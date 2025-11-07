https://sarabic.ae/20251107/من-تفكيك-الألغام-إلى-شراكة-استراتيجية-الجزائر-وروسيا-علاقات-تاريخية-تتجاوز-السياسة-والاقتصاد-1106833650.html

من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد

من تفكيك الألغام إلى شراكة استراتيجية... الجزائر وروسيا علاقات تاريخية تتجاوز السياسة والاقتصاد

سبوتنيك عربي

في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا، تبرز مجددًا مظاهر التقدير والوفاء المتبادل بين البلدين، من خلال تكريم الجزائر لعدد من الخبراء... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T10:15+0000

2025-11-07T10:15+0000

2025-11-07T10:15+0000

الجزائر

روسيا

الألغام

شراكة استراتيجية

تعاون

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106833436_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2285c62dcdcceebec8bb070971d81727.jpg

أكد الخبير العسكري الجزائري، أحمد ميزاب، أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، مدللًا بالمساعدة المهمة التي قدمها الاتحاد السوفييتي سابقا للجزائر، من خلال خبراء عسكريين مختصين بتفكيك الألغام التي زرعتها فرنسا في الجزائر".ووصف ميزاب "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، بأنها عميقة وتاريخية"، وأشار إلى وقوف روسيا إلى جانب الجزائر في ثورتها وحربها ضد الاحتلال الفرنسي، وأيضًا بعد الاستقلال، حيث كان هناك تعاون عسكري كبير لا يزال مستمرًا خاصة من الناحية التقنية والصيانة العسكرية وتزويد الجزائر بأحدث الأجهزة العسكرية المتطورة، وتدريب الكفاءات الجزائرية على استخدامها".من جهته، قال الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف في حديث لـ"سبوتنيك": استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعقيد المتقاعد أندري بافلينكو والمتخصص في تفكيك الأفلام، أنه يحمل رمزية تاريخية وسياسية قوية، تمثل عمق العلاقات التي تربط الجزائر وروسيا في بعدها الإنساني" .وأكد هادف أن "العلاقات بين البلدين تاريخية، تتجاوز السياسة والاقتصاد، إذ لا تنسى الجزائر، موقف روسيا الداعم لها منذ فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة من ساعدها في تفكيك الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي" .كما أشار إلى "الإرادة السياسية للشراكة والتعاون مع روسيا، لتكون العلاقات المشتركة مستقبلا أقوى، وتعزيزها والذهاب نحو تعاون في الطاقات والصناعة والزراعة وغيرها للوصول إلى شراكة استثنائية".وفي عام 2023، كرّم الرئيس الجزائري الجنرال بافلينكو، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني، خلال زيارة قادته إلى روسيا الاتحادية، نظير إسهامه في نزع الألغام في الجزائر، كما تم تكريمه أيضا في عام 2024، من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لدوره في تشكيل فرق عملياتية لنزع الألغام.

https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وعطاف-يناقشان-الشراكة-الاستراتيجية-العميقة-بين-روسيا-والجزائر-1106259715.html

https://sarabic.ae/20251022/خبير-الجزائر-لا-ترى-شريكا-أنسب-من-روسيا-1106268181.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, روسيا, الألغام, شراكة استراتيجية, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري