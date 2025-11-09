https://sarabic.ae/20251109/حاكم-دارفور-قرار-مجلس-الأمن-والدفاع-يؤكد-أنه-لا-هدنة-مع-قتلة-الشعب-السوداني-1106911506.html

حاكم دارفور: قرار مجلس الأمن والدفاع يؤكد أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني

حاكم دارفور: قرار مجلس الأمن والدفاع يؤكد أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني

سبوتنيك عربي

صرح حاكم إقليم دارفور السوداني بحر الدين آدم كرامة، بأن "قادة الدعم السريع ارتكبوا جرائم في مدينة الفاشر، ولن يستطيعوا طمسها"، على حد قوله. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T15:40+0000

2025-11-09T15:40+0000

2025-11-09T15:40+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

وأوضح حاكم دارفور، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن "قرار مجلس الأمن والدفاع، وبإجماع قادته، أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني"، مضيفًا: "لن نساوم على تراب هذا الوطن، ولن نترك رايته تُنكس أو تُغمد في وحل الذل والخنوع".وتابع: "هذه حرب إرادة وصراع مصير وموقف رجال كتبوا بدمائهم عهد الشرف والوفاء"، مشددًا على "عدم خذلان الشهداء أو خيانة العهود"، مؤكدًا "تسليم راية الوطن للأجيال القادمة مكللة بالنصر".وزار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.وأضاف أن "الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولويات"، لافتًا إلى المعاناة التي يواجهها النازحون و"الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الدعم السريع في الفاشر".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251108/الرباعية-الدولية-الأمل-الأخير-لإنهاء-حرب-السودان-وسط-إشادة-بالدور-الإماراتي-1106877028.html

https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html

https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي