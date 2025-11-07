من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/من-تفكيك-الألغام-إلى-شراكة-استراتيجية-الجزائر-وروسيا-علاقات-تاريخية-تتجاوز-السياسة-والاقتصاد-1106833650.html
من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد
من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد
سبوتنيك عربي
في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا، تبرز مجددًا مظاهر التقدير والوفاء المتبادل بين البلدين، من خلال تكريم الجزائر لعدد من الخبراء... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T10:15+0000
2025-11-07T10:15+0000
الجزائر
روسيا
الألغام
شراكة استراتيجية
تعاون
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106833436_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2285c62dcdcceebec8bb070971d81727.jpg
أكد الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، مدللًا بالمساعدة المهمة التي قدمها الاتحاد السوفييتي سابقا للجزائر، من خلال خبراء عسكريين مختصين بتفكيك الألغام التي زرعتها فرنسا في الجزائر".ووصف ميزاب "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، بأنها عميقة وتاريخية"، وأشار إلى وقوف روسيا إلى جانب الجزائر في ثورتها وحربها ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا بعد الاستقلال، حيث كان هناك تعاون عسكري كبير لا يزال مستمرًا خاصة من الناحية التقنية والصيانة العسكرية وتزويد الجزائر بأحدث الأجهزة العسكرية المتطورة، وتدريب الكفاءات الجزائرية على استخدامها".من جهته، قال الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف في حديث لـ"سبوتنيك": استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعقيد المتقاعد أندري بافلينكو والمتخصص في تفكيك الأفلام، أنه يحمل رمزية تاريخية وسياسية قوية، تمثل عمق العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا في بعدها الإنساني" .وأكد هادف أن "العلاقات بين البلدين تاريخية، تتجاوز السياسة والاقتصاد، إذ لا تنسى الجزائر، موقف روسيا الداعم لها منذ فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة من ساعدها في تفكيك الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي" .كما أشار إلى "الإرادة السياسية للشراكة والتعاون مع روسيا، لتكون العلاقات المشتركة مستقبلا أقوى، وتعزيزها والذهاب نحو تعاون في الطاقات والصناعة والزراعة وغيرها للوصول إلى شراكة استثنائية".وفي عام 2023، كرّم الرئيس الجزائري الجنرال بافلينكو، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى روسيا الاتحادية، نظير إسهامه في نزع الألغام في الجزائر، كما تم تكريمه أيضا في عام 2024، من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لدوره في تشكيل فرق عملياتية لنزع الألغام.
https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وعطاف-يناقشان-الشراكة-الاستراتيجية-العميقة-بين-روسيا-والجزائر-1106259715.html
https://sarabic.ae/20251022/خبير-الجزائر-لا-ترى-شريكا-أنسب-من-روسيا-1106268181.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106833436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3ab6ab6ebbd3b40adcc1bf58cbdfb40f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, روسيا, الألغام, شراكة استراتيجية, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, روسيا, الألغام, شراكة استراتيجية, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري

من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد

10:15 GMT 07.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdaniالخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب
الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا، تبرز مجددًا مظاهر التقدير والوفاء المتبادل بين البلدين، من خلال تكريم الجزائر لعدد من الخبراء الروس، في مقدمتهم الجنرال الروسي المتقاعد والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه ياكفيليفيتش بافلينكو، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في إزالة الألغام.
أكد الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، مدللًا بالمساعدة المهمة التي قدمها الاتحاد السوفييتي سابقا للجزائر، من خلال خبراء عسكريين مختصين بتفكيك الألغام التي زرعتها فرنسا في الجزائر".

وقال ميزاب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "تأتي الأهمية البالغة للمساعدة الروسية، تلك، أنها جاءت في فترة حساسة عاشتها الجزائر التي كانت لا تمتلك الخريطة الرسمية لزرع الألغام، والتقنية الصحيحة لتفكيكها"، وأضاف: "تعترف الجزائر اليوم بجميل روسيا من خلال تكريم العقيد المتعاقد أندريه بافلينكو".

ووصف ميزاب "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، بأنها عميقة وتاريخية"، وأشار إلى وقوف روسيا إلى جانب الجزائر في ثورتها وحربها ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا بعد الاستقلال، حيث كان هناك تعاون عسكري كبير لا يزال مستمرًا خاصة من الناحية التقنية والصيانة العسكرية وتزويد الجزائر بأحدث الأجهزة العسكرية المتطورة، وتدريب الكفاءات الجزائرية على استخدامها".
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، الجنرال الروسي المتقاعد والخبير السابق في نزع الألغام، أندريه ياكفيليفيتش بافلينكو، الذي لعب دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث تمكنت الجزائر من إزالة 09 ملايين لغم من إجمالي 11 مليونًا، انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أصابت الكثير من الجزائريين.
من جهته، قال الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف في حديث لـ"سبوتنيك": استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعقيد المتقاعد أندري بافلينكو والمتخصص في تفكيك الأفلام، أنه يحمل رمزية تاريخية وسياسية قوية، تمثل عمق العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا في بعدها الإنساني" .
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
لافروف وعطاف يناقشان الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر
21 أكتوبر, 19:48 GMT
وأكد هادف أن "العلاقات بين البلدين تاريخية، تتجاوز السياسة والاقتصاد، إذ لا تنسى الجزائر، موقف روسيا الداعم لها منذ فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة من ساعدها في تفكيك الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي" .

وأضاف: "أعتقد اليوم أن هذه العلاقة القوية، تذهب نحو تعزيز شراكة مكثفة عسكريا، حيث تتنامى الروابط بين البلدين في رؤية استراتيجية وفتح مشاريع جديدة في مجالات مختلفة غير العسكرية" .

كما أشار إلى "الإرادة السياسية للشراكة والتعاون مع روسيا، لتكون العلاقات المشتركة مستقبلا أقوى، وتعزيزها والذهاب نحو تعاون في الطاقات والصناعة والزراعة وغيرها للوصول إلى شراكة استثنائية".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
خبير: الجزائر لا ترى شريكا أنسب من روسيا
22 أكتوبر, 08:09 GMT

وتقديرًا للدور الروسي، تم تدشين النصب التذكاري في مدينة القالة شرقي الجزائر، الخميس الماضي، تخليدا لجهود الجنرال بافلينكو ورفاقه من الخبراء الروس في إزالة الألغام، حيث هبوا لمساعدة الجزائر قبل ستين عاما بعد استقلالها من الاستعمار الفرنسي، الذي حاول عزلها بزرع حقول من الألغام على حدودها الشرقية والغربية .

وفي عام 2023، كرّم الرئيس الجزائري الجنرال بافلينكو، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى روسيا الاتحادية، نظير إسهامه في نزع الألغام في الجزائر، كما تم تكريمه أيضا في عام 2024، من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لدوره في تشكيل فرق عملياتية لنزع الألغام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала