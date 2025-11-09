حاكم دارفور: قرار مجلس الأمن والدفاع يؤكد أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني

عربي
وأوضح حاكم دارفور، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن "قرار مجلس الأمن والدفاع، وبإجماع قادته، أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني"، مضيفًا: "لن نساوم على تراب هذا الوطن، ولن نترك رايته تُنكس أو تُغمد في وحل الذل والخنوع".وتابع: "هذه حرب إرادة وصراع مصير وموقف رجال كتبوا بدمائهم عهد الشرف والوفاء"، مشددًا على "عدم خذلان الشهداء أو خيانة العهود"، مؤكدًا "تسليم راية الوطن للأجيال القادمة مكللة بالنصر".وزار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.وأضاف أن "الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولويات"، لافتًا إلى المعاناة التي يواجهها النازحون و"الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الدعم السريع في الفاشر".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
صرح حاكم إقليم دارفور السوداني بحر الدين آدم كرامة، بأن "قادة الدعم السريع ارتكبوا جرائم في مدينة الفاشر، ولن يستطيعوا طمسها"، على حد قوله.
وأوضح حاكم دارفور، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن "قرار مجلس الأمن والدفاع، وبإجماع قادته، أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني"، مضيفًا: "لن نساوم على تراب هذا الوطن، ولن نترك رايته تُنكس أو تُغمد في وحل الذل والخنوع".
وتابع: "هذه حرب إرادة وصراع مصير وموقف رجال كتبوا بدمائهم عهد الشرف والوفاء"، مشددًا على "عدم خذلان الشهداء أو خيانة العهود"، مؤكدًا "تسليم راية الوطن للأجيال القادمة مكللة بالنصر".
وزار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.
ووفقا لوكالة "سونا"، "تابع البرهان مستوى الخدمات المقدمة للنازحين وأكد على روح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني"، مشيرا إلى "اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم".
وأضاف أن "الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولويات"، لافتًا إلى المعاناة التي يواجهها النازحون و"الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الدعم السريع في الفاشر".
ووجّه البرهان جميع الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة توفير الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على إزالة كل المعوقات، التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
