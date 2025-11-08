https://sarabic.ae/20251108/جنرال-متقاعد-في-الناتو-الهزيمة-الاستراتيجية-تلوح-في-أفق-حلف-شمال-الأطلسي-1106861484.html

جنرال متقاعد في الناتو: الهزيمة الاستراتيجية تلوح في أفق حلف شمال الأطلسي

صرح الجنرال المتقاعد من حلف شمال الأطلسي، ماركو بيرتوليني، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتمكن من "إلحاق أي هزيمة استراتيجية بروسيا". 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيرتوليني: "بالطبع، نرى أن نهاية الحرب في هذه الحالة تحديدًا تعني هزيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب بأكمله، نظرًا لمشاركته في حرب كان من المفترض أن تؤدي إلى "هزيمة استراتيجية" لموسكو".وبحسب الجنرال، "حتى الولايات المتحدة تُدرك الآن أن التصعيد سيؤدي إلى هزيمة الغرب ككل. ولهذا السبب، تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا عن خطابه العدواني الواضح ضد روسيا، بينما تواصل بعض الدول الأوروبية السعي وراء فكرة هزيمة موسكو الاستراتيجية".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو": "نحن لا نعرف كيف ومتى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، حتى لو كان اختلال التوازن في القوة على الأرض لا يترك للندن وواشنطن وبروكسل أي أوهام خاصة؛ ولكن ما هو مؤكد هو أن الصراع الذي نشهده لن ينتهي هناك".في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا "تخوض قتالا طوال هذه السنوات ليس مع القوات المسلحة الأوكرانية، ولا مع أوكرانيا، بل مع حلف الناتو ككل". وتعتبر موسكو شحنات الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية، وكذلك وسائل النقل التابعة للحلف، أهدافًا عسكرية مشروعة.علاوة على ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق للكتلة الغربية على حدودها الغربية، حيث يوسع التحالف نطاق مبادراته. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة

