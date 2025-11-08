جنرال متقاعد في الناتو: الهزيمة الاستراتيجية تلوح في أفق حلف شمال الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/جنرال-متقاعد-في-الناتو-الهزيمة-الاستراتيجية-تلوح-في-أفق-حلف-شمال-الأطلسي-1106861484.html
جنرال متقاعد في الناتو: الهزيمة الاستراتيجية تلوح في أفق حلف شمال الأطلسي
جنرال متقاعد في الناتو: الهزيمة الاستراتيجية تلوح في أفق حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد من حلف شمال الأطلسي، ماركو بيرتوليني، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتمكن من "إلحاق أي هزيمة استراتيجية بروسيا". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T05:23+0000
2025-11-08T05:23+0000
الناتو
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102385/43/1023854361_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_d465b43fa48ecb8f1ac1bcf5b3c059ae.jpg
وقال بيرتوليني: "بالطبع، نرى أن نهاية الحرب في هذه الحالة تحديدًا تعني هزيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب بأكمله، نظرًا لمشاركته في حرب كان من المفترض أن تؤدي إلى "هزيمة استراتيجية" لموسكو".وبحسب الجنرال، "حتى الولايات المتحدة تُدرك الآن أن التصعيد سيؤدي إلى هزيمة الغرب ككل. ولهذا السبب، تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا عن خطابه العدواني الواضح ضد روسيا، بينما تواصل بعض الدول الأوروبية السعي وراء فكرة هزيمة موسكو الاستراتيجية".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو": "نحن لا نعرف كيف ومتى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، حتى لو كان اختلال التوازن في القوة على الأرض لا يترك للندن وواشنطن وبروكسل أي أوهام خاصة؛ ولكن ما هو مؤكد هو أن الصراع الذي نشهده لن ينتهي هناك".في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا "تخوض قتالا طوال هذه السنوات ليس مع القوات المسلحة الأوكرانية، ولا مع أوكرانيا، بل مع حلف الناتو ككل". وتعتبر موسكو شحنات الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية، وكذلك وسائل النقل التابعة للحلف، أهدافًا عسكرية مشروعة.علاوة على ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق للكتلة الغربية على حدودها الغربية، حيث يوسع التحالف نطاق مبادراته. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
https://sarabic.ae/20251107/الأمين-العام-للناتو-يعترف-بنقص-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1106845141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102385/43/1023854361_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_8fddc3308d98affd9d33e177a8fec089.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, روسيا
الناتو, العالم, روسيا

جنرال متقاعد في الناتو: الهزيمة الاستراتيجية تلوح في أفق حلف شمال الأطلسي

05:23 GMT 08.11.2025
© Sputnik . Ilya Pitalevتدريبات العرض الجوي العسكري بمناسبة عيد النصر - الطائرات الهجومية "سو-25 ام بي" تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو
تدريبات العرض الجوي العسكري بمناسبة عيد النصر - الطائرات الهجومية سو-25 ام بي تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد من حلف شمال الأطلسي، ماركو بيرتوليني، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتمكن من "إلحاق أي هزيمة استراتيجية بروسيا".
وقال بيرتوليني: "بالطبع، نرى أن نهاية الحرب في هذه الحالة تحديدًا تعني هزيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والغرب بأكمله، نظرًا لمشاركته في حرب كان من المفترض أن تؤدي إلى "هزيمة استراتيجية" لموسكو".

وتابع: "الهزيمة الاستراتيجية، على أرض الواقع، تبدو الآن وكأنها تلوح في الأفق فوق حلف شمال الأطلسي نفسه".

وبحسب الجنرال، "حتى الولايات المتحدة تُدرك الآن أن التصعيد سيؤدي إلى هزيمة الغرب ككل. ولهذا السبب، تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا عن خطابه العدواني الواضح ضد روسيا، بينما تواصل بعض الدول الأوروبية السعي وراء فكرة هزيمة موسكو الاستراتيجية".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لانتي ديبلوماتيكو": "نحن لا نعرف كيف ومتى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، حتى لو كان اختلال التوازن في القوة على الأرض لا يترك للندن وواشنطن وبروكسل أي أوهام خاصة؛ ولكن ما هو مؤكد هو أن الصراع الذي نشهده لن ينتهي هناك".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا
أمس, 12:30 GMT
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا "تخوض قتالا طوال هذه السنوات ليس مع القوات المسلحة الأوكرانية، ولا مع أوكرانيا، بل مع حلف الناتو ككل". وتعتبر موسكو شحنات الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية، وكذلك وسائل النقل التابعة للحلف، أهدافًا عسكرية مشروعة.
علاوة على ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق للكتلة الغربية على حدودها الغربية، حيث يوسع التحالف نطاق مبادراته. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.
بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала