد الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، مدللًا بالمساعدة المهمة التي قدمها الاتحاد السوفييتي سابقا للجزائر، من خلال خبراء عسكريين مختصين بتفكيك الألغام التي زرعتها فرنسا في الجزائر".ووصف ميزاب "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، بأنها عميقة وتاريخية"، وأشار إلى وقوف روسيا إلى جانب الجزائر في ثورتها وحربها ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا بعد الاستقلال، حيث كان هناك تعاون عسكري كبير لا يزال مستمرًا خاصة من الناحية التقنية والصيانة العسكرية وتزويد الجزائر بأحدث الأجهزة العسكرية المتطورة، وتدريب الكفاءات الجزائرية على استخدامها".من جهته، قال الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف في حديث لـ"سبوتنيك": استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعقيد المتقاعد أندري بافلينكو والمتخصص في تفكيك الأفلام، أنه يحمل رمزية تاريخية وسياسية قوية، تمثل عمق العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا في بعدها الإنساني" .وأكد هادف أن "العلاقات بين البلدين تاريخية، تتجاوز السياسة والاقتصاد، إذ لا تنسى الجزائر، موقف روسيا الداعم لها منذ فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة من ساعدها في تفكيك الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي" .كما أشار إلى "الإرادة السياسية للشراكة والتعاون مع روسيا، لتكون العلاقات المشتركة مستقبلا أقوى، وتعزيزها والذهاب نحو تعاون في الطاقات والصناعة والزراعة وغيرها للوصول إلى شراكة استثنائية".وفي عام 2023، كرّم الرئيس الجزائري الجنرال بافلينكو، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى روسيا الاتحادية، نظير إسهامه في نزع الألغام في الجزائر، كما تم تكريمه أيضا في عام 2024، من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لدوره في تشكيل فرق عملياتية لنزع الألغام.
https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وعطاف-يناقشان-الشراكة-الاستراتيجية-العميقة-بين-روسيا-والجزائر-1106259715.html
https://sarabic.ae/20251022/خبير-الجزائر-لا-ترى-شريكا-أنسب-من-روسيا-1106268181.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106833436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3ab6ab6ebbd3b40adcc1bf58cbdfb40f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, روسيا, الألغام, شراكة استراتيجية, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, روسيا, الألغام, شراكة استراتيجية, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري
من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا، تبرز مجددًا مظاهر التقدير والوفاء المتبادل بين البلدين، من خلال تكريم الجزائر لعدد من الخبراء الروس، في مقدمتهم الجنرال الروسي المتقاعد والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه ياكفيليفيتش بافلينكو، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في إزالة الألغام.
أكد الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، مدللًا بالمساعدة المهمة التي قدمها الاتحاد السوفييتي سابقا للجزائر، من خلال خبراء عسكريين مختصين بتفكيك الألغام التي زرعتها فرنسا في الجزائر".
وقال ميزاب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "تأتي الأهمية البالغة للمساعدة الروسية، تلك، أنها جاءت في فترة حساسة عاشتها الجزائر التي كانت لا تمتلك الخريطة الرسمية لزرع الألغام، والتقنية الصحيحة لتفكيكها"، وأضاف: "تعترف الجزائر اليوم بجميل روسيا من خلال تكريم العقيد المتعاقد أندريه بافلينكو".
ووصف ميزاب "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، بأنها عميقة وتاريخية"، وأشار إلى وقوف روسيا إلى جانب الجزائر في ثورتها وحربها ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا بعد الاستقلال، حيث كان هناك تعاون عسكري كبير لا يزال مستمرًا
خاصة من الناحية التقنية والصيانة العسكرية وتزويد الجزائر بأحدث الأجهزة العسكرية المتطورة، وتدريب الكفاءات الجزائرية على استخدامها".
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، الجنرال الروسي المتقاعد والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه ياكفيليفيتش بافلينكو، الذي لعب دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث تمكنت الجزائر من إزالة 09 ملايين لغم من إجمالي 11 مليونًا، انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أصابت الكثير من الجزائريين.
من جهته، قال الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف في حديث لـ"سبوتنيك": استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعقيد المتقاعد أندري بافلينكو والمتخصص في تفكيك الأفلام، أنه يحمل رمزية تاريخية وسياسية قوية، تمثل عمق العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا في بعدها الإنساني" .
وأكد هادف أن "العلاقات بين البلدين تاريخية، تتجاوز السياسة والاقتصاد، إذ لا تنسى الجزائر، موقف روسيا الداعم لها منذ فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة من ساعدها في تفكيك الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي" .
وأضاف: "أعتقد اليوم أن هذه العلاقة القوية، تذهب نحو تعزيز شراكة مكثفة عسكريا، حيث تتنامى الروابط بين البلدين في رؤية استراتيجية وفتح مشاريع جديدة في مجالات مختلفة غير العسكرية" .
كما أشار إلى "الإرادة السياسية للشراكة والتعاون مع روسيا، لتكون العلاقات المشتركة مستقبلا أقوى، وتعزيزها والذهاب نحو تعاون في الطاقات والصناعة والزراعة وغيرها للوصول إلى شراكة استثنائية
".
وتقديرًا للدور الروسي، تم تدشين النصب التذكاري في مدينة القالة شرقي الجزائر، الخميس الماضي، تخليدا لجهود الجنرال بافلينكو ورفاقه من الخبراء الروس في إزالة الألغام، حيث هبوا لمساعدة الجزائر قبل ستين عاما بعد استقلالها من الاستعمار الفرنسي، الذي حاول عزلها بزرع حقول من الألغام على حدودها الشرقية والغربية .
وفي عام 2023، كرّم الرئيس الجزائري الجنرال بافلينكو، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى روسيا الاتحادية، نظير إسهامه في نزع الألغام في الجزائر
، كما تم تكريمه أيضا في عام 2024، من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لدوره في تشكيل فرق عملياتية لنزع الألغام.